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https://arabic.sputniknews.com/20211201/أديس-أبابا-الجيش-يوقف-زحف-جبهة-تيغراي-نحو-الممر-الرئيسي-الذي-يربط-البلاد-بميناء-جيبوتي-1053458479.html
أديس أبابا: الجيش يوقف زحف جبهة تيغراي نحو الممر الرئيسي الذي يربط البلاد بميناء جيبوتي
أديس أبابا: الجيش يوقف زحف جبهة تيغراي نحو الممر الرئيسي الذي يربط البلاد بميناء جيبوتي
أعلنت السكرتيرة الصحفية لمكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، بيلين سيوم أن الجيش الاتحادي الإثيوبي أحبط زحف الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي نحو الممر الرئيسي الذي يربط... 01.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-01T21:27+0000
2021-12-01T21:27+0000
2021-12-01T21:27+0000
حكومة إثيوبيا
العمليات العسكرية في تيغراي
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وقالت سيوم في إفادة صحفية إن زحف الجبهة إلى منطقة عفار لمنع البلاد من الممر الرئيسي للبلاد نحو الميناء تم إحباطه، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا"، اليوم الأربعاء.وأكدت أن قرار رئيس الوزراء أبي أحمد بالانضمام إلى الجيش عزز الروح المعنوية للقوات والشعب الإثيوبي لتحقيق الوحدة ومقاومة تهديد الإرهاب للجبهة.ولفتت إلى أن القرار عزز بوضوح الروح المعنوية لقوة الدفاع والشعب في محاربة "الجماعة الإرهابية".وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أعلن، في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، توجهه إلى ساحة المعركة لقيادة الجيش الإثيوبي في مواجهة جبهة تحرير تيغراي، بعد التقدم العسكري الذي أحرزته الأخيرة في عدة جبهات.ودعا آبي أحمد الدول الأفريقية للوقوف إلى جانب إثيوبيا في محنتها بروح الوحدة الأفريقية، مؤكدا أن إثيوبيا حافظت على استقلالها بشجاعة أبنائها وبتضحياتهم.
https://arabic.sputniknews.com/20211201/أديس-أبابا-تعلن-استعادة-السيطرة-على-بلدة-تاريخية-من-جبهة-تيغراي-1053452721.html
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حكومة إثيوبيا, العمليات العسكرية في تيغراي
أديس أبابا: الجيش يوقف زحف جبهة تيغراي نحو الممر الرئيسي الذي يربط البلاد بميناء جيبوتي
أعلنت السكرتيرة الصحفية لمكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، بيلين سيوم أن الجيش الاتحادي الإثيوبي أحبط زحف الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي نحو الممر الرئيسي الذي يربط البلاد بميناء جيبوتي.
وقالت سيوم في إفادة صحفية إن زحف الجبهة إلى منطقة عفار لمنع البلاد من الممر الرئيسي للبلاد نحو الميناء تم إحباطه، بحسب
وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا"
، اليوم الأربعاء.
وأكدت أن قرار رئيس الوزراء أبي أحمد بالانضمام إلى الجيش عزز الروح المعنوية للقوات والشعب الإثيوبي لتحقيق الوحدة ومقاومة تهديد الإرهاب للجبهة.
ولفتت إلى أن القرار عزز بوضوح الروح المعنوية لقوة الدفاع والشعب في محاربة "الجماعة الإرهابية".
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أعلن، في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، توجهه إلى ساحة المعركة لقيادة
الجيش الإثيوبي
في مواجهة جبهة تحرير تيغراي، بعد التقدم العسكري الذي أحرزته الأخيرة في عدة جبهات.
ودعا آبي أحمد الدول الأفريقية للوقوف إلى جانب إثيوبيا في محنتها بروح الوحدة الأفريقية، مؤكدا أن إثيوبيا حافظت على استقلالها بشجاعة أبنائها وبتضحياتهم.