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أديس أبابا تعلن استعادة السيطرة على بلدة تاريخية من جبهة تيغراي
أديس أبابا تعلن استعادة السيطرة على بلدة تاريخية من جبهة تيغراي
أعلنت الحكومة الإثيوبية، اليوم الأربعاء، أن قواتها تمكنت من استعادة السيطرة على منطقة "لاليبيلا" التاريخية شمالي البلاد، وهي منطقة فيها معالم مسيحية مقدسة،... 01.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-01T17:26+0000
2021-12-01T17:26+0000
إثيوبيا
العمليات العسكرية في تيغراي
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت رئاسة الوزراء في تغريدة أن "بلدة لاليبيلا التاريخية تم تحريرها من قبضة جبهة تحرير شعب تيغراي الإرهابية".وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، دعا رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، المجموعات المسلحة المتحالفة مع جبهة تحرير تيغراي، إلى الاستسلام فورا، مؤكدا أن "الحرب قد انتهت".وأكد أحمد، بعد لقاء مع كبار الضباط العسكريين، أن "جبهة تحرير شعب تيغراي الإرهابية هُزمت تماما، واكتمال النضال أصبح مسألة وقت قصير"، وفقا لما نقله موقع تلفزيون "فانا" الإثيوبي.وأوضح آبي أحمد أن الجيش حقق انتصارا ملحوظا في القيادة الشرقية بعملية عسكرية استغرقت يوما ونصفا، مضيفا أن الجيش سينفذ عملية عسكرية مشابهة في مدينة غاشينا بإقليم أمهرة.وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أعلن، في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أنه يعتزم التوجه إلى ساحة المعركة لقيادة الجيش في مواجهة جبهة تحرير تيغراي، بعد التقدم العسكري الذي أحرزته الأخيرة في عدة جبهات.ودعا آبي أحمد الدول الأفريقية للوقوف إلى جانب إثيوبيا في محنتها بروح الوحدة الأفريقية، مؤكدا أن إثيوبيا حافظت على استقلالها بشجاعة أبنائها وبتضحياتهم.
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إثيوبيا, العمليات العسكرية في تيغراي

أديس أبابا تعلن استعادة السيطرة على بلدة تاريخية من جبهة تيغراي

17:26 GMT 01.12.2021
© AFP 2021 / EDUARDO SOTERASقوات تيغراي، إثيوبيا 11 ديسمبر 2020
قوات تيغراي، إثيوبيا 11 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
© AFP 2021 / EDUARDO SOTERAS
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أعلنت الحكومة الإثيوبية، اليوم الأربعاء، أن قواتها تمكنت من استعادة السيطرة على منطقة "لاليبيلا" التاريخية شمالي البلاد، وهي منطقة فيها معالم مسيحية مقدسة، ومصنفة ضمن مناطق التراث العالمي وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
القاهرة - سبوتنيك. وقالت رئاسة الوزراء في تغريدة أن "بلدة لاليبيلا التاريخية تم تحريرها من قبضة جبهة تحرير شعب تيغراي الإرهابية".
وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، دعا رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، المجموعات المسلحة المتحالفة مع جبهة تحرير تيغراي، إلى الاستسلام فورا، مؤكدا أن "الحرب قد انتهت".
وأكد أحمد، بعد لقاء مع كبار الضباط العسكريين، أن "جبهة تحرير شعب تيغراي الإرهابية هُزمت تماما، واكتمال النضال أصبح مسألة وقت قصير"، وفقا لما نقله موقع تلفزيون "فانا" الإثيوبي.
وأوضح آبي أحمد أن الجيش حقق انتصارا ملحوظا في القيادة الشرقية بعملية عسكرية استغرقت يوما ونصفا، مضيفا أن الجيش سينفذ عملية عسكرية مشابهة في مدينة غاشينا بإقليم أمهرة.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أعلن، في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أنه يعتزم التوجه إلى ساحة المعركة لقيادة الجيش في مواجهة جبهة تحرير تيغراي، بعد التقدم العسكري الذي أحرزته الأخيرة في عدة جبهات.
ودعا آبي أحمد الدول الأفريقية للوقوف إلى جانب إثيوبيا في محنتها بروح الوحدة الأفريقية، مؤكدا أن إثيوبيا حافظت على استقلالها بشجاعة أبنائها وبتضحياتهم.
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