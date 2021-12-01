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https://arabic.sputniknews.com/20211201/أردوغان-انخفاض-قيمة-الليرة-سببه-المؤامرات-واخترنا-مسارا-خطيرا-لكنه-صحيح-1053435134.html
أردوغان: انخفاض قيمة الليرة سببه "المؤامرات"... واخترنا مسارا خطيرا لكنه صحيح
أردوغان: انخفاض قيمة الليرة سببه "المؤامرات"... واخترنا مسارا خطيرا لكنه صحيح
برر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سعيه الدؤوب من أجل خفض أسعار الفائدة في بلاده، بالقول إن ذلك من شأنه دعم النشاط الاقتصادي رغم خطورته. 01.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-01T11:19+0000
2021-12-01T11:20+0000
اقتصاد
العالم
تركيا
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان
أخبار تركيا اليوم
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وقال أردوغان في خطاب أمام البرلمان، اليوم الأربعاء، إن قرار تخفيض سعر الفائدة يأتي من أجل تسهيل عمليات الإنتاج والتجارة، حسبما ذكر تلفزيون "تي آر تي" التركي.في الوقت ذاته، أشار الرئيس التركي في حديثه، إلى أن انخفاض قيمة الليرة جاء نتيجة "مؤامرات" تحاك ضد البلاد وليس بسبب السياسة الاقتصادية، على حد قوله.وأضاف أن تركيا اتخذت مسارا "محفوفا بالمخاطر ولكنه صحيح" في الاقتصاد من خلال خفض أسعار الفائدة على الرغم من انخفاض الليرة بشكل حاد.وأردف: "ربما اخترنا الطريقة الأكثر خطورة، ولكنها الطريقة الصحيحة للبلد والشعب، الجميع يعرف مدى قلقي بشأن الفائدة المرتفعة، ولن أتخلى عن هذا المسار. بدلا من إسعاد أولئك الذين يكسبون المال بمعدلات عالية. خفضنا المعدل وبالتالي نشجع الاستثمارات".وتعهد أردوغان بتقديم الدعم اللازم للشركات الصغيرة، ومنح قروض طويلة الأجل لدعم الاستثمار طويل الأمد، مؤكدا أن بلاده ستعمل على دعم المنتج المحلي بدل الاستيراد في العديد من القطاعات.
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اقتصاد, العالم, تركيا, الرئيس التركي رجب طيب اردوغان, أخبار تركيا اليوم

أردوغان: انخفاض قيمة الليرة سببه "المؤامرات"... واخترنا مسارا خطيرا لكنه صحيح

11:19 GMT 01.12.2021 (تم التحديث: 11:20 GMT 01.12.2021)
© twitter.com/RTErdoganالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إزمير
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إزمير - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
© twitter.com/RTErdogan
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برر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سعيه الدؤوب من أجل خفض أسعار الفائدة في بلاده، بالقول إن ذلك من شأنه دعم النشاط الاقتصادي رغم خطورته.
وقال أردوغان في خطاب أمام البرلمان، اليوم الأربعاء، إن قرار تخفيض سعر الفائدة يأتي من أجل تسهيل عمليات الإنتاج والتجارة، حسبما ذكر تلفزيون "تي آر تي" التركي.
الليرة التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2021
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أمس, 20:12 GMT
في الوقت ذاته، أشار الرئيس التركي في حديثه، إلى أن انخفاض قيمة الليرة جاء نتيجة "مؤامرات" تحاك ضد البلاد وليس بسبب السياسة الاقتصادية، على حد قوله.
وأضاف أن تركيا اتخذت مسارا "محفوفا بالمخاطر ولكنه صحيح" في الاقتصاد من خلال خفض أسعار الفائدة على الرغم من انخفاض الليرة بشكل حاد.
وأردف: "ربما اخترنا الطريقة الأكثر خطورة، ولكنها الطريقة الصحيحة للبلد والشعب، الجميع يعرف مدى قلقي بشأن الفائدة المرتفعة، ولن أتخلى عن هذا المسار. بدلا من إسعاد أولئك الذين يكسبون المال بمعدلات عالية. خفضنا المعدل وبالتالي نشجع الاستثمارات".
وتعهد أردوغان بتقديم الدعم اللازم للشركات الصغيرة، ومنح قروض طويلة الأجل لدعم الاستثمار طويل الأمد، مؤكدا أن بلاده ستعمل على دعم المنتج المحلي بدل الاستيراد في العديد من القطاعات.
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