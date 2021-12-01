أردوغان: انخفاض قيمة الليرة سببه "المؤامرات"... واخترنا مسارا خطيرا لكنه صحيح

وقال أردوغان في خطاب أمام البرلمان، اليوم الأربعاء، إن قرار تخفيض سعر الفائدة يأتي من أجل تسهيل عمليات الإنتاج والتجارة، حسبما ذكر تلفزيون "تي آر تي" التركي.في الوقت ذاته، أشار الرئيس التركي في حديثه، إلى أن انخفاض قيمة الليرة جاء نتيجة "مؤامرات" تحاك ضد البلاد وليس بسبب السياسة الاقتصادية، على حد قوله.وأضاف أن تركيا اتخذت مسارا "محفوفا بالمخاطر ولكنه صحيح" في الاقتصاد من خلال خفض أسعار الفائدة على الرغم من انخفاض الليرة بشكل حاد.وأردف: "ربما اخترنا الطريقة الأكثر خطورة، ولكنها الطريقة الصحيحة للبلد والشعب، الجميع يعرف مدى قلقي بشأن الفائدة المرتفعة، ولن أتخلى عن هذا المسار. بدلا من إسعاد أولئك الذين يكسبون المال بمعدلات عالية. خفضنا المعدل وبالتالي نشجع الاستثمارات".وتعهد أردوغان بتقديم الدعم اللازم للشركات الصغيرة، ومنح قروض طويلة الأجل لدعم الاستثمار طويل الأمد، مؤكدا أن بلاده ستعمل على دعم المنتج المحلي بدل الاستيراد في العديد من القطاعات.
وأردف: "ربما اخترنا الطريقة الأكثر خطورة، ولكنها الطريقة الصحيحة للبلد والشعب، الجميع يعرف مدى قلقي بشأن الفائدة المرتفعة، ولن أتخلى عن هذا المسار. بدلا من إسعاد أولئك الذين يكسبون المال بمعدلات عالية. خفضنا المعدل وبالتالي نشجع الاستثمارات".
وتعهد أردوغان بتقديم الدعم اللازم للشركات الصغيرة، ومنح قروض طويلة الأجل لدعم الاستثمار طويل الأمد، مؤكدا أن بلاده ستعمل على دعم المنتج المحلي بدل الاستيراد في العديد من القطاعات.