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أردوغان يكشف عن "نبأ سار" بشأن الحد الأدنى للأجور
أردوغان يكشف عن "نبأ سار" بشأن الحد الأدنى للأجور
كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء عن نبأ سار يتعلق بالحد الأدنى للأجور في بلاده. 01.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-01T15:29+0000
2021-12-01T15:29+0000
رجب طيب أردوغان
تركيا
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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده، في البرلمان التركي إثر كلمة أدلى بها خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزبه "العدالة والتنمية، بحسب وكالة "الأناضول".وقال أردوغان إن الحكومة التركية سوف تعلن خلال الأيام القادمة عن رفع الحد الأدنى للأجور لمستوى مرتفع بكثير عن المعدل المعتاد.ولفت الرئيس أردوغان إلى أن هناك زيادة مرتقبة في رواتب الأطباء الاختصاصيين تقدر بـ 5 آلاف ليرة، والعامين ألفين و500 ليرة.وعن سعيه الدؤوب من أجل خفض أسعار الفائدة في بلاده، قال الرئيس التركي إن ذلك من شأنه دعم النشاط الاقتصادي رغم خطورته.وقال أردوغان إن قرار تخفيض سعر الفائدة يأتي من أجل تسهيل عمليات الإنتاج والتجارة، حسبما ذكر تلفزيون "تي آر تي" التركي.في الوقت ذاته، أشار الرئيس التركي في حديثه، إلى أن انخفاض قيمة الليرة جاء نتيجة "مؤامرات" تحاك ضد البلاد وليس بسبب السياسة الاقتصادية، على حد قوله.وتعهد أردوغان بتقديم الدعم اللازم للشركات الصغيرة، ومنح قروض طويلة الأجل لدعم الاستثمار طويل الأمد، مؤكدا أن بلاده ستعمل على دعم المنتج المحلي بدل الاستيراد في العديد من القطاعات.
https://arabic.sputniknews.com/20211129/أردوغان-يعلن-اعتزام-تركيا-القيام-بخطوات-للتقارب-مع-مصر-وإسرائيل-1053385124.html
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رجب طيب أردوغان, تركيا

أردوغان يكشف عن "نبأ سار" بشأن الحد الأدنى للأجور

15:29 GMT 01.12.2021
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
© Sputnik . POOL
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كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء عن نبأ سار يتعلق بالحد الأدنى للأجور في بلاده.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده، في البرلمان التركي إثر كلمة أدلى بها خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزبه "العدالة والتنمية، بحسب وكالة "الأناضول".
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تركيا 24 مارس2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2021
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وقال أردوغان إن الحكومة التركية سوف تعلن خلال الأيام القادمة عن رفع الحد الأدنى للأجور لمستوى مرتفع بكثير عن المعدل المعتاد.
ولفت الرئيس أردوغان إلى أن هناك زيادة مرتقبة في رواتب الأطباء الاختصاصيين تقدر بـ 5 آلاف ليرة، والعامين ألفين و500 ليرة.
وعن سعيه الدؤوب من أجل خفض أسعار الفائدة في بلاده، قال الرئيس التركي إن ذلك من شأنه دعم النشاط الاقتصادي رغم خطورته.
وقال أردوغان إن قرار تخفيض سعر الفائدة يأتي من أجل تسهيل عمليات الإنتاج والتجارة، حسبما ذكر تلفزيون "تي آر تي" التركي.
في الوقت ذاته، أشار الرئيس التركي في حديثه، إلى أن انخفاض قيمة الليرة جاء نتيجة "مؤامرات" تحاك ضد البلاد وليس بسبب السياسة الاقتصادية، على حد قوله.
وتعهد أردوغان بتقديم الدعم اللازم للشركات الصغيرة، ومنح قروض طويلة الأجل لدعم الاستثمار طويل الأمد، مؤكدا أن بلاده ستعمل على دعم المنتج المحلي بدل الاستيراد في العديد من القطاعات.
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