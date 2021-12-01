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https://arabic.sputniknews.com/20211201/أردوغان-يلمح-إلى-إمكانية-حدوث-تطور-مع-مصر-ويتحدث-عن-العلاقات-مع-السعودية-1053425609.html
أردوغان يلمح إلى إمكانية حدوث تطور مع مصر ويتحدث عن العلاقات مع السعودية
أردوغان يلمح إلى إمكانية حدوث تطور مع مصر ويتحدث عن العلاقات مع السعودية
كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، طبيعة العلاقات بين بلاده والمملكة العربية السعودية، ملمحا إلى إمكانية حدوث تطور في العلاقة التركية مع مصر. 01.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-01T06:33+0000
2021-12-01T06:33+0000
أخبار تركيا اليوم
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وقال أردوغان، خلال مقابلة أجرتها معه قناة "تي آر تي" التركية، إن تركيا "ستعمل على الارتقاء بالعلاقات مع السعودية إلى مكانة أفضل"، مؤكدا أن هذه العلاقة متواصلة مع مصر على مستوى الوزراء، ويمكن أن تحدث تطورات مختلفة للغاية بهذا الخصوص". وعن التطورات الأخيرة في العلاقات التركية مع الإمارات، شدد أردوغان، على أن "الخطوة التي تم اتخاذها مع إدارة أبو ظبي، خطوة تاريخية"، مشيرا إلى أن هناك اتفاقيات مبدئية تبلغ قيمتها 11 مليار دولار. ولفت إلى أنه يستعد لزيارة الإمارات في فبراير/ شباط المقبل، ردًا للزيارة التي قام بها مؤخرًا، ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى أنقرة، مؤكدا أن هناك "زيارات مماثلة سيقوم بها خلال الفترة الحالية، وزير الخارجية التركي، ومولود تشاووش أوغلو، ورئيس جهاز الاستخبارات، حقان فيدان". وكشف الرئيس التركي عن مباحثات ستجرى مع البحرين، وعن زيارة مسؤولين بحرينيين، أنقرة في وقت لاحق، لعقد لقاءات ومباحثات لتعزيز التعاون، مشيرا إلى أن هناك إمكانيات جدية للغاية للتعاون بين تركيا ودول الخليج.وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استقبل ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، يوم الأربعاء الماضي، في أنقرة.وتعد الزيارة الرسمية لولي عهد أبو ظبي هي الأولى له منذ فترة، وبحث خلالها مع الرئيس التركي، سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك ومناقشة القضايا الإقليمية.يشار إلى أن العلاقات بين تركيا والإمارات توترت منذ عام 2011، بسبب خلافات حول القضايا الإقليمية، لا سيما الوضع في مصر وليبيا وسوريا، كما شملت القضايا الخلافية دعم تركيا لقطر التي قُطعت علاقاتها مع عدد من الدول العربية في 2017، بعد اتهام الدوحة بدعم الإرهاب.طالع أخبار تركيا اليوم عبر سبوتنيك
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أخبار تركيا اليوم

أردوغان يلمح إلى إمكانية حدوث تطور مع مصر ويتحدث عن العلاقات مع السعودية

06:33 GMT 01.12.2021
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
© Sputnik . POOL
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كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، طبيعة العلاقات بين بلاده والمملكة العربية السعودية، ملمحا إلى إمكانية حدوث تطور في العلاقة التركية مع مصر.
وقال أردوغان، خلال مقابلة أجرتها معه قناة "تي آر تي" التركية، إن تركيا "ستعمل على الارتقاء بالعلاقات مع السعودية إلى مكانة أفضل"، مؤكدا أن هذه العلاقة متواصلة مع مصر على مستوى الوزراء، ويمكن أن تحدث تطورات مختلفة للغاية بهذا الخصوص".
مراسم استقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد في أنقرة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2021
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وعن التطورات الأخيرة في العلاقات التركية مع الإمارات، شدد أردوغان، على أن "الخطوة التي تم اتخاذها مع إدارة أبو ظبي، خطوة تاريخية"، مشيرا إلى أن هناك اتفاقيات مبدئية تبلغ قيمتها 11 مليار دولار.
ولفت إلى أنه يستعد لزيارة الإمارات في فبراير/ شباط المقبل، ردًا للزيارة التي قام بها مؤخرًا، ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى أنقرة، مؤكدا أن هناك "زيارات مماثلة سيقوم بها خلال الفترة الحالية، وزير الخارجية التركي، ومولود تشاووش أوغلو، ورئيس جهاز الاستخبارات، حقان فيدان".
وكشف الرئيس التركي عن مباحثات ستجرى مع البحرين، وعن زيارة مسؤولين بحرينيين، أنقرة في وقت لاحق، لعقد لقاءات ومباحثات لتعزيز التعاون، مشيرا إلى أن هناك إمكانيات جدية للغاية للتعاون بين تركيا ودول الخليج.

وعن سبب اتجاه تركيا لتطوير علاقاتها مع تلك الدول، قال أردوغان "إن كافة شعوب المنطقة لها علاقات مختلفة مع بعضها البعض، فنحن معًا قمنا بإنشاء التاريخ القديم، وتقاسمناه ونتقاسمه فيما بيننا".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استقبل ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، يوم الأربعاء الماضي، في أنقرة.
وتعد الزيارة الرسمية لولي عهد أبو ظبي هي الأولى له منذ فترة، وبحث خلالها مع الرئيس التركي، سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك ومناقشة القضايا الإقليمية.
يشار إلى أن العلاقات بين تركيا والإمارات توترت منذ عام 2011، بسبب خلافات حول القضايا الإقليمية، لا سيما الوضع في مصر وليبيا وسوريا، كما شملت القضايا الخلافية دعم تركيا لقطر التي قُطعت علاقاتها مع عدد من الدول العربية في 2017، بعد اتهام الدوحة بدعم الإرهاب.
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