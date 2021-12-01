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https://arabic.sputniknews.com/20211201/أسعار-القهوة-تبلغ-أعلى-مستوياتها-منذ-10-سنوات-وخبير-يوضح-السبب-1053450345.html
أسعار القهوة تبلغ أعلى مستوياتها منذ 10 سنوات... وخبير يوضح السبب
أسعار القهوة تبلغ أعلى مستوياتها منذ 10 سنوات... وخبير يوضح السبب
وصلت أسعار القهوة إلى أعلى مستوى لها في 10 سنوات، وسط توقعات المحللين باستمرار ضعف العرض في السوق حتى عام 2023. 01.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-01T16:11+0000
2021-12-01T16:11+0000
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وأنهت العقود الآجلة للقهوة تسليم ديسمبر/ كانون الأول جلسة تداول يوم الاثنين عند 2.34 دولار للرطل، بعدما لامست يوم الخميس، 2.46 دولار في بورصة نيويورك إنتركونتيننتال إلى 2.46 دولار، وفقا لشبكة "سي إن بي سي".كان ذلك أعلى سعر منذ عام 2011، عندما تجاوزت السلعة 3 دولارات للرطل. وفي الوقت نفسه، بلغ السعر القياسي لرابطة البن الدولية 2.07 دولار للرطل يوم الجمعة، بزيادة 85% عن العام السابق.قال أولي هانسن، رئيس التحليل الاستراتيجي للسلع في مصرف "ساكسو بنك"، إنه على مدار الاثني عشر شهرا الماضية، "كانت هناك عاصفة كاملة من الأحداث التي تمنح حبات البن دفعة".وأضاف: "السؤال عن حركة السعر في المستقبل هو إلى أي مدى يمكن أن تكون هذه التطورات أطول أمدا، أعتقد أننا بحاجة إلى التركيز على ما يحدث في البرازيل هذا العام".وتابع: "شهدنا انخفاضا في درجات الحرارة، ونوبات صقيع سريعة جدا ضربت بعض المناطق النامية، وكان لدينا فترة جفاف، وكل هذا ترك محصول 2022 في حالة غير مستقرة بعض الشيء".وأضاف هانسن أن هذه الأحداث المناخية المعاكسة ستؤثر على المحصول في وقت لاحق من هذا العام، وكذلك في عام 2022 وربما حتى عام 2023.
https://arabic.sputniknews.com/20211201/البورصة-التركية-تسجل-أفضل-وأسوأ-أداء-عالمي-في-نفس-الوقت-1053448812.html
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اقتصاد, القهوة, البن البرازيلي, البن

أسعار القهوة تبلغ أعلى مستوياتها منذ 10 سنوات... وخبير يوضح السبب

16:11 GMT 01.12.2021
© MAURO PIMENTELمزارع البن البرازيلي
مزارع البن البرازيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
© MAURO PIMENTEL
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وصلت أسعار القهوة إلى أعلى مستوى لها في 10 سنوات، وسط توقعات المحللين باستمرار ضعف العرض في السوق حتى عام 2023.
وأنهت العقود الآجلة للقهوة تسليم ديسمبر/ كانون الأول جلسة تداول يوم الاثنين عند 2.34 دولار للرطل، بعدما لامست يوم الخميس، 2.46 دولار في بورصة نيويورك إنتركونتيننتال إلى 2.46 دولار، وفقا لشبكة "سي إن بي سي".
كان ذلك أعلى سعر منذ عام 2011، عندما تجاوزت السلعة 3 دولارات للرطل. وفي الوقت نفسه، بلغ السعر القياسي لرابطة البن الدولية 2.07 دولار للرطل يوم الجمعة، بزيادة 85% عن العام السابق.
قال أولي هانسن، رئيس التحليل الاستراتيجي للسلع في مصرف "ساكسو بنك"، إنه على مدار الاثني عشر شهرا الماضية، "كانت هناك عاصفة كاملة من الأحداث التي تمنح حبات البن دفعة".
سوق الأسهم الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
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وأضاف: "السؤال عن حركة السعر في المستقبل هو إلى أي مدى يمكن أن تكون هذه التطورات أطول أمدا، أعتقد أننا بحاجة إلى التركيز على ما يحدث في البرازيل هذا العام".
وتابع: "شهدنا انخفاضا في درجات الحرارة، ونوبات صقيع سريعة جدا ضربت بعض المناطق النامية، وكان لدينا فترة جفاف، وكل هذا ترك محصول 2022 في حالة غير مستقرة بعض الشيء".
وأضاف هانسن أن هذه الأحداث المناخية المعاكسة ستؤثر على المحصول في وقت لاحق من هذا العام، وكذلك في عام 2022 وربما حتى عام 2023.
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