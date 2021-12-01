أغلى لاعب في الدوري الإنجليزي يتحدث عن صعوبات تواجهه مع مانشستر سيتي

وقال غريليش أغلى لاعب في الدوري الإنجليزي في مقابلة مع صحيفة "ديلي تيلغراف" البريطانية: "وجدت صعوبات أكبر مما اعتقدت للتأقلم مع مدرب مختلف وزملاء جدد".وأضاف "لن أقول إنني تعثرت لكنني وجدت الأمر شاقا للتكيف منذ البداية، لم أقدم تمريرات حاسمة أو أهدافا بالقدر ذاته مثل الموسم الماضي، لكنني لا أشكك أبدا في نفسي".وبشأن وقوعه تحت الضغط بسبب قيمة صفقته الباهظة، قال: "لا أهتم بذلك على الإطلاق".وانضم غريليش من فيلا في أغسطس/ آب الماضي مقابل 100 مليون جنيه إسترليني (133.23 مليون دولار) وهو رقم قياسي بالدوري الإنجليزي، لكن انطلاقته كانت بطيئة نسبيا مع ناديه الجديد إذ سجل هدفين وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في 15 مباراة.ويحتل سيتي المركز الثاني في الدوري بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر تشيلسي، بينما صعد فيلا للمركز الـ13 بعد الفوز في آخر مباراتين تحت قيادة مدربه الجديد ستيفن جيرارد.
⚫emotions of saying goodbye to Aston Villa players and staff ⚫turning down an invitation to watch his beloved former club ⚫Pep Guardiola and the City player who took his breath awayhttps://t.co/nPeiF4rkw0
وانضم غريليش من فيلا في أغسطس/ آب الماضي مقابل 100 مليون جنيه إسترليني (133.23 مليون دولار) وهو رقم قياسي بالدوري الإنجليزي، لكن انطلاقته كانت بطيئة نسبيا مع ناديه الجديد إذ سجل هدفين وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في 15 مباراة.
ويحتل سيتي المركز الثاني في الدوري بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر تشيلسي، بينما صعد فيلا للمركز الـ13 بعد الفوز في آخر مباراتين تحت قيادة مدربه الجديد ستيفن جيرارد.