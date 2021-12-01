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أغلى لاعب في الدوري الإنجليزي يتحدث عن صعوبات تواجهه مع مانشستر سيتي
أغلى لاعب في الدوري الإنجليزي يتحدث عن صعوبات تواجهه مع مانشستر سيتي
كشف اللاعب الإنجليزي جاك غريليش عن مواجهته صعوبات في التأقلم مع ناديه الجديد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي. 01.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-01T09:35+0000
2021-12-01T09:39+0000
رياضة
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وقال غريليش أغلى لاعب في الدوري الإنجليزي في مقابلة مع صحيفة "ديلي تيلغراف" البريطانية: "وجدت صعوبات أكبر مما اعتقدت للتأقلم مع مدرب مختلف وزملاء جدد".وأضاف "لن أقول إنني تعثرت لكنني وجدت الأمر شاقا للتكيف منذ البداية، لم أقدم تمريرات حاسمة أو أهدافا بالقدر ذاته مثل الموسم الماضي، لكنني لا أشكك أبدا في نفسي".وبشأن وقوعه تحت الضغط بسبب قيمة صفقته الباهظة، قال: "لا أهتم بذلك على الإطلاق".وانضم غريليش من فيلا في أغسطس/ آب الماضي مقابل 100 مليون جنيه إسترليني (133.23 مليون دولار) وهو رقم قياسي بالدوري الإنجليزي، لكن انطلاقته كانت بطيئة نسبيا مع ناديه الجديد إذ سجل هدفين وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في 15 مباراة.ويحتل سيتي المركز الثاني في الدوري بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر تشيلسي، بينما صعد فيلا للمركز الـ13 بعد الفوز في آخر مباراتين تحت قيادة مدربه الجديد ستيفن جيرارد.
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رياضة

أغلى لاعب في الدوري الإنجليزي يتحدث عن صعوبات تواجهه مع مانشستر سيتي

09:35 GMT 01.12.2021 (تم التحديث: 09:39 GMT 01.12.2021)
© AFP 2021 / PAUL ELLISلاعبا إنجلترا ديكلان رايس والمهاجم جاك غريليش ينحنيان قبل مباراة رومانيا الودية في 6 يونيو
لاعبا إنجلترا ديكلان رايس والمهاجم جاك غريليش ينحنيان قبل مباراة رومانيا الودية في 6 يونيو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
© AFP 2021 / PAUL ELLIS
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كشف اللاعب الإنجليزي جاك غريليش عن مواجهته صعوبات في التأقلم مع ناديه الجديد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.
وقال غريليش أغلى لاعب في الدوري الإنجليزي في مقابلة مع صحيفة "ديلي تيلغراف" البريطانية: "وجدت صعوبات أكبر مما اعتقدت للتأقلم مع مدرب مختلف وزملاء جدد".
وأضاف "لن أقول إنني تعثرت لكنني وجدت الأمر شاقا للتكيف منذ البداية، لم أقدم تمريرات حاسمة أو أهدافا بالقدر ذاته مثل الموسم الماضي، لكنني لا أشكك أبدا في نفسي".
وبشأن وقوعه تحت الضغط بسبب قيمة صفقته الباهظة، قال: "لا أهتم بذلك على الإطلاق".
وانضم غريليش من فيلا في أغسطس/ آب الماضي مقابل 100 مليون جنيه إسترليني (133.23 مليون دولار) وهو رقم قياسي بالدوري الإنجليزي، لكن انطلاقته كانت بطيئة نسبيا مع ناديه الجديد إذ سجل هدفين وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في 15 مباراة.
ويحتل سيتي المركز الثاني في الدوري بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر تشيلسي، بينما صعد فيلا للمركز الـ13 بعد الفوز في آخر مباراتين تحت قيادة مدربه الجديد ستيفن جيرارد.
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