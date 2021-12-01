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أمير قطر يتسلم رسالة خطية من الرئيس اليمني
أمير قطر يتسلم رسالة خطية من الرئيس اليمني
سلم نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم الأربعاء، رسالة خطية من الرئيس عبد ربه منصور هادي، إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. 01.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-01T13:57+0000
2021-12-01T13:57+0000
أخبار قطر اليوم
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القاهرة – سبوتنيك. وقال الفريق علي محسن، خلال لقائه في الدوحة أمير دولة قطر، ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، إن "اليمن يعيش تغيرات سلبية مريرة على مختلف المستويات جراء الانقلاب الحوثي، جماعة "أنصار الله"، المدعوم من إيران".وأشاد بـ "دعم الأشقاء والأصدقاء للشرعية ولإرادة اليمنيين ولاستعادة مؤسسات الدولة وإحلال السلام، بما من شأنه تعزيز الأمن في بلادنا والمنطقة".وهنأ نائب الرئيس اليمني أمير قطر بـ"نجاح استضافة بطولة كأس العرب 2021 ومستوى الترتيب العالي الذي يؤهل قطر للنجاح في استضافتها لبطولة كرة القدم كأس العالم 2022".من جانبه، جدد أمير قطر "دعم بلاده الكامل للشرعية ولأمن واستقرار ووحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه".كان نائب الرئيس اليمني قد وصل إلى الدوحة الاثنين الماضي، في زيارة رسمية، هي الأولى منذ استئناف العلاقات بين البلدين في مارس/ آذار الماضي، بعد قطيعة دامت نحو 4 سنوات على خلفية "الأزمة الخليجية"، حينما قررت الحكومة اليمنية قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة بالتزامن مع إجراء مماثل اتخذته السعودية والإمارات ومصر والبحرين في 5 يونيو/ حزيران 2017.وحضر الفريق علي محسن، أمس افتتاح بطولة كأس العرب 2021، في نسختها العاشرة التي تستضيفها قطر، وتستمر حتى الثامن عشر من دسمبر/ كانون الأول الجاري.
https://arabic.sputniknews.com/20211122/ماذا-قال-أمير-قطر-عن-أول-زيارة-من-سلطان-عمان-لبلاده؟-1050777105.html
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أخبار قطر اليوم

أمير قطر يتسلم رسالة خطية من الرئيس اليمني

13:57 GMT 01.12.2021
© REUTERS / SAUDI GREEN INITIATIVE MEDIAأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
© REUTERS / SAUDI GREEN INITIATIVE MEDIA
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سلم نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم الأربعاء، رسالة خطية من الرئيس عبد ربه منصور هادي، إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
القاهرة – سبوتنيك. وقال الفريق علي محسن، خلال لقائه في الدوحة أمير دولة قطر، ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، إن "اليمن يعيش تغيرات سلبية مريرة على مختلف المستويات جراء الانقلاب الحوثي، جماعة "أنصار الله"، المدعوم من إيران".
وأشاد بـ "دعم الأشقاء والأصدقاء للشرعية ولإرادة اليمنيين ولاستعادة مؤسسات الدولة وإحلال السلام، بما من شأنه تعزيز الأمن في بلادنا والمنطقة".
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال لقائه سلطان عمان، هيثم بن طارق، في العاصمة القطرية الدوحة، 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2021
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22 نوفمبر, 16:31 GMT
وهنأ نائب الرئيس اليمني أمير قطر بـ"نجاح استضافة بطولة كأس العرب 2021 ومستوى الترتيب العالي الذي يؤهل قطر للنجاح في استضافتها لبطولة كرة القدم كأس العالم 2022".
من جانبه، جدد أمير قطر "دعم بلاده الكامل للشرعية ولأمن واستقرار ووحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه".
كان نائب الرئيس اليمني قد وصل إلى الدوحة الاثنين الماضي، في زيارة رسمية، هي الأولى منذ استئناف العلاقات بين البلدين في مارس/ آذار الماضي، بعد قطيعة دامت نحو 4 سنوات على خلفية "الأزمة الخليجية"، حينما قررت الحكومة اليمنية قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة بالتزامن مع إجراء مماثل اتخذته السعودية والإمارات ومصر والبحرين في 5 يونيو/ حزيران 2017.
وحضر الفريق علي محسن، أمس افتتاح بطولة كأس العرب 2021، في نسختها العاشرة التي تستضيفها قطر، وتستمر حتى الثامن عشر من دسمبر/ كانون الأول الجاري.
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