https://arabic.sputniknews.com/20211201/أنصار-الله-التحالف-نفذ-4-غارات-على-مطار-صنعاء-الدولي-1053424370.html

"أنصار الله": التحالف نفذ 4 غارات على مطار صنعاء الدولي

"أنصار الله": التحالف نفذ 4 غارات على مطار صنعاء الدولي

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الأربعاء، تعرض مطار صنعاء الدولي شمال العاصمة وسط اليمن، إلى غارات جوية شنها التحالف العربي بقيادة السعودية. 01.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-01T01:58+0000

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2021-12-01T02:05+0000

اليمن

التحالف العربي

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القاهرة - سبوتنيك. وذكر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم "أنصار الله"، أن طيران التحالف شن 4 غارات على مطار صنعاء الدولي.ولم تشر "أنصار الله" إلى حجم الأضرار الناجمة عن القصف الجوي الذي يعد الثالث خلال أيام.في المقابل، قال التحالف، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" إن "الحوثيين حاولوا نقل أسلحة نوعية من كتيبة الدفاع الجوي في مطار صنعاء بعد إنذاره لهم".وأضاف: "يتم قصف كامل الكتيبة في هذه الأثناء لتحييد تهديد الصواريخ والمسيّرات".وأشار التحالف إلى "أن الطائرة المسيرة [التي أعلن في وقت سابق اعتراضها في أجواء محافظة عمران شمال غربي صنعاء، بعد إطلاقها من مطار صنعاء]، تم تجميعها وتفخيخها بكتيبة الدفاع الجوي بمطار صنعاء".وبوقت سابق من اليوم، نقلت تلفزيون "الإخبارية" الرسمي السعودي، عن التحالف قوله إنه دمر زورقا مفخخا للحوثيين قبل تنفيذ هجوم وشيك بجنوب البحر الأحمر، مشيراً إلى أن الجماعة أطلقت الزورق من محافظة الحديدة، معتبراً أن "تهديد الحوثيين لحرية الملاحة يهدد الأمن الإقليمي والدولي".وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة الحوثيين، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.

https://arabic.sputniknews.com/20211201/التحالف-العربي-تدمير-زورق-مفخخ-للحوثيين-قبل-تنفيذ-هجوم-وشيك-بجنوب-البحر-الأحمر-1053424001.html

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