"أنصار الله" تحمل الجيش السعودي مسؤولية مقتل وإصابة 23 مدنيا شمال غربي اليمن

القاهرة – سبوتنيك. وذكر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة أن "الجيش السعودي فتح نيرانه على منطقتي الرقو، وآل الشيخ في مديرية مُنَبِه الحدودية، شمال غربي صعدة، ما أدى إلى مقتل ثلاثة وإصابة 12 آخرين بينهم 3 مهاجرين أفارقة".وأضاف أن "8 مواطنين أصيبوا بنيران الجيش السعودي في مديرية شدا الحدودية، غربي صعدة".ولم يصدر، حتى الآن، أي تعليق من الجيش السعودي بشأن اتهام "أنصار الله".وبين الحين والآخر، تتهم جماعة أنصار الله، الجيش السعودي بتنفيذ عمليات قصف واستهداف لمديريات محافظة صعدة الواقعة فيها على الشريط الحدودي مع السعودية، غالباً ما تسفر عن سقوط ضحايا.وتقود السعودية، منذ 26 آذار/مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة أنصار الله أواخر 2014.بالمقابل، تنفذ الجماعة هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية، اليوم الأربعاء، مقتل وإصابة 23 مدنيا، قالت إنهم سقطوا إثر استهداف الجيش السعودي مناطق حدودية في محافظة صعدة شمال غربي اليمن.
القاهرة – سبوتنيك. وذكر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة أن "الجيش السعودي فتح نيرانه على منطقتي الرقو، وآل الشيخ في مديرية مُنَبِه الحدودية، شمال غربي صعدة، ما أدى إلى مقتل ثلاثة وإصابة 12 آخرين بينهم 3 مهاجرين أفارقة".
وأضاف أن "8 مواطنين أصيبوا بنيران الجيش السعودي في مديرية شدا الحدودية، غربي صعدة".
ولم يصدر، حتى الآن، أي تعليق من الجيش السعودي بشأن اتهام "أنصار الله".
وبين الحين والآخر، تتهم جماعة أنصار الله، الجيش السعودي بتنفيذ عمليات قصف واستهداف لمديريات محافظة صعدة الواقعة فيها على الشريط الحدودي مع السعودية، غالباً ما تسفر عن سقوط ضحايا.
وتقود السعودية، منذ 26 آذار/مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة أنصار الله أواخر 2014.
بالمقابل، تنفذ الجماعة هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.