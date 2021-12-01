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https://arabic.sputniknews.com/20211201/أنصار-الله-تعلن-إسقاط-طائرة-تابعة-للسعودية-بصاروخ-أرض-جو-1053427638.html
"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة تابعة للسعودية بصاروخ أرض جو
"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة تابعة للسعودية بصاروخ أرض جو
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأربعاء، إسقاط طائرة استطلاع سعودية بصاروخ أرض جو بين محافظتي صعدة وعمران في اليمن. 01.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-01T08:06+0000
2021-12-01T08:06+0000
أنصار الله
أخبار السعودية اليوم
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وقالت قناة المسيرة، إن "الدفاعات الجوية لدى أنصار الله أسقطت طائرة تجسس مقاتلة صينية الصنع تابعة للعدوان السعودي الأمريكي أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظتي صعدة وعمران"، مشيرة إلى أن "عملية إسقاط الطائرة المعادية تمت بصاروخ أرض جو لم يتم الإعلان عنه بعد، وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء منطقة العمشية بين المحافظتين".وكانت جماعة "أنصار الله"، أعلنت في وقت سابق اليوم، تعرض مطار صنعاء الدولي شمال العاصمة وسط اليمن، إلى غارات جوية شنها التحالف العربي بقيادة السعودية.وذكر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم "أنصار الله"، أن طيران التحالف شن 4 غارات على مطار صنعاء الدولي. ولم تشر "أنصار الله" إلى حجم الأضرار الناجمة عن القصف الجوي الذي يعد الثالث خلال أيام.وفي وقت سابق من اليوم، نقل تلفزيون "الإخبارية" الرسمي السعودي، عن التحالف قوله إنه دمر زورقا مفخخا للحوثيين قبل تنفيذ هجوم وشيك بجنوب البحر الأحمر، مشيراً إلى أن الجماعة أطلقت الزورق من محافظة الحديدة، معتبراً أن "تهديد الحوثيين لحرية الملاحة يهدد الأمن الإقليمي والدولي".وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة أنصار الله، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.تابع المزيد من أخبار السعودية اليوم عبر سبوتنيك عربي.
https://arabic.sputniknews.com/20211130/الحكومة-اليمنية-وأنصار-الله-تتبادلان-22-أسيرا-في-محافظة-مأرب-1053420395.html
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أنصار الله, أخبار السعودية اليوم

"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة تابعة للسعودية بصاروخ أرض جو

08:06 GMT 01.12.2021
© REUTERS / HANDOUTمقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021.
مقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
© REUTERS / HANDOUT
تابعنا عبر
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأربعاء، إسقاط طائرة استطلاع سعودية بصاروخ أرض جو بين محافظتي صعدة وعمران في اليمن.
وقالت قناة المسيرة، إن "الدفاعات الجوية لدى أنصار الله أسقطت طائرة تجسس مقاتلة صينية الصنع تابعة للعدوان السعودي الأمريكي أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظتي صعدة وعمران"، مشيرة إلى أن "عملية إسقاط الطائرة المعادية تمت بصاروخ أرض جو لم يتم الإعلان عنه بعد، وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء منطقة العمشية بين المحافظتين".
مقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2021
الحكومة اليمنية و"أنصار الله" تتبادلان 22 أسيرا في محافظة مأرب
أمس, 20:03 GMT
وكانت جماعة "أنصار الله"، أعلنت في وقت سابق اليوم، تعرض مطار صنعاء الدولي شمال العاصمة وسط اليمن، إلى غارات جوية شنها التحالف العربي بقيادة السعودية.
وذكر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم "أنصار الله"، أن طيران التحالف شن 4 غارات على مطار صنعاء الدولي. ولم تشر "أنصار الله" إلى حجم الأضرار الناجمة عن القصف الجوي الذي يعد الثالث خلال أيام.

في المقابل، قال التحالف، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن "الحوثيين حاولوا نقل أسلحة نوعية من كتيبة الدفاع الجوي في مطار صنعاء بعد إنذاره لهم". وأضاف: "يتم قصف كامل الكتيبة في هذه الأثناء لتحييد تهديد الصواريخ والمسيّرات".

وفي وقت سابق من اليوم، نقل تلفزيون "الإخبارية" الرسمي السعودي، عن التحالف قوله إنه دمر زورقا مفخخا للحوثيين قبل تنفيذ هجوم وشيك بجنوب البحر الأحمر، مشيراً إلى أن الجماعة أطلقت الزورق من محافظة الحديدة، معتبراً أن "تهديد الحوثيين لحرية الملاحة يهدد الأمن الإقليمي والدولي".
وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين، أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة أنصار الله، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
تابع المزيد من أخبار السعودية اليوم عبر سبوتنيك عربي.
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