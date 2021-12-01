أهداف مباراة الإمارات وسوريا في كأس العرب (2-1)... فيديو

جاءت المباراة ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية، على ملعب راس أبو عبود (974)، بحسب موقع "بطولات".ونجح المنتخب الإماراتي في التقدم بهدفين متتاليين في الشوط الأول، في الدقيقتين 24 و30.سجل هدفي المنتخب الإماراتي كايو كانيدو وعلي صالح على الترتيب، فيما سجل هدف منتخب سوريا اللاعب ورد السلامة في الدقيقة 60.وخلال المباراة تم طرد اللاعب الإماراتي محمود خميس في الدقيقة 90+4، بسبب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية له في اللقاء، لتدخله القوي على لاعب سوريا في منتصف الملعب.يشار إلى أن بطولة كأس العرب تقام في قطر من الفترة 30 نوفمبر/ تشرين الثاني وتستمر حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول.ويتصدر منتخب تونس ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 3 نقاط، بعد الفوز على مورتيانيا بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت أمس، بنفس الجولة.ويتساوى منتخب تونس مع المنتخب الإماراتي، في النقاط، ولكن فارق الأهداف يمنح الصدارة لنسور قرطاج.وجاء منتخب سوريا ومنتخب موريتانيا في المركزين الثالث والرابع على الترتيب، دون نقاط.