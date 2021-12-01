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بطولة كأس العرب في قطر
تقام في قطر الفترة من 30 نوفمبر حتى 18 ديسمبر بطولة كأس العرب في نسختها العاشرة بعد انقطاع 9 سنوات، تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
https://arabic.sputniknews.com/20211201/أهداف-مباراة-الإمارات-وسوريا-في-كأس-العرب-2-1-فيديو-1053432268.html
أهداف مباراة الإمارات وسوريا في كأس العرب (2-1)... فيديو
أهداف مباراة الإمارات وسوريا في كأس العرب (2-1)... فيديو
فاز منتخب الإمارات على نظيره السوري، بنتيجة (2-1)، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة كأس العرب. 01.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-01T10:08+0000
2021-12-01T10:08+0000
بطولة كأس العرب في قطر
كأس الخليج العربي
منتخب سوريا
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جاءت المباراة ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية، على ملعب راس أبو عبود (974)، بحسب موقع "بطولات".ونجح المنتخب الإماراتي في التقدم بهدفين متتاليين في الشوط الأول، في الدقيقتين 24 و30.سجل هدفي المنتخب الإماراتي كايو كانيدو وعلي صالح على الترتيب، فيما سجل هدف منتخب سوريا اللاعب ورد السلامة في الدقيقة 60.وخلال المباراة تم طرد اللاعب الإماراتي محمود خميس في الدقيقة 90+4، بسبب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية له في اللقاء، لتدخله القوي على لاعب سوريا في منتصف الملعب.يشار إلى أن بطولة كأس العرب تقام في قطر من الفترة 30 نوفمبر/ تشرين الثاني وتستمر حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول.ويتصدر منتخب تونس ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 3 نقاط، بعد الفوز على مورتيانيا بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت أمس، بنفس الجولة.ويتساوى منتخب تونس مع المنتخب الإماراتي، في النقاط، ولكن فارق الأهداف يمنح الصدارة لنسور قرطاج.وجاء منتخب سوريا ومنتخب موريتانيا في المركزين الثالث والرابع على الترتيب، دون نقاط.
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كأس الخليج العربي, منتخب سوريا

أهداف مباراة الإمارات وسوريا في كأس العرب (2-1)... فيديو

10:08 GMT 01.12.2021
© AFP 2021 / Hussein FALEHمنتخب سوريا
منتخب سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
© AFP 2021 / Hussein FALEH
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فاز منتخب الإمارات على نظيره السوري، بنتيجة (2-1)، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة كأس العرب.
جاءت المباراة ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية، على ملعب راس أبو عبود (974)، بحسب موقع "بطولات".
ونجح المنتخب الإماراتي في التقدم بهدفين متتاليين في الشوط الأول، في الدقيقتين 24 و30.
سجل هدفي المنتخب الإماراتي كايو كانيدو وعلي صالح على الترتيب، فيما سجل هدف منتخب سوريا اللاعب ورد السلامة في الدقيقة 60.
وخلال المباراة تم طرد اللاعب الإماراتي محمود خميس في الدقيقة 90+4، بسبب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية له في اللقاء، لتدخله القوي على لاعب سوريا في منتصف الملعب.
يشار إلى أن بطولة كأس العرب تقام في قطر من الفترة 30 نوفمبر/ تشرين الثاني وتستمر حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول.
ويتصدر منتخب تونس ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 3 نقاط، بعد الفوز على مورتيانيا بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت أمس، بنفس الجولة.
ويتساوى منتخب تونس مع المنتخب الإماراتي، في النقاط، ولكن فارق الأهداف يمنح الصدارة لنسور قرطاج.
وجاء منتخب سوريا ومنتخب موريتانيا في المركزين الثالث والرابع على الترتيب، دون نقاط.
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