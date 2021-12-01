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https://arabic.sputniknews.com/20211201/إعلام-الأوروبيون-يدعون-إلى-إنهاء-سريع-لجولة-محادثات-فيينا-1053450556.html
إعلام: الأوروبيون يدعون إلى إنهاء سريع لجولة محادثات فيينا
إعلام: الأوروبيون يدعون إلى إنهاء سريع لجولة محادثات فيينا
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، بأن الأطراف الأوروبية في مباحثات فيينا دعت إلى إنهاء سريع لهذه الجولة من المحادثات في العاصمة النمساوية. 01.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-01T16:23+0000
2021-12-01T16:23+0000
إيران
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ونقلت وكالة تسنيم، مساء اليوم الأربعاء، عن مصدر مقرب من فريق التفاوض في مباحثات فيينا الدائرة، حاليا، أن الفريق الإيراني يعتزم مواصلة المحادثات طالما كان ذلك ضروريا.وأكدت أن العقبة الرئيسة أمام تحقيق تفاهم في مباحثات فيينا، أمس الثلاثاء، كانت إصرار الأطراف الأوروبية المشاركة على ضرورة التشاور مع الجانب الأمريكي بشأن كل القضايا.وفي السياق نفسه، حذرت السلطات الإيرانية، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، من وجود أطراف تسعى لإنهاء مفاوضات فيينا بشكل مبكر.وأوضح مسؤول إيراني كبير، بحسب ما نقلت عنه وسائل اعلام محلية، أن بلاده ستستمر في المحادثات الجارية في العاصمة النمساوية قدر ما يستلزم الأمر، مشددا في الوقت ذاته على أن طهران "لن تضحي بمطالبها المبدئية وحقوقها من أجل المواعيد النهائية وجداول المواعيد".وكان التلفزيون الإيراني، قال أمس الثلاثاء، إن مفاوضات اليوم الثاني للجولة الحالية من المفاوضات حول الاتفاق النووي انتهت، مشيرا لمناقشة مسألة رفع العقوبات عن إيران.وأشار التلفزيون الإيراني إلى "انتهاء اليوم الثاني من محادثات فيينا بمشاركة مجموعات العمل لأطراف الاتفاق النووي، وناقش المشاركون موضوع إلغاء العقوبات والمضي قدما بالمحادثات".ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، عن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، تصريحات حول مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر الجائر، قال فيها، إن "إيران جادة ولديها حسن النية وترى النتيجة الفعلية والملموسة في إلغاء العقوبات".وأكد وزير الخارجية الإيراني، أن "جشع الولايات المتحدة كان سبب عدم نجاح الجولات الست من المفاوضات السابقة"، التي جرت في فيينا و أن إيران "تريد استيفاء حقها عبر هذه المفاوضات وإلغاء جميع أنواع الحظر المفروض على إيران".
https://arabic.sputniknews.com/20211130/مناقشة-رفع-العقوبات-عن-إيران-هو-حصيلة-اليوم-الثاني-من-جولة-مفاوضات-فيينا-----1053420494.html
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إيران

إعلام: الأوروبيون يدعون إلى إنهاء سريع لجولة محادثات فيينا

16:23 GMT 01.12.2021
© AFP 2021 / HOمفاعل أراك النووي الإيراني بالماء الثقيل
مفاعل أراك النووي الإيراني بالماء الثقيل - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
© AFP 2021 / HO
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أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، بأن الأطراف الأوروبية في مباحثات فيينا دعت إلى إنهاء سريع لهذه الجولة من المحادثات في العاصمة النمساوية.
ونقلت وكالة تسنيم، مساء اليوم الأربعاء، عن مصدر مقرب من فريق التفاوض في مباحثات فيينا الدائرة، حاليا، أن الفريق الإيراني يعتزم مواصلة المحادثات طالما كان ذلك ضروريا.
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، النمسا 23 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2021
مناقشة رفع العقوبات عن إيران هو حصيلة اليوم الثاني من جولة مفاوضات فيينا
أمس, 20:42 GMT
وأكدت أن العقبة الرئيسة أمام تحقيق تفاهم في مباحثات فيينا، أمس الثلاثاء، كانت إصرار الأطراف الأوروبية المشاركة على ضرورة التشاور مع الجانب الأمريكي بشأن كل القضايا.
وفي السياق نفسه، حذرت السلطات الإيرانية، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، من وجود أطراف تسعى لإنهاء مفاوضات فيينا بشكل مبكر.
وأوضح مسؤول إيراني كبير، بحسب ما نقلت عنه وسائل اعلام محلية، أن بلاده ستستمر في المحادثات الجارية في العاصمة النمساوية قدر ما يستلزم الأمر، مشددا في الوقت ذاته على أن طهران "لن تضحي بمطالبها المبدئية وحقوقها من أجل المواعيد النهائية وجداول المواعيد".
وكان التلفزيون الإيراني، قال أمس الثلاثاء، إن مفاوضات اليوم الثاني للجولة الحالية من المفاوضات حول الاتفاق النووي انتهت، مشيرا لمناقشة مسألة رفع العقوبات عن إيران.
وأشار التلفزيون الإيراني إلى "انتهاء اليوم الثاني من محادثات فيينا بمشاركة مجموعات العمل لأطراف الاتفاق النووي، وناقش المشاركون موضوع إلغاء العقوبات والمضي قدما بالمحادثات".
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، عن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، تصريحات حول مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر الجائر، قال فيها، إن "إيران جادة ولديها حسن النية وترى النتيجة الفعلية والملموسة في إلغاء العقوبات".
وأكد وزير الخارجية الإيراني، أن "جشع الولايات المتحدة كان سبب عدم نجاح الجولات الست من المفاوضات السابقة"، التي جرت في فيينا و أن إيران "تريد استيفاء حقها عبر هذه المفاوضات وإلغاء جميع أنواع الحظر المفروض على إيران".
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