"إيديكس 2021" يواصل فعالياته لليوم الثالث على التوالي… صور
© Sputnik . AHMED ABDEL WAHABمدرعات وصواريخ روسية مضادة للدبابات في إيديكس 2021
© Sputnik . AHMED ABDEL WAHAB
تتواصل فعاليات معرض الدفاع الدولي "إيديكس 2021" في مصر، لليوم الثالث على التوالي بمشاركة نحو 400 شركة من أكثر من 40 دولة.
وتعرض روسيا مجموعة متنوعة من نماذج الأسلحة الخفيفة والصواريخ المضادة للدبابات مثل منظومة "كورنيت إي إم" والمروحيات العسكرية مثل مروحيات "كا - 52" الهجومية ومروحيات "مي 17 في 5" ومروحيات "مي - 35 بي".
وتعرض مصر، التي تستضيف المعرض مجموعة كبيرة من المدرعات أبرزها مدرعة التمساح بطرازاتها المختلفة، إضافة إلى عدد من الوحدات البحرية، منها لنش القوات الخاصة "ريب".
وظهرت في المعرض الطائرة المصرية المسيرة "30 يونيو"، كما تم عرض الرشاش المصري المتعدد الذي يستخدم طلقات عيار "51 * 7.62".
© Sputnik . AHMED ABDEL WAHABنظام تحليل الرماية الخاص لصاروخ مضاد للدروع في إيديكس 2021
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© Sputnik . AHMED ABDEL WAHAB
نظام تحليل الرماية الخاص لصاروخ مضاد للدروع في إيديكس 2021
© Sputnik . AHMED ABDEL WAHABمعرض إيديكس 2021للصناعات الدفاعية
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© Sputnik . AHMED ABDEL WAHAB
معرض إيديكس 2021للصناعات الدفاعية
© Sputnik . AHMED ABDEL WAHABمعرض الصناعات الدفاعية إيديكس 2021 في مصر
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© Sputnik . AHMED ABDEL WAHAB
معرض الصناعات الدفاعية إيديكس 2021 في مصر
© Sputnik . AHMED ABDEL WAHABمدرعات وصواريخ روسية مضادة للدبابات في إيديكس 2021
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© Sputnik . AHMED ABDEL WAHAB
مدرعات وصواريخ روسية مضادة للدبابات في إيديكس 2021
© Sputnik . AHMED ABDEL WAHABوحدات بحرية مصرية في إيديكس 2021
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© Sputnik . AHMED ABDEL WAHAB
وحدات بحرية مصرية في إيديكس 2021
1/5
© Sputnik . AHMED ABDEL WAHAB
نظام تحليل الرماية الخاص لصاروخ مضاد للدروع في إيديكس 2021
2/5
© Sputnik . AHMED ABDEL WAHAB
معرض إيديكس 2021للصناعات الدفاعية
3/5
© Sputnik . AHMED ABDEL WAHAB
معرض الصناعات الدفاعية إيديكس 2021 في مصر
4/5
© Sputnik . AHMED ABDEL WAHAB
مدرعات وصواريخ روسية مضادة للدبابات في إيديكس 2021
5/5
© Sputnik . AHMED ABDEL WAHAB
وحدات بحرية مصرية في إيديكس 2021
وتعرض الصين مجموعة متنوعة من الأسلحة الخفيفة والطائرات المسيرة والأنظمة الصاروخية الخاصة بالدفاع الجوي، بينما تعد شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية من أكبر الشركات الأمريكية المشاركة في "إيديكس 2021".
وتعرض كوريا الجنوبية نسخة كاملة من مدفعها المتطور "كيه - 9" الذي يستخدم قذائف عيار 155 ملم ويصل مداه إلى 40 كلم، وهو المدفع الذي تقول الشركة المصنعة له إن مصر ستكون قادرة على إنتاجه بنسبة تصنيع محلي 50 في المئة خلال 5 سنوات.
يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تفقد المدفع الكوري الجنوبي خلال افتتاح المعرض، الاثنين الماضي، واستمع إلى شرح من مسؤولي الشركة المصنعة عن قدراته.