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https://arabic.sputniknews.com/20211201/اختبار-قاذفة-قنابل-يدوية-طائرة-في-النرويج-فيديو-1053429609.html
اختبار قاذفة قنابل يدوية طائرة في النرويج... فيديو
اختبار قاذفة قنابل يدوية طائرة في النرويج... فيديو
تختبر شركة "Nammo" النرويجية طائرة مسيرة مزودة بقاذفة قنابل "M72" المضادة للدبابات مثبتة عليها. وقالت الشركة إن الأسلحة الجديدة يمكن أن تعمل في شكل أسراب. 01.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-01T08:43+0000
2021-12-01T08:43+0000
2021-12-01T08:43+0000
رصد عسكري
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للاختبار، تم استخدام كوادكوبتر تجاري تقليدي، حيث تم تركيب قاذفة "آر بي جي" خفيفة الوزن 66 ملم عموديًا. حلقت الطائرة المسلحة فوق هدف - حافلة صغيرة قديمة - وضربته بالطلقة الأولى.يتوقع النرويجيون زيادة مدى استخدام M72 منخفضة الطاقة بشكل كبير (لا يتجاوز المعيار 350 مترًا) وتوسيع قدراتها من خلال مهاجمة المركبات المدرعة."M72 LAW" هي قاذفة قنابل يدوية أمريكية مضادة للدبابات. تخلى الجيش الأمريكي عنها لصالح طراز "M136" الأكثر حداثة، ولكن لا يزال يتم إنتاج LAW.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
اختبار قاذفة قنابل يدوية طائرة في النرويج... فيديو
تختبر شركة "Nammo" النرويجية طائرة مسيرة مزودة بقاذفة قنابل "M72" المضادة للدبابات مثبتة عليها. وقالت الشركة إن الأسلحة الجديدة يمكن أن تعمل في شكل أسراب.
للاختبار، تم استخدام كوادكوبتر تجاري تقليدي، حيث تم تركيب قاذفة "آر بي جي" خفيفة الوزن 66 ملم عموديًا. حلقت الطائرة المسلحة فوق هدف - حافلة صغيرة قديمة - وضربته بالطلقة الأولى.
يتوقع النرويجيون زيادة مدى استخدام M72 منخفضة الطاقة بشكل كبير (لا يتجاوز المعيار 350 مترًا) وتوسيع قدراتها من خلال مهاجمة المركبات المدرعة.
"M72 LAW" هي قاذفة قنابل يدوية أمريكية مضادة للدبابات. تخلى الجيش الأمريكي عنها لصالح طراز "M136" الأكثر حداثة، ولكن لا يزال يتم إنتاج LAW.