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استئناف الرحلات الجوية بين فرنسا ودول جنوب القارة الأفريقية السبت وفق شروط صحية صارمة
استئناف الرحلات الجوية بين فرنسا ودول جنوب القارة الأفريقية السبت وفق شروط صحية صارمة
أعلنت الحكومة الفرنسية استئناف الرحلات الجوية مع دول جنوب القارة الأفريقية التي تم تعليقها على خلفية انتشار متحوّر "أوميكرون"، بداية من السبت المقبل لكن وفق... 01.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-01T14:03+0000
2021-12-01T14:03+0000
فرنسا
أوميكرون
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باريس - سبوتنيك. وفي مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، صرح المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل آتال إنه "سيتم استئناف الرحلات الجوية مع دول أفريقيا الجنوبية ابتداء من السبت المقبل، لكن ضمن شروط صحية صارمة".وأشار المتحدث إلى أن هناك 13 حالة مشتبه في إصابتها بالمتحور الجديد من فيروس كورونا المستجد على الأراضي الفرنسية.وأوضح آتال أن بلاده ستفرض مجددا على جميع المسافرين القادمين من دول خارج الاتحاد الأوروبي تقديم فحص كوفيد-19 سلبي تم إجراؤه قبل 48 ساعة، مشيرا إلى أن الإجراء سيطبق أيضا على من تلقوا اللقاحات المضادة للفيروس.
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فرنسا, أوميكرون

استئناف الرحلات الجوية بين فرنسا ودول جنوب القارة الأفريقية السبت وفق شروط صحية صارمة

14:03 GMT 01.12.2021
© AFP 2021 / BORIS HORVAT طائرة ركاب فرنسية
طائرة ركاب فرنسية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
© AFP 2021 / BORIS HORVAT
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أعلنت الحكومة الفرنسية استئناف الرحلات الجوية مع دول جنوب القارة الأفريقية التي تم تعليقها على خلفية انتشار متحوّر "أوميكرون"، بداية من السبت المقبل لكن وفق شروط صحية صارمة.
باريس - سبوتنيك. وفي مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، صرح المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل آتال إنه "سيتم استئناف الرحلات الجوية مع دول أفريقيا الجنوبية ابتداء من السبت المقبل، لكن ضمن شروط صحية صارمة".
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وأشار المتحدث إلى أن هناك 13 حالة مشتبه في إصابتها بالمتحور الجديد من فيروس كورونا المستجد على الأراضي الفرنسية.

وأوضح آتال أن بلاده ستفرض مجددا على جميع المسافرين القادمين من دول خارج الاتحاد الأوروبي تقديم فحص كوفيد-19 سلبي تم إجراؤه قبل 48 ساعة، مشيرا إلى أن الإجراء سيطبق أيضا على من تلقوا اللقاحات المضادة للفيروس.
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