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https://arabic.sputniknews.com/20211201/استئناف-نشاط-المنطقة-الحرة-السورية---الأردنية-بعد-توقف-لأكثر-من-6-سنوات-1053440922.html
استئناف نشاط المنطقة الحرة السورية - الأردنية بعد توقف لأكثر من 6 سنوات
استئناف نشاط المنطقة الحرة السورية - الأردنية بعد توقف لأكثر من 6 سنوات
قالت وزارة الصناعة والتجارة الأردنية، إنه سيتم إعادة افتتاح المنطقة الحرة السورية - الأردنية وانطلاق الأعمال والأنشطة التجارية والاقتصادية بها، بدءاً من اليوم،... 01.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-01T13:02+0000
2021-12-01T13:02+0000
الأردن
أخبار سوريا اليوم
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عمان - سبوتنيك. وأوضح بيان صادر عن الوزارة اليوم الأربعاء أن "كل من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رئيس الجمعية العمومية لشركة المنطقة الحرة عن الجانب السوري، ووزير الصناعة والتجارة والتموين رئيس الجمعية العمومية للشركة عن الجانب الأردني، أعلنا إعادة افتتاح المنطقة الحرة السورية – الأردنية المشتركة وانطلاق الأعمال والأنشطة التجارية والاقتصادية فيها اعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق، بما يحقق الغاية المرجوة من تأسيس المنطقة في تنشيط الحركة التجارية، وجذب الاستثمارات، وتنشيط قطاع الخدمات، وبالتالي خلق فرص العمل، والمساهمة في تحقيق دعم العملية التنموية الاقتصادية والاجتماعية لكلا البلدين الشقيقين".وناقش العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مع الرئيس السوري بشار الأسد، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خلال أول اتصال هاتفي معلن بين الزعيمين منذ سنوات.من جانبها نشرت الرئاسة السورية من جانبها بيانا مقتضبا حول المكالمة الهاتفية، وأشارت إلى أنه قد جرى خلالها "بحث العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك لما فيه مصلحة البلدين والشعبين".
https://arabic.sputniknews.com/20211129/الأردن-يدعو-سوريا-إلى-تفعيل-اتفاقية-اليرموك-لضمان-حصوله-على-حقوقه-المائية-1053393989.html
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الأردن, أخبار سوريا اليوم

استئناف نشاط المنطقة الحرة السورية - الأردنية بعد توقف لأكثر من 6 سنوات

13:02 GMT 01.12.2021
© Sputnik . Firas al-Ahmad10 آلاف لاجئ سوري عادوا من مخيمات الأردن منذ فتح معبر نصيب
10 آلاف لاجئ سوري عادوا من مخيمات الأردن منذ فتح معبر نصيب - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
© Sputnik . Firas al-Ahmad
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قالت وزارة الصناعة والتجارة الأردنية، إنه سيتم إعادة افتتاح المنطقة الحرة السورية - الأردنية وانطلاق الأعمال والأنشطة التجارية والاقتصادية بها، بدءاً من اليوم، بعد توقف لأكثر من 6 سنوات بسبب تعرضها للاعتداءات والتخريب، في نيسان/أبريل 2015.
عمان - سبوتنيك. وأوضح بيان صادر عن الوزارة اليوم الأربعاء أن "كل من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رئيس الجمعية العمومية لشركة المنطقة الحرة عن الجانب السوري، ووزير الصناعة والتجارة والتموين رئيس الجمعية العمومية للشركة عن الجانب الأردني، أعلنا إعادة افتتاح المنطقة الحرة السورية – الأردنية المشتركة وانطلاق الأعمال والأنشطة التجارية والاقتصادية فيها اعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق، بما يحقق الغاية المرجوة من تأسيس المنطقة في تنشيط الحركة التجارية، وجذب الاستثمارات، وتنشيط قطاع الخدمات، وبالتالي خلق فرص العمل، والمساهمة في تحقيق دعم العملية التنموية الاقتصادية والاجتماعية لكلا البلدين الشقيقين".
العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2021
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وناقش العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مع الرئيس السوري بشار الأسد، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خلال أول اتصال هاتفي معلن بين الزعيمين منذ سنوات.
من جانبها نشرت الرئاسة السورية من جانبها بيانا مقتضبا حول المكالمة الهاتفية، وأشارت إلى أنه قد جرى خلالها "بحث العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك لما فيه مصلحة البلدين والشعبين".
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