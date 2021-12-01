الأرصاد المصرية تعلن انخفاض درجات الحرارة غدا الخميس

وقالت الهيئة في بيان لها، إنه يستمر الانخفاض في درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، عن حالة الطقس أمس، وتواصل درجات الحرارة الانخفاض، غدا الخميس، بحسب صحيفة "المصري اليوم".وأضافت الهيئة أن الانخفاض في درجات الحرارة يتوقع أن يكون على أغلب الأنحاء بما فيها القاهرة الكبري وتظل درجة الحرارة العظمى فقط في الإسكندرية والسواحل الشمالية مثل السائدة اليوم والتى هى منخفضة من الأساس.وأشارت الهيئة إلى أن صور الأقمار الصناعية، رصدت، اليوم الأربعاء، تكاثر السحب الممطرة المنخفضة بطول السواحل الشمالية.وتتراجع درجات الحرارة في القاهرة والوجه البحري غدا، من 23 درجة اليوم إلى 22 درجة، فيما تنخفض الصغرى درجتين لتصل إلى 13 درجة.وتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن تنخفض درجة الحرارة العظمى في جنوب الصعيد 4 درجات للعظمى لتصل إلى 27 درجة، ومن المتوقع أن تكون الصغرى 12 درجة.وتنخفض درجات الحرارة في شمال الصعيد إلى 23 درجة للعظمى والصغرى إلى 10 درجات.
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، تراجع درجات الحرارة، غدا الخميس في جميع أنحاء البلاد.
وقالت الهيئة في بيان لها، إنه يستمر الانخفاض في درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، عن حالة الطقس أمس، وتواصل درجات الحرارة الانخفاض، غدا الخميس، بحسب صحيفة "المصري اليوم".
وأضافت الهيئة أن الانخفاض في درجات الحرارة يتوقع أن يكون على أغلب الأنحاء بما فيها القاهرة الكبري وتظل درجة الحرارة العظمى فقط في الإسكندرية والسواحل الشمالية مثل السائدة اليوم والتى هى منخفضة من الأساس.
وأشارت الهيئة إلى أن صور الأقمار الصناعية، رصدت، اليوم الأربعاء، تكاثر السحب الممطرة المنخفضة بطول السواحل الشمالية.
وتتراجع درجات الحرارة في القاهرة والوجه البحري غدا، من 23 درجة اليوم إلى 22 درجة، فيما تنخفض الصغرى درجتين لتصل إلى 13 درجة.