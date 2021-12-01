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الأمم المتحدة: قيود السفر لمواجهة كورونا ظالمة وعنصرية
الأمم المتحدة: قيود السفر لمواجهة كورونا ظالمة وعنصرية
وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قيود السفر التي فرضتها بعض الدول لمكافحة فيروس كورونا والتي تعزل دولة أو منطقة واحدة بعينها بأنها ظالمة... 01.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-01T22:10+0000
2021-12-01T22:10+0000
الأمم المتحدة
فيروس كورونا
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جاءت تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي في نيويورك، بحسب وكالة "رويترز".وقال غوتيريش إن هذه الإجراءات "ليست فقط غير عادلة وذات طابع عقابي قاس وإنما أيضا غير فعالة".واعتبر أن الطريقة الوحيدة لتقليل مخاطر انتقال عدوى كورونا مع السماح باستمرار حركة السفر والأنشطة الاقتصادية هي الفحص المتكرر للمسافرين، بالإضافة لاتخاذ إجراءات إضافية مناسبة وفعالة بحق.وذكر غوتيريش أن هناك أدوات متوفرة لازمة للسفر الآمن، داعيا إلى هذه استخدام هذه الأدوات.وعقب ظهور متحور "أوميكرون"، لأول مرة في جنوب قارة أفريقيا، أعلنت دول عديدة من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا فرض قيود على السفر للمنطقة وقيود أخرى.وتضم أفريقيا بعض من أقل معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا في العالم بسبب عدم توفر اللقاحات.
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الأمم المتحدة, فيروس كورونا

الأمم المتحدة: قيود السفر لمواجهة كورونا ظالمة وعنصرية

22:10 GMT 01.12.2021
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رحلات الطيران الروسي من مطار شيريميتيفو الدولي، موسكو، روسيا، 21 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
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وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قيود السفر التي فرضتها بعض الدول لمكافحة فيروس كورونا والتي تعزل دولة أو منطقة واحدة بعينها بأنها ظالمة وعنصرية.
جاءت تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي في نيويورك، بحسب وكالة "رويترز".
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وقال غوتيريش إن هذه الإجراءات "ليست فقط غير عادلة وذات طابع عقابي قاس وإنما أيضا غير فعالة".
واعتبر أن الطريقة الوحيدة لتقليل مخاطر انتقال عدوى كورونا مع السماح باستمرار حركة السفر والأنشطة الاقتصادية هي الفحص المتكرر للمسافرين، بالإضافة لاتخاذ إجراءات إضافية مناسبة وفعالة بحق.
وذكر غوتيريش أن هناك أدوات متوفرة لازمة للسفر الآمن، داعيا إلى هذه استخدام هذه الأدوات.
وعقب ظهور متحور "أوميكرون"، لأول مرة في جنوب قارة أفريقيا، أعلنت دول عديدة من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا فرض قيود على السفر للمنطقة وقيود أخرى.
وتضم أفريقيا بعض من أقل معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا في العالم بسبب عدم توفر اللقاحات.
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