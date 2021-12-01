الأمن الفلسطيني يجلي إسرائيليين اثنين بعد مهاجمتهم من قبل فلسطينيين برام الله

القدس - سبوتنيك. وقال بيان للجيش الإسرائيلي "لقد تم نقل المواطنيْن الإسرائيلييْن الذين دخلا إلى مدينة رام الله من الأجهزة الأمنية الفلسطينية إلى قوات جيش الدفاع على أحد الحواجز في مدخل المدينة، حيث أجريت للاثنين فحوص طبية في المكان، ولم يحتاجا للعلاج في المستشفى".ولاحقا أضرم الفلسطينيون النار في مركبة المستوطنين مما أدى إلى إحراقها بالكامل، وفق هيئة البث الإسرائيلية.
قام الأمن الفلسطيني بإجلاء إسرائيليين اثنين وتسليمهم للجيش الإسرائيلي بعد مهاجمتهم من قبل فلسطينيين عقب دخولهم إلى رام الله اليوم الأربعاء.
القدس - سبوتنيك. وقال بيان للجيش الإسرائيلي "لقد تم نقل المواطنيْن الإسرائيلييْن الذين دخلا إلى مدينة رام الله من الأجهزة الأمنية الفلسطينية إلى قوات جيش الدفاع على أحد الحواجز في مدخل المدينة، حيث أجريت للاثنين فحوص طبية في المكان، ولم يحتاجا للعلاج في المستشفى".
وذكر البيان أنه "يتم الآن نقل الاثنين للتحقيق في الشرطة"، مؤكدا أن "الدخول إلى مناطق (أ) ممنوع وخطير للإسرائيليين".
وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد ذكرت في وقت سابق أن مستوطنين اثنين دخلا إلى رام الله، ولدى وصولهما إلى ساحة المنارة، بدأت مجموعة من الفلسطينيين بالاحتشاد حولهم ومهاجمتهم، قبل أن يتدخل عناصر من الأمن الوقائي وينقلوهم من المكان وتسليمهم للجيش الإسرائيلي.
ولاحقا أضرم الفلسطينيون النار في مركبة المستوطنين مما أدى إلى إحراقها بالكامل، وفق هيئة البث الإسرائيلية.