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الأمن الفلسطيني يجلي إسرائيليين اثنين بعد مهاجمتهم من قبل فلسطينيين برام الله
الأمن الفلسطيني يجلي إسرائيليين اثنين بعد مهاجمتهم من قبل فلسطينيين برام الله
قام الأمن الفلسطيني بإجلاء إسرائيليين اثنين وتسليمهم للجيش الإسرائيلي بعد مهاجمتهم من قبل فلسطينيين عقب دخولهم إلى رام الله اليوم الأربعاء. 01.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-01T20:54+0000
2021-12-01T20:54+0000
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القدس - سبوتنيك. وقال بيان للجيش الإسرائيلي "لقد تم نقل المواطنيْن الإسرائيلييْن الذين دخلا إلى مدينة رام الله من الأجهزة الأمنية الفلسطينية إلى قوات جيش الدفاع على أحد الحواجز في مدخل المدينة، حيث أجريت للاثنين فحوص طبية في المكان، ولم يحتاجا للعلاج في المستشفى".ولاحقا أضرم الفلسطينيون النار في مركبة المستوطنين مما أدى إلى إحراقها بالكامل، وفق هيئة البث الإسرائيلية.
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العالم العربي, فلسطين, إسرائيل

الأمن الفلسطيني يجلي إسرائيليين اثنين بعد مهاجمتهم من قبل فلسطينيين برام الله

20:54 GMT 01.12.2021
© AFP 2021 / Mahmud Hamsعناصر قوات الأمن الفلسطيني التابعة لحركة "حماس"، خلال مراسم تخرج الشرطة الفلسطينية في مدينة غزة، فلسطين 26 أبريل 2021
عناصر قوات الأمن الفلسطيني التابعة لحركة حماس، خلال مراسم تخرج الشرطة الفلسطينية في مدينة غزة، فلسطين 26 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
© AFP 2021 / Mahmud Hams
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قام الأمن الفلسطيني بإجلاء إسرائيليين اثنين وتسليمهم للجيش الإسرائيلي بعد مهاجمتهم من قبل فلسطينيين عقب دخولهم إلى رام الله اليوم الأربعاء.
القدس - سبوتنيك. وقال بيان للجيش الإسرائيلي "لقد تم نقل المواطنيْن الإسرائيلييْن الذين دخلا إلى مدينة رام الله من الأجهزة الأمنية الفلسطينية إلى قوات جيش الدفاع على أحد الحواجز في مدخل المدينة، حيث أجريت للاثنين فحوص طبية في المكان، ولم يحتاجا للعلاج في المستشفى".
وذكر البيان أنه "يتم الآن نقل الاثنين للتحقيق في الشرطة"، مؤكدا أن "الدخول إلى مناطق (أ) ممنوع وخطير للإسرائيليين".
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08:31 GMT

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد ذكرت في وقت سابق أن مستوطنين اثنين دخلا إلى رام الله، ولدى وصولهما إلى ساحة المنارة، بدأت مجموعة من الفلسطينيين بالاحتشاد حولهم ومهاجمتهم، قبل أن يتدخل عناصر من الأمن الوقائي وينقلوهم من المكان وتسليمهم للجيش الإسرائيلي.

ولاحقا أضرم الفلسطينيون النار في مركبة المستوطنين مما أدى إلى إحراقها بالكامل، وفق هيئة البث الإسرائيلية.
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