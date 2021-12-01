https://arabic.sputniknews.com/20211201/الأمن-الفلسطيني-يجلي-إسرائيليين-اثنين-بعد-مهاجمتهم-من-قبل-فلسطينيين-برام-الله-1053457740.html

الأمن الفلسطيني يجلي إسرائيليين اثنين بعد مهاجمتهم من قبل فلسطينيين برام الله

الأمن الفلسطيني يجلي إسرائيليين اثنين بعد مهاجمتهم من قبل فلسطينيين برام الله

قام الأمن الفلسطيني بإجلاء إسرائيليين اثنين وتسليمهم للجيش الإسرائيلي بعد مهاجمتهم من قبل فلسطينيين عقب دخولهم إلى رام الله اليوم الأربعاء. 01.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-01T20:54+0000

2021-12-01T20:54+0000

2021-12-01T20:54+0000

العالم العربي

فلسطين

إسرائيل

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1e/1048852077_0:60:3085:1795_1920x0_80_0_0_2e91017c3bc876a3e6d826fcf04ea7ab.jpg

القدس - سبوتنيك. وقال بيان للجيش الإسرائيلي "لقد تم نقل المواطنيْن الإسرائيلييْن الذين دخلا إلى مدينة رام الله من الأجهزة الأمنية الفلسطينية إلى قوات جيش الدفاع على أحد الحواجز في مدخل المدينة، حيث أجريت للاثنين فحوص طبية في المكان، ولم يحتاجا للعلاج في المستشفى".ولاحقا أضرم الفلسطينيون النار في مركبة المستوطنين مما أدى إلى إحراقها بالكامل، وفق هيئة البث الإسرائيلية.

https://arabic.sputniknews.com/20211201/فلسطين-بعيون-فنانين-روس-لوحات-تضامن-مع-الشعب-الفلسطيني-في-معرض-فني-بقطاع-غزة-صور-1053428945.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, فلسطين, إسرائيل