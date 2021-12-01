الأمير تشارلز يغفو خلال مراسم رسمية في بريطانيا... فيديو

ونقلت شبكة "يورونيوز" مقطع فيديو قصير يظهر الأمير تشارلز ورأسه يمل للأمام ثم غفا للحظات قبل أن يتنبه بسرعة محاولا إخفاء نومه بتصفح كتيب كان في يده.يشار إلى أن باربادوس كانت قد خرجت مؤخرا من تحت حكم التاج البريطاني لتصبح أحدث جمهورية في العالم، وكان الأمير تشارلز قد تلقى دعوة لمراقبة عملية الانتقال السياسي للجزيرة الواقعة بالقرب من بحر الكرايبي، وليلقي كلمة في الحفل الرسمي، وسط دعوات من العائلة الملكية البريطانية للاعتذار عن دور أسلافها في تجارة الرقيق.
ظهر الأمير تشارلز، ولي العهد البريطاني، في موقف محرج خلال مراسم انفصال جمهورية باربادوس عن التاج البريطاني، حيث ظهر نائما للحظات.
ونقلت شبكة "يورونيوز" مقطع فيديو قصير يظهر الأمير تشارلز ورأسه يمل للأمام ثم غفا للحظات قبل أن يتنبه بسرعة محاولا إخفاء نومه بتصفح كتيب كان في يده.
يشار إلى أن باربادوس كانت قد خرجت مؤخرا من تحت حكم التاج البريطاني لتصبح أحدث جمهورية في العالم، وكان الأمير تشارلز قد تلقى دعوة لمراقبة عملية الانتقال السياسي للجزيرة الواقعة بالقرب من بحر الكرايبي، وليلقي كلمة في الحفل الرسمي، وسط دعوات من العائلة الملكية البريطانية للاعتذار عن دور أسلافها في تجارة الرقيق.