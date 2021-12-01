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الأمير تشارلز يغفو خلال مراسم رسمية في بريطانيا... فيديو
الأمير تشارلز يغفو خلال مراسم رسمية في بريطانيا... فيديو
ظهر الأمير تشارلز، ولي العهد البريطاني، في موقف محرج خلال مراسم انفصال جمهورية باربادوس عن التاج البريطاني، حيث ظهر نائما للحظات. 01.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-01T11:22+0000
2021-12-01T11:22+0000
بريطانيا
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ونقلت شبكة "يورونيوز" مقطع فيديو قصير يظهر الأمير تشارلز ورأسه يمل للأمام ثم غفا للحظات قبل أن يتنبه بسرعة محاولا إخفاء نومه بتصفح كتيب كان في يده.يشار إلى أن باربادوس كانت قد خرجت مؤخرا من تحت حكم التاج البريطاني لتصبح أحدث جمهورية في العالم، وكان الأمير تشارلز قد تلقى دعوة لمراقبة عملية الانتقال السياسي للجزيرة الواقعة بالقرب من بحر الكرايبي، وليلقي كلمة في الحفل الرسمي، وسط دعوات من العائلة الملكية البريطانية للاعتذار عن دور أسلافها في تجارة الرقيق.
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الأمير تشارلز يغفو خلال مراسم رسمية في بريطانيا... فيديو

11:22 GMT 01.12.2021
© REUTERS / HANNAH MCKAYولي عهد بريطانيا، الأمير تشارلز
ولي عهد بريطانيا، الأمير تشارلز - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
© REUTERS / HANNAH MCKAY
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ظهر الأمير تشارلز، ولي العهد البريطاني، في موقف محرج خلال مراسم انفصال جمهورية باربادوس عن التاج البريطاني، حيث ظهر نائما للحظات.
ونقلت شبكة "يورونيوز" مقطع فيديو قصير يظهر الأمير تشارلز ورأسه يمل للأمام ثم غفا للحظات قبل أن يتنبه بسرعة محاولا إخفاء نومه بتصفح كتيب كان في يده.
يشار إلى أن باربادوس كانت قد خرجت مؤخرا من تحت حكم التاج البريطاني لتصبح أحدث جمهورية في العالم، وكان الأمير تشارلز قد تلقى دعوة لمراقبة عملية الانتقال السياسي للجزيرة الواقعة بالقرب من بحر الكرايبي، وليلقي كلمة في الحفل الرسمي، وسط دعوات من العائلة الملكية البريطانية للاعتذار عن دور أسلافها في تجارة الرقيق.
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