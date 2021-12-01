https://arabic.sputniknews.com/20211201/الأمين-العام-للأمم-المتحدة-يجدد-دعوته-لوقف-القتال-فورا-في-إثيوبيا-1053455751.html

الأمين العام للأمم المتحدة يجدد دعوته لوقف القتال فورا في إثيوبيا

الأمين العام للأمم المتحدة يجدد دعوته لوقف القتال فورا في إثيوبيا

جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، دعوته إلى وقف فوري للقتال في إثيوبيا. 01.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-01T19:47+0000

2021-12-01T19:47+0000

2021-12-01T19:47+0000

أنطونيو غوتيريش

إثيوبيا

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وحث غوتيريش في حديث للصحفيين في نيويورك أطراف النزاع في البلد الإفريقي على وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق للمناطق المتضررة، بحسب وكالة رويترز.وقال الأمين العام للأمم المتحدة "لا يوجد ما يبرر استهداف الجماعات العرقية والاعتقالات التعسفية واحتجاز موظفين من الأمم المتحدة"، دون مزيد من التوضيح.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت الحكومة الإثيوبية، أن قواتها تمكنت من استعادة السيطرة على منطقة "لاليبيلا" التاريخية شمالي البلاد، وهي منطقة فيها معالم مسيحية مقدسة، ومصنفة ضمن مناطق التراث العالمي وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).وقالت رئاسة الوزراء في تغريدة أن "بلدة لاليبيلا التاريخية تم تحريرها من قبضة جبهة تحرير شعب تيغراي الإرهابية"وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أعلن، في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أنه يعتزم التوجه إلى ساحة المعركة لقيادة الجيش في مواجهة جبهة تحرير تيغراي، بعد التقدم العسكري الذي أحرزته الأخيرة في عدة جبهات.ودعا آبي أحمد الدول الأفريقية للوقوف إلى جانب إثيوبيا في محنتها بروح الوحدة الأفريقية، مؤكدا أن إثيوبيا حافظت على استقلالها بشجاعة أبنائها وبتضحياتهم.يذكر أن الحكومة الإثيوبية أطلقت عملية عسكرية ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، بدعم من إريتريا بسبب اتهام الجبهة بمهاجمة إحدى القواعد العسكرية للجيش الإثيوبي، لكن بعدها بأشهر أعلنت أديس أبابا انتهاء العمليات الحربية، التي تم تصعيدها لاحقا حتى وصلت إلى مرحلة التلويح بالزحف نحو أديس أبابا.

https://arabic.sputniknews.com/20211201/أديس-أبابا-تعلن-استعادة-السيطرة-على-بلدة-تاريخية-من-جبهة-تيغراي-1053452721.html

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أنطونيو غوتيريش, إثيوبيا