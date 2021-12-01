الأول من نوعه في العالم... مركز "أسباير" يشرف على أعمال القيادة والتحكم بملاعب كأس العالم 2022

وقال حمد أحمد المهندي، مدير إدارة مركز القيادة باللجنة العليا للمشاريع والإرث، خلال الإعلان عن بدء عمل المركز، أن المركز يخدم التحكم في الأنظمة الإلكتروميكانيكية وأنظمة تحكم المباني، بالإضافة لجميع أنظمة العمليات الخاصة بأمن الملاعب ومتابعة جميع أنظمة المعلومات والاتصال والبنية التحتية الخاصة بهذه المنشآت بالإضافة لمتابعة عمليات الصيانة الدورية لهذه المنشآت ومتابعة مؤشرات الأداء.وقال مدير التطبيقات والاتصال بمركز القيادة والتحكم الخاص بملاعب بطولة كأس العالم، هاني شهال، إن المركز هو الأول من نوعه في العالم، لامتلاكه إمكانيات عالية تسمح له بالاتصال بالعديد من الملاعب، بالإضافة لتقديم خدمتي المراقبة والتحكم في عدة ملاعب في وقت واحد، واصفا بالوقت ذاته هذه المنصة بالـ"حديثة ولأول مرة تطبق في العالم"، حيث يتم اتصال جميع الملاعب في وقت واحد.وأشار إلى أن المركز يقدم أربع خدمات رئيسية ممثلة بإدارة المرافق والأمن والسلامة وبث المعلومات والمشجعين والزوار، منوها بالإمكانيات التشغيلية التي يتمتع بها المركز.
بدء مركز "أسباير" للقيادة والتحكم، الخاص بملاعب بطولة كأس العالم "قطر2022"،عمله لضمان جاهزية ملاعب المونديال والفعاليات الرياضية، التي تستضيفها قطر في المستقبل.
وقال حمد أحمد المهندي، مدير إدارة مركز القيادة باللجنة العليا للمشاريع والإرث، خلال الإعلان عن بدء عمل المركز، أن المركز يخدم التحكم في الأنظمة الإلكتروميكانيكية وأنظمة تحكم المباني، بالإضافة لجميع أنظمة العمليات الخاصة بأمن الملاعب ومتابعة جميع أنظمة المعلومات والاتصال والبنية التحتية الخاصة بهذه المنشآت بالإضافة لمتابعة عمليات الصيانة الدورية لهذه المنشآت ومتابعة مؤشرات الأداء.
وقال مدير التطبيقات والاتصال بمركز القيادة والتحكم الخاص بملاعب بطولة كأس العالم، هاني شهال، إن المركز هو الأول من نوعه في العالم، لامتلاكه إمكانيات عالية تسمح له بالاتصال بالعديد من الملاعب، بالإضافة لتقديم خدمتي المراقبة والتحكم في عدة ملاعب في وقت واحد، واصفا بالوقت ذاته هذه المنصة بالـ"حديثة ولأول مرة تطبق في العالم"، حيث يتم اتصال جميع الملاعب في وقت واحد.
وأشار إلى أن المركز يقدم أربع خدمات رئيسية ممثلة بإدارة المرافق والأمن والسلامة وبث المعلومات والمشجعين والزوار، منوها بالإمكانيات التشغيلية التي يتمتع بها المركز.