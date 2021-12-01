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https://arabic.sputniknews.com/20211201/الإمارات-تعلن-تسجيل-أول-إصابة-بـأوميكرون-1053456115.html
الإمارات تعلن تسجيل أول إصابة بـ"أوميكرون"
الإمارات تعلن تسجيل أول إصابة بـ"أوميكرون"
كشفت السلطات الإماراتية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل أول إصابة بالسلالة المتحورة "أوميكرون" من فيروس كورونا. 01.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-01T19:44+0000
2021-12-01T19:44+0000
2021-12-01T19:44+0000
الإمارات
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ونشرت وكالة الأنباء الإماراتية، مساء اليوم الأربعاء، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أكدت من خلالها رصد بلادها أول إصابة بالسلالة المتحورة "أوميكرون" من فيروس كورونا.وأفادت وزارة الصحة الإماراتية بأنها رصدت إصابة أولى بمتحور "أوميكرون" لسيدة أفريقية قادمة من دولة أفريقية مرورا بدولة عربية.وأبلغت منظمة الصحة العالمية بظهور متحور "أوميكرون" الجديد لأول مرة من قبل جنوب أفريقيا، في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني.وفقا للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، فإن العدد الكبير من الطفرات في بروتين سبايك الخاص بالمتحور، يمكن أن يجعله أكثر قابلية للانتقال وأكثر خطورة من جميع السلالات السابقة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الإمارات
الإمارات تعلن تسجيل أول إصابة بـ"أوميكرون"
كشفت السلطات الإماراتية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل أول إصابة بالسلالة المتحورة "أوميكرون" من فيروس كورونا.
ونشرت وكالة الأنباء الإماراتية، مساء اليوم الأربعاء، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أكدت من خلالها رصد بلادها أول إصابة بالسلالة المتحورة "أوميكرون" من فيروس كورونا.
وأفادت وزارة الصحة الإماراتية بأنها رصدت إصابة أولى بمتحور "أوميكرون" لسيدة أفريقية قادمة من دولة أفريقية مرورا بدولة عربية.
وأبلغت منظمة الصحة العالمية
بظهور متحور "أوميكرون" الجديد
لأول مرة من قبل جنوب أفريقيا، في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وفقا للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، فإن العدد الكبير من الطفرات في بروتين سبايك الخاص بالمتحور، يمكن أن يجعله أكثر قابلية للانتقال وأكثر خطورة من جميع السلالات السابقة.