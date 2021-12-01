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الاتحاد الأوروبي: حان الوقت لنفكر في "التطعيم الإلزامي"
الاتحاد الأوروبي: حان الوقت لنفكر في "التطعيم الإلزامي"
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، إن الوقت قد حان لكي "يفكر الاتحاد الأوروبي في التطعيم الإلزامي" ضد كوفيد. 01.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-01T13:07+0000
2021-12-01T13:07+0000
العالم
فيروس كورونا
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وذكرت في مؤتمر صحفي: "موقفي الشخصي، أعتقد أنه من المفهوم والمناسب قيادة هذه المناقشة الآن. ثلث سكان الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 450 مليونا ما زالوا غير محصنين"، حسبما أوردت وكالة "فرانس برس".وأضافت: "كيف يمكننا أن نشجع وربما نفكر في التطعيم الإلزامي داخل الاتحاد الأوروبي؟ هذا يحتاج إلى مناقشة، هذا يحتاج إلى نهج مشترك، لكنها مناقشة أعتقد أنه يجب قيادتها".اتخذت دول عدة من الاتحاد الأوروبي بالفعل خطوات في هذا الاتجاه، وأعلنت النمسا عن تطعيمات إجبارية ضد "كوفيد" بدءا من 1 فبراير/ شباط من العام المقبل، وتفكر ألمانيا في اتباعها.فيما قالت اليونان، يوم الثلاثاء، إن اللقاح سيكون إلزاميا لمن هم فوق الستين من العمر، وقالت فرنسا إنه ستلغي تصاريح "كوفيد" لجميع البالغين الذين لم يتلقوا جرعات معززة بعد ستة أشهر من آخر جرعة لهم، بدءا من 15 يناير/ كانون الثاني.
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العالم, فيروس كورونا

الاتحاد الأوروبي: حان الوقت لنفكر في "التطعيم الإلزامي"

13:07 GMT 01.12.2021
© REUTERS / POOLرئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021
رئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
© REUTERS / POOL
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قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، إن الوقت قد حان لكي "يفكر الاتحاد الأوروبي في التطعيم الإلزامي" ضد كوفيد.
وذكرت في مؤتمر صحفي: "موقفي الشخصي، أعتقد أنه من المفهوم والمناسب قيادة هذه المناقشة الآن. ثلث سكان الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 450 مليونا ما زالوا غير محصنين"، حسبما أوردت وكالة "فرانس برس".
وأضافت: "كيف يمكننا أن نشجع وربما نفكر في التطعيم الإلزامي داخل الاتحاد الأوروبي؟ هذا يحتاج إلى مناقشة، هذا يحتاج إلى نهج مشترك، لكنها مناقشة أعتقد أنه يجب قيادتها".
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2021
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أمس, 16:03 GMT
اتخذت دول عدة من الاتحاد الأوروبي بالفعل خطوات في هذا الاتجاه، وأعلنت النمسا عن تطعيمات إجبارية ضد "كوفيد" بدءا من 1 فبراير/ شباط من العام المقبل، وتفكر ألمانيا في اتباعها.
فيما قالت اليونان، يوم الثلاثاء، إن اللقاح سيكون إلزاميا لمن هم فوق الستين من العمر، وقالت فرنسا إنه ستلغي تصاريح "كوفيد" لجميع البالغين الذين لم يتلقوا جرعات معززة بعد ستة أشهر من آخر جرعة لهم، بدءا من 15 يناير/ كانون الثاني.
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