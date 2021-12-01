https://arabic.sputniknews.com/20211201/البيت-الأبيض-لن-نتردد-في-فرض-عقوبات-جديدة-على-روسيا-في-الشأن-الأوكراني-1053458945.html

البيت الأبيض: لن نتردد في فرض عقوبات جديدة على روسيا في الشأن الأوكراني

البيت الأبيض: لن نتردد في فرض عقوبات جديدة على روسيا في الشأن الأوكراني

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أنه لن يتردد في فرض عقوبات جديدة ضد روسيا بشأن الوضع حول أوكرانيا. 01.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-01T21:37+0000

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روسيا

أوكرانيا

أمريكا

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واشنطن - سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي: "منذ بداية (عمل) الإدارة الحالية، أظهرنا أننا مستعدون لاستخدام عدد من الأدوات الاقتصادية وغيرها من الأدوات ردًا على الإجراءات الضارة لروسيا، وذلك ذلك بالتنسيق الوثيق مع شركائنا وحلفائنا".وأضافت في الوقت نفسه أنها لا تستطيع الإدلاء بأي تفاصيل إضافية في هذا الشأن حاليا.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الولايات المتحدة على اتصال مع كل من روسيا وأوكرانيا بشأن الوضع على حدود البلدين.وقالت بساكي إن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام أدوات العقوبات ضد روسيا الاتحادية.وأضافت: "نحن على اتصال مباشر مع الأوكرانيين والروس بشأن ماهية هذه الأدوات... نحن على اتصال بالمسؤولين الروس على مختلف المستويات. لقد أوضحنا مخاوفنا بشأن خطابهم التهديدي وتقاريرهم عن زيادة عدد القوات على الحدود".وفي وقت سابق، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، إن الحلف لديه خيارات متعددة حال استخدمت روسيا القوة ضد أوكرانيا، موضحا أن بينها عقوبات اقتصادية وسياسية.يذكر أن الدول الغربية وأوكرانيا تتهم روسيا في الفترة الأخيرة بتحريك القوات باتجاه الحدود الأوكرانية. وترفض روسيا تلك الاتهامات، وقد نفت مرارا وجود أي خطط "عدوانية" لديها بشأن أوكرانيا.كما نفت موسكو مرارا تشكيلها تهديدا على أي دولة، لكنها حذرت مرارا من التحركات الاستفزازية للناتو وكييف على حدودها الغربية.

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