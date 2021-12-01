التحالف العربي: تدمير زورق مفخخ للحوثيين قبل تنفيذ هجوم وشيك بالبحر الأحمر

وقال التحالف في بيان إن إطلاق الحوثيين للزورق المفخخ من محافظة الحديدة، لافتا إلى أن "التهديد الحوثي لحرية الملاحة يهدد الأمن الإقليمي والدولي"، بحسب التلفزيون السعودي.وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلن التحالف اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بعد إقلاعها من مطار صنعاء.وقال التحالف في بيان إن "محاولة استهداف المدنيين سيقابلها استجابة فورية للتهديد"، مشيرا إلى أن عمليات التحالف" تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".وتقود السعودية، منذ مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
وتقود السعودية، منذ مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.