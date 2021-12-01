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https://arabic.sputniknews.com/20211201/التحالف-العربي-تدمير-زورق-مفخخ-للحوثيين-قبل-تنفيذ-هجوم-وشيك-بجنوب-البحر-الأحمر-1053424001.html
التحالف العربي: تدمير زورق مفخخ للحوثيين قبل تنفيذ هجوم وشيك بالبحر الأحمر
التحالف العربي: تدمير زورق مفخخ للحوثيين قبل تنفيذ هجوم وشيك بالبحر الأحمر
أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، صباح الأربعاء، أنه دمر زورقا مفخخا لجاعة "أنصار الله" (الحوثيين) قبل تنفيذ هجوم وشيك جنوب البحر الأحمر. 01.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-01T00:28+0000
2021-12-01T00:34+0000
اليمن
أنصار الله
التحالف العربي
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وقال التحالف في بيان إن إطلاق الحوثيين للزورق المفخخ من محافظة الحديدة، لافتا إلى أن "التهديد الحوثي لحرية الملاحة يهدد الأمن الإقليمي والدولي"، بحسب التلفزيون السعودي.وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلن التحالف اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بعد إقلاعها من مطار صنعاء.وقال التحالف في بيان إن "محاولة استهداف المدنيين سيقابلها استجابة فورية للتهديد"، مشيرا إلى أن عمليات التحالف" تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".وتقود السعودية، منذ مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
https://arabic.sputniknews.com/20211130/التحالف-العربي-تدمير-طائرة-مسيرة-بعد-إقلاعها-من-مطار-صنعاء-الدولي-1053423607.html
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اليمن, أنصار الله, التحالف العربي

التحالف العربي: تدمير زورق مفخخ للحوثيين قبل تنفيذ هجوم وشيك بالبحر الأحمر

00:28 GMT 01.12.2021 (تم التحديث: 00:34 GMT 01.12.2021)
© REUTERS / Ahmed Yosriالمتحدث الرسمي باسم التحالف العربي العسودي تركي بن صالح المالكي، السعودية 2 يوليو 2020
المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي العسودي تركي بن صالح المالكي، السعودية 2 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
© REUTERS / Ahmed Yosri
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، صباح الأربعاء، أنه دمر زورقا مفخخا لجاعة "أنصار الله" (الحوثيين) قبل تنفيذ هجوم وشيك جنوب البحر الأحمر.
وقال التحالف في بيان إن إطلاق الحوثيين للزورق المفخخ من محافظة الحديدة، لافتا إلى أن "التهديد الحوثي لحرية الملاحة يهدد الأمن الإقليمي والدولي"، بحسب التلفزيون السعودي.
وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلن التحالف اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بعد إقلاعها من مطار صنعاء.
وقال التحالف في بيان إن "محاولة استهداف المدنيين سيقابلها استجابة فورية للتهديد"، مشيرا إلى أن عمليات التحالف" تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".
طائرة مسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2021
التحالف العربي: تدمير طائرة مسيرة بعد إقلاعها من مطار صنعاء الدولي
أمس, 23:29 GMT
وتقود السعودية، منذ مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
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