تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
بلينكن: لا نعلم إذا كانت روسيا اتخذت قرارا بغزو أوكرانيا لكنها تجهز قواتها لذلك
https://arabic.sputniknews.com/20211201/الجزائر-تمديد-نظام-الوقاية-من-كورونا-لمدة-10-أيام-1053444002.html
الجزائر... تمديد نظام الوقاية من كورونا لمدة 10 أيام
الجزائر... تمديد نظام الوقاية من كورونا لمدة 10 أيام
قررت السلطات الصحية في الجزائر، اليوم الأربعاء، تمديد النظام الحالي للحماية والوقاية من فيروس كورونا لمدة 10 أيام ابتداء من اليوم الأول من ديسمبر/كانون الأول. 01.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-01T13:59+0000
2021-12-01T13:59+0000
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104513/31/1045133128_0:212:3073:1940_1920x0_80_0_0_50726f819389b0bc982426365ccedc02.jpg
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية بيانا أصدرته الوزارة الأولى الجزائرية، قالت فيه إنه تقرر تمديد نظام الحماية والوقاية الذي يقضي باستمرار الالتزام بالتدابير الوقائية وخاصة ارتداء قناع الوجه إجباريا، والالتزام بقواعد النظافة.وينص نظام الحماية كذلك على تطبيق صارم للبروتوكولات الصحية المخصصة لمختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاجتماعية، وتكثيف عمليات تلقيح المواطنين ضد فيروس كورونا عبر جميع أنحاء الجزائر.وأشار البيان إلى إمكانية إقرار تدابير صحية متماشية مع تطور الوضع عقب انتهاء الفترة التي يغطيها هذا البيان.وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أدرجت المتحور الجديد "أوميكرون" ضمن قائمة "المتغيرات المثيرة للقلق"، حيث قال العلماء، الأسبوع الماضي، إنه يحمل عددا كبيرًا من الطفرات، ما قد يجعله أكثر خطورة وقابلية للانتقال.ودعت المنظمة إلى ضرورة تطبيق الدول إجراءات تتناسب مع خطر متحور "أوميكرون" وأن تكون محددة المدة وأن تطبق مع احترام حقوق المسافرين. وقالت "حظر السفر الشامل لن يمنع الانتشار دوليا، ويضع عبئا ثقيلا على الحياة وسبل العيش".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104513/31/1045133128_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_885db386b6bf38a0650cecd1ba2be3d8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
فيروس كورونا

الجزائر... تمديد نظام الوقاية من كورونا لمدة 10 أيام

13:59 GMT 01.12.2021
© REUTERS / RAMZI BOUDINAيُرى في أحد شوارع مدينة الجزائر العاصمة، مغسلة مع مطهرات لتعقيم الأيدي، عقب انتشار مرض فيروس كورونا، في الجزائر، 21 مارس / آذار
يُرى في أحد شوارع مدينة الجزائر العاصمة، مغسلة مع مطهرات لتعقيم الأيدي، عقب انتشار مرض فيروس كورونا، في الجزائر، 21 مارس / آذار - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
© REUTERS / RAMZI BOUDINA
تابعنا عبر
قررت السلطات الصحية في الجزائر، اليوم الأربعاء، تمديد النظام الحالي للحماية والوقاية من فيروس كورونا لمدة 10 أيام ابتداء من اليوم الأول من ديسمبر/كانون الأول.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية بيانا أصدرته الوزارة الأولى الجزائرية، قالت فيه إنه تقرر تمديد نظام الحماية والوقاية الذي يقضي باستمرار الالتزام بالتدابير الوقائية وخاصة ارتداء قناع الوجه إجباريا، والالتزام بقواعد النظافة.
وينص نظام الحماية كذلك على تطبيق صارم للبروتوكولات الصحية المخصصة لمختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاجتماعية، وتكثيف عمليات تلقيح المواطنين ضد فيروس كورونا عبر جميع أنحاء الجزائر.
وأشار البيان إلى إمكانية إقرار تدابير صحية متماشية مع تطور الوضع عقب انتهاء الفترة التي يغطيها هذا البيان.
وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أدرجت المتحور الجديد "أوميكرون" ضمن قائمة "المتغيرات المثيرة للقلق"، حيث قال العلماء، الأسبوع الماضي، إنه يحمل عددا كبيرًا من الطفرات، ما قد يجعله أكثر خطورة وقابلية للانتقال.
ودعت المنظمة إلى ضرورة تطبيق الدول إجراءات تتناسب مع خطر متحور "أوميكرون" وأن تكون محددة المدة وأن تطبق مع احترام حقوق المسافرين. وقالت "حظر السفر الشامل لن يمنع الانتشار دوليا، ويضع عبئا ثقيلا على الحياة وسبل العيش".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
15:10 GMTالرئيس البيلاروسي: نقف بجانب روسيا حال تعرضها لعدوان أوكراني
15:04 GMTبسبب "أوميكرون"... المغرب يؤجل تدشين خط طيران مباشر إلى إسرائيل
15:02 GMTوزير خارجية أوكرانيا يدعو إلى ردع روسيا.. بعد اجتماع مع نظيرته البريطانية
14:52 GMTوكالة: 159 توغلا صينيا في المجال الجوي لتايوان خلال نوفمبر
14:42 GMTخبير: الغرب يسخن الجبهة الأوكرانية وربما يتكرر سيناريو جورجيا
14:37 GMTمتحور أوميكرون.. بين التحذيرات والأبحاث
14:32 GMTالرئيس الروسي يعقد مؤتمرا صحفيا موسعا في 23 كانون الأول/ ديسمبر
14:32 GMTاليمن.. هل سيشهد العام 2022 نهاية الحرب؟
14:29 GMTتذاكر مجانية لحضور "إكسبو دبي 2020" لجميع القادمين إلى الإمارات
14:28 GMTبلينكن: لا نعلم إذا كانت روسيا اتخذت قرارا بغزو أوكرانيا لكنها تجهز قواتها لذلك
14:26 GMTدراسة حديثة تكشف عن أغلى وأرخص مدينة في العالم... إحداهما عربية
14:26 GMTلأول مرة منذ توليه منصبه... بينيت يزور مقر إقامة رئيس الوزراء في بلفور... صورة
14:17 GMTنتائج الانتخابات العراقية تؤكد فوز الكتلة الصدرية.. مظاهرات حاشدة ضد الانقلاب العسكري في السودان
14:15 GMTمحتجون يطالبون بتأمين مادة الطحين في ريف دير الزور السوري الخاضع لسيطرة القوات الأمريكية
14:09 GMTوزيرة بريطانية تتجول بالدبابة عند حدود روسيا
14:08 GMTالاتحاد الأوروبي يخطط لإنفاق 340 مليار دولار في الدول النامية لمواجهة نفوذ الصين
14:03 GMTاستئناف الرحلات الجوية بين فرنسا ودول جنوب القارة الأفريقية السبت وفق شروط صحية صارمة
14:02 GMTالفطر السحري يحمل أخبارا سارة لمرضى السرطان المصابين بالاكتئاب
13:59 GMTالجزائر... تمديد نظام الوقاية من كورونا لمدة 10 أيام
13:57 GMTأمير قطر يتسلم رسالة خطية من الرئيس اليمني