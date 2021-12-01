الجزائر... تمديد نظام الوقاية من كورونا لمدة 10 أيام

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية بيانا أصدرته الوزارة الأولى الجزائرية، قالت فيه إنه تقرر تمديد نظام الحماية والوقاية الذي يقضي باستمرار الالتزام بالتدابير الوقائية وخاصة ارتداء قناع الوجه إجباريا، والالتزام بقواعد النظافة.وينص نظام الحماية كذلك على تطبيق صارم للبروتوكولات الصحية المخصصة لمختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاجتماعية، وتكثيف عمليات تلقيح المواطنين ضد فيروس كورونا عبر جميع أنحاء الجزائر.وأشار البيان إلى إمكانية إقرار تدابير صحية متماشية مع تطور الوضع عقب انتهاء الفترة التي يغطيها هذا البيان.وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أدرجت المتحور الجديد "أوميكرون" ضمن قائمة "المتغيرات المثيرة للقلق"، حيث قال العلماء، الأسبوع الماضي، إنه يحمل عددا كبيرًا من الطفرات، ما قد يجعله أكثر خطورة وقابلية للانتقال.ودعت المنظمة إلى ضرورة تطبيق الدول إجراءات تتناسب مع خطر متحور "أوميكرون" وأن تكون محددة المدة وأن تطبق مع احترام حقوق المسافرين. وقالت "حظر السفر الشامل لن يمنع الانتشار دوليا، ويضع عبئا ثقيلا على الحياة وسبل العيش".
قررت السلطات الصحية في الجزائر، اليوم الأربعاء، تمديد النظام الحالي للحماية والوقاية من فيروس كورونا لمدة 10 أيام ابتداء من اليوم الأول من ديسمبر/كانون الأول.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية بيانا أصدرته الوزارة الأولى الجزائرية، قالت فيه إنه تقرر تمديد نظام الحماية والوقاية الذي يقضي باستمرار الالتزام بالتدابير الوقائية وخاصة ارتداء قناع الوجه إجباريا، والالتزام بقواعد النظافة.
وينص نظام الحماية كذلك على تطبيق صارم للبروتوكولات الصحية المخصصة لمختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاجتماعية، وتكثيف عمليات تلقيح المواطنين ضد فيروس كورونا عبر جميع أنحاء الجزائر.
— ALGÉRIE PRESSE SERVICE | وكالة الأنباء الجزائرية (@APS_Algerie) December 1, 2021
وأشار البيان إلى إمكانية إقرار تدابير صحية متماشية مع تطور الوضع عقب انتهاء الفترة التي يغطيها هذا البيان.
وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أدرجت المتحور الجديد "أوميكرون" ضمن قائمة "المتغيرات المثيرة للقلق"، حيث قال العلماء، الأسبوع الماضي، إنه يحمل عددا كبيرًا من الطفرات، ما قد يجعله أكثر خطورة وقابلية للانتقال.
ودعت المنظمة إلى ضرورة تطبيق الدول إجراءات تتناسب مع خطر متحور "أوميكرون" وأن تكون محددة المدة وأن تطبق مع احترام حقوق المسافرين. وقالت "حظر السفر الشامل لن يمنع الانتشار دوليا، ويضع عبئا ثقيلا على الحياة وسبل العيش".