https://arabic.sputniknews.com/20211201/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-إجراء-كل-التجهيزات-اللازمة-لشن-هجمات-عسكرية-ضد-إيران-1053458753.html

الجيش الإسرائيلي يعلن إجراء التجهيزات اللازمة لشن هجمات عسكرية ضد إيران

الجيش الإسرائيلي يعلن إجراء التجهيزات اللازمة لشن هجمات عسكرية ضد إيران

أعلن الجيش الإسرائيلي استعداده لجميع السيناريوهات فيما يتعلق بشن هجمات عسكرية ضد إيران، مشيرا إلى أنه أجرى كافة التجهيزات اللازمة. 01.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-01T21:32+0000

2021-12-01T21:32+0000

2021-12-01T21:44+0000

العالم

إيران

إسرائيل

الاتفاق النووي الإيراني

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وقال الناطق باسم الجيش ران كوخاف، في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية إن الهدف هو منع تموضع إيران في الحلبة الشمالية، وأيضا منعها من التحول إلى دولة على عتبة السلاح النووي.من جهته قال قائد سلاح الجو الإسرائيلي عميكام نوركين في مقابلة عرضت القناة 13 الإخبارية مقتطفات منها إن تل أبيب تمثل "بوليصة التأمين" التي تضمن عدم حصول إيران على قنبلة نووية.وكانت الحكومة الإسرائيلية قد خصصت 1.5 مليار دولار لإعداد القوات المسلحة لتنفيذ ضربة محتملة ضد مواقع نووية إيرانية، كما يطلق القادة السياسيون والعسكريون تحذيرات شبه يومية.من جهته قال قائد القوات البحرية الإيرانية الأدميرال شهرام إيراني، يوم السبت، إن إسرائيل لا تملك الجرأة على مواجهة بلاده وجهًا لوجه.يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه إيران والاتحاد الأوروبي أخيرا، استئناف مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي وعودة الولايات المتحدة إليه.وطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، يوم الاثنين، المشاركين في مفاوضات فيينا بـ"عدم الاستسلام لابتزاز إيران النووي".وتخشى إسرائيل أن تطور إيران سلاحا نوويا لما يمثله ذلك من خطر وجودي عليها، غير أن إيران قالت مرارا على لسان مسؤولين في مقدمتهم المرشد علي خامنئي إنها لا تسعى لامتلاك السلاح النووي لأن ذلك "حرام شرعا".

https://arabic.sputniknews.com/20211128/وزيران-بريطانيا-وإسرائيل-ستعملان-ليلا-ونهارا-لمنع-تحول-إيران-إلى-قوة-نووية-1053376810.html

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العالم, إيران, إسرائيل, الاتفاق النووي الإيراني