تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
إصابة 3 أشخاص في انفجار بميونيخ الألمانية
https://arabic.sputniknews.com/20211201/الخارجية-اللبنانية-تصدر-بيانا-بشأن-أمن-السعودية-1053439043.html
الخارجية اللبنانية تصدر بيانا بشأن أمن السعودية
الخارجية اللبنانية تصدر بيانا بشأن أمن السعودية
أصدرت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الأربعاء، بيانا بشأن الهجومين الإرهابيين اللذين تعرضت لهما ​المملكة العربية السعودية​ من خلال زورق مفخخ، وطائرة ​مسيرة​... 01.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-01T12:29+0000
2021-12-01T12:29+0000
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0a/1047749087_0:2:1201:677_1920x0_80_0_0_1fa60bfc6bb7048b0232db09b708584b.jpg
وأدانت الخارجية اللبنانية، في بيانها، بشدة هذين الهجومين الإرهابيين، مؤكدة وقوف ​لبنان​ الدائم حكومة وشعبا إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة ضدّ كل ما يمس أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.وفي وقت سابق من اليوم، نقل تلفزيون "الإخبارية" الرسمي السعودي، عن التحالف العربي قوله، إنه دمر زورقا مفخخا للحوثيين قبل تنفيذ هجوم وشيك بجنوب البحر الأحمر، مشيراً إلى أن الجماعة أطلقت الزورق من محافظة الحديدة، معتبراً أن "تهديد الحوثيين لحرية الملاحة يهدد الأمن الإقليمي والدولي".وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة أنصار الله، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.تابع المزيد من أخبار السعودية اليوم عبر سبوتنيك عربي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0a/1047749087_49:0:982:700_1920x0_80_0_0_4d1a316bbc72cec50f552d55446854bf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السعودية اليوم

الخارجية اللبنانية تصدر بيانا بشأن أمن السعودية

12:29 GMT 01.12.2021
© AFP 2021 / FAYEZ NURELDINEالجيش السعودي
الجيش السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
© AFP 2021 / FAYEZ NURELDINE
تابعنا عبر
أصدرت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الأربعاء، بيانا بشأن الهجومين الإرهابيين اللذين تعرضت لهما ​المملكة العربية السعودية​ من خلال زورق مفخخ، وطائرة ​مسيرة​ باتجاه المملكة.
وأدانت الخارجية اللبنانية، في بيانها، بشدة هذين الهجومين الإرهابيين، مؤكدة وقوف ​لبنان​ الدائم حكومة وشعبا إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة ضدّ كل ما يمس أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.
وفي وقت سابق من اليوم، نقل تلفزيون "الإخبارية" الرسمي السعودي، عن التحالف العربي قوله، إنه دمر زورقا مفخخا للحوثيين قبل تنفيذ هجوم وشيك بجنوب البحر الأحمر، مشيراً إلى أن الجماعة أطلقت الزورق من محافظة الحديدة، معتبراً أن "تهديد الحوثيين لحرية الملاحة يهدد الأمن الإقليمي والدولي".
وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين، أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة أنصار الله، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
تابع المزيد من أخبار السعودية اليوم عبر سبوتنيك عربي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
13:28 GMTمسؤول بالصحة العالمية: لا دليل على تراجع فاعلية اللقاحات بسبب المتحور أوميكرون
13:25 GMTحميدتي يحذر دول العالم من موجة لاجئين جديدة إذا لم يتم دعم السودان
13:17 GMTمروحيات روسية خطيرة في "إيديكس 2021"
13:13 GMTنظمية الحسن... سبعينية تروي نضال السوريات على أطباق القش
13:07 GMTالاتحاد الأوروبي: حان الوقت لنفكر في "التطعيم الإلزامي"
13:06 GMTإصابة 3 أشخاص في انفجار بميونيخ الألمانية
13:04 GMTواتسآب يسلم بيانات مستخدميه إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي
13:02 GMTاستئناف نشاط المنطقة الحرة السورية - الأردنية بعد توقف لأكثر من 6 سنوات
13:00 GMTيسبب كتلة "صلبة وسميكة" في أدمغة الأجنة... دراسة: شراب مسؤول عن "جريمة"... صور وفيديو
12:59 GMT"أنصار الله" تحمل الجيش السعودي مسؤولية مقتل وإصابة 23 مدنيا شمال غربي اليمن
12:57 GMTحريق في مبنى البرلمان بإقليم كردستان العراق وإجلاء النواب... فيديو
12:54 GMTإحراق سيارات مدنية من قبل مجهولين وسط مدينة درعا السورية
12:47 GMTما هو شكل الصراع العالمي القادم؟
12:46 GMTالسعودية: ضبط 30 مليون قرص مخدر في شحنة "هيل"
12:45 GMTمواطن يخاطب وزير الصحة السعودي عبر "تويتر" بشأن مصاب بجلطة دماغية أرسله الطبيب إلى مركز الشرطة
12:29 GMTالخارجية اللبنانية تصدر بيانا بشأن أمن السعودية
12:27 GMTتركيا ترفض تأييد عقوبات ضد روسيا
12:24 GMTالجانب الآخر للأزمة بين المغرب والجزائر... عائلات تفصلها أمتار عبر الحدود
12:19 GMTالسيسي: أطلعت رئيس وزراء إسبانيا على موقف مصر الثابت تجاه قضية سد النهضة... فيديو
12:14 GMTالأرصاد المصرية تعلن انخفاض درجات الحرارة غدا الخميس