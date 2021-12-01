الخارجية اللبنانية تصدر بيانا بشأن أمن السعودية

وأدانت الخارجية اللبنانية، في بيانها، بشدة هذين الهجومين الإرهابيين، مؤكدة وقوف لبنان الدائم حكومة وشعبا إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة ضدّ كل ما يمس أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.وفي وقت سابق من اليوم، نقل تلفزيون "الإخبارية" الرسمي السعودي، عن التحالف العربي قوله، إنه دمر زورقا مفخخا للحوثيين قبل تنفيذ هجوم وشيك بجنوب البحر الأحمر، مشيراً إلى أن الجماعة أطلقت الزورق من محافظة الحديدة، معتبراً أن "تهديد الحوثيين لحرية الملاحة يهدد الأمن الإقليمي والدولي".وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة أنصار الله، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.تابع المزيد من أخبار السعودية اليوم عبر سبوتنيك عربي.
وفي وقت سابق من اليوم، نقل تلفزيون "الإخبارية" الرسمي السعودي، عن التحالف العربي قوله، إنه دمر زورقا مفخخا للحوثيين قبل تنفيذ هجوم وشيك بجنوب البحر الأحمر، مشيراً إلى أن الجماعة أطلقت الزورق من محافظة الحديدة، معتبراً أن "تهديد الحوثيين لحرية الملاحة يهدد الأمن الإقليمي والدولي".
وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين، أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة أنصار الله، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.