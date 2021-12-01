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الرئيس التركي يقيل وزير المالية ويعين نور الدين النبطي خلفا له
https://arabic.sputniknews.com/20211201/الرئيس-التركي-أردوغان-يقيل-وزير-المالية-1053459575.html
الرئيس التركي يقيل وزير المالية ويعين نور الدين النبطي خلفا له
الرئيس التركي يقيل وزير المالية ويعين نور الدين النبطي خلفا له
أقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، وزير الخزانة والمالية لطفي علوان. 01.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-01T21:51+0000
2021-12-01T22:04+0000
تركيا
أردوغان
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وبحسب الجريدة الرسيمة في تركيا، عيَّن أردوغان نور الدين النبطي خلفا له، تزامنا مع انخفاض قيمة الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد. إذ سجلت العملة التركية، أمس الثلاثاء أدنى مستوى لها عند 13.47 ليرة مقابل الدولار الواحد، متجاوزة مستواها القياسي المسجل الأسبوع الماضي عند 13.45 تقريبا للدولار. وساهم في هذا الانخفاض، تجدد المخاوف بشأن السياسة النقدية وبدفع من والقلق المتعلق بمتحور فيروس كورونا المستجد "أوميكرون".وتعرضت الليرة للضغط بشكل كبير هذا العام، حيث انخفضت بأكثر من 45%، ومنذ أواخر أغسطس/ آب فقط انخفضت من مستوى 8.5 ليرة للدولار إلى أكثر من 13 ليرة للدولار.ويرفض الرئيس التركي رفع أسعار الفائدة للسيطرة على معدلات التضخم، ونقلت الصحافة التركية عن أردوغان قوله، يوم الأحد: "لم أدافع ولن أدافع عن زيادات في أسعار الفائدة. لطالما كنت أدافع عن أسعار فائدة أقل وأكرر أن المعدلات يجب أن تكون أقل".وفي تصريحات سابقة، ألقى أردوغان، باللوم على قوى خارجية في سقوط الليرة، وقال إن خفض سعر الفائدة سيستمر.
https://arabic.sputniknews.com/20211201/أردوغان-انخفاض-قيمة-الليرة-سببه-المؤامرات-واخترنا-مسارا-خطيرا-لكنه-صحيح-1053435134.html
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تركيا, أردوغان

الرئيس التركي يقيل وزير المالية ويعين نور الدين النبطي خلفا له

21:51 GMT 01.12.2021 (تم التحديث: 22:04 GMT 01.12.2021)
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
© Sputnik . POOL
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أقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، وزير الخزانة والمالية لطفي علوان.
وبحسب الجريدة الرسيمة في تركيا، عيَّن أردوغان نور الدين النبطي خلفا له، تزامنا مع انخفاض قيمة الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد.
إذ سجلت العملة التركية، أمس الثلاثاء أدنى مستوى لها عند 13.47 ليرة مقابل الدولار الواحد، متجاوزة مستواها القياسي المسجل الأسبوع الماضي عند 13.45 تقريبا للدولار.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إزمير - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
أردوغان: انخفاض قيمة الليرة سببه "المؤامرات"... واخترنا مسارا خطيرا لكنه صحيح
11:19 GMT
وساهم في هذا الانخفاض، تجدد المخاوف بشأن السياسة النقدية وبدفع من والقلق المتعلق بمتحور فيروس كورونا المستجد "أوميكرون".
وتعرضت الليرة للضغط بشكل كبير هذا العام، حيث انخفضت بأكثر من 45%، ومنذ أواخر أغسطس/ آب فقط انخفضت من مستوى 8.5 ليرة للدولار إلى أكثر من 13 ليرة للدولار.
ويرفض الرئيس التركي رفع أسعار الفائدة للسيطرة على معدلات التضخم، ونقلت الصحافة التركية عن أردوغان قوله، يوم الأحد: "لم أدافع ولن أدافع عن زيادات في أسعار الفائدة. لطالما كنت أدافع عن أسعار فائدة أقل وأكرر أن المعدلات يجب أن تكون أقل".
وفي تصريحات سابقة، ألقى أردوغان، باللوم على قوى خارجية في سقوط الليرة، وقال إن خفض سعر الفائدة سيستمر.
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