تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211201/الرئيس-الروسي-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-موسعا-في-23-كانون-الأول-ديسمبر--1053444626.html
الرئيس الروسي يعقد مؤتمرا صحفيا موسعا في 23 كانون الأول/ ديسمبر
الرئيس الروسي يعقد مؤتمرا صحفيا موسعا في 23 كانون الأول/ ديسمبر
صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن سيعقد المؤتمر الصحفي السنوي الكبير في 23 كانون الأول/ ديسمبر من هذا العام. 01.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-01T14:32+0000
2021-12-01T14:32+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104378/56/1043785675_0:0:3059:1722_1920x0_80_0_0_cd5bdaa49e70ca9c5cf4ee8d43dc8f2f.jpg
ويقتصر عدد الصحفيين المشاركين في المؤتمر السنوي الكبير لهذا العام على 500 صحفي فقط، وذلك تبعاً للظروف المتعلقة بفيروس كورونا وإجرات الحماية المتبعة.وأكد بيسكوف أن الحدث سيعقد في ظل الظروف الراهنة لجائحة كورونا المستجد، ما يحتم على الجميع الالتزام التام بقواعد الحماية التي أقرتها هيئة حماية المستهلك الروسية.وأضاف أنه وبسبب تلك الظروف سينتقل موقع المؤتمر الصحفي من المركز الدولي للتجارة إلى مانيج، وذلك نظرا لأن عدد المشاركين سيكون محدودًا.وأشار بيسكوف إلى أن عدة وسائل إعلامية روسية وأجنبية ستشارك في هذا الحدث المهم، منوها إلى أنه سيتعين على المشاركين إجراء ثلاثة اختبارات PCR، وأن تسجيل الاعتماد لحضور المؤتمر سيبدأ في 1 كانون الأول/ ديسمبر.ويعد المؤتمر الصحفي للرئيس بوتين حدثا سنويا مهما منذ عام 2001، حيث يعلن الرئيس الروسي من خلاله عن أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية التي تهم الشعب الروسي، فيما تتاح للصحفيين المشاركين الفرصة لطرح الأسئلة.جدير بالذكر أنه في عام 2018 قدر عدد المشاركين بأكثر من 1700 صحفي، فيما تغيرت صيغة المؤتمر منذ بداية جائحة كورونا من حيث الحضور والمشاركة، فقد تحدث الرئيس بوتين مع الصحفيين في العام الماضي عبر تقنية الفيديو، وذلك من مقر الرئاسة في ضواحي موسكو.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104378/56/1043785675_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_d93c9151f335d030d8d58c85ed6403da.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

الرئيس الروسي يعقد مؤتمرا صحفيا موسعا في 23 كانون الأول/ ديسمبر

14:32 GMT 01.12.2021
© Sputnik . Alexander Druzhynin / الذهاب إلى بنك الصورالمؤتمر الصحفي السنوي الكبير للرئيس فلاديمير بوتين، 19 ديسمبر 2019
المؤتمر الصحفي السنوي الكبير للرئيس فلاديمير بوتين، 19 ديسمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
© Sputnik . Alexander Druzhynin
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن سيعقد المؤتمر الصحفي السنوي الكبير في 23 كانون الأول/ ديسمبر من هذا العام.
ويقتصر عدد الصحفيين المشاركين في المؤتمر السنوي الكبير لهذا العام على 500 صحفي فقط، وذلك تبعاً للظروف المتعلقة بفيروس كورونا وإجرات الحماية المتبعة.
وأكد بيسكوف أن الحدث سيعقد في ظل الظروف الراهنة لجائحة كورونا المستجد، ما يحتم على الجميع الالتزام التام بقواعد الحماية التي أقرتها هيئة حماية المستهلك الروسية.
وأضاف أنه وبسبب تلك الظروف سينتقل موقع المؤتمر الصحفي من المركز الدولي للتجارة إلى مانيج، وذلك نظرا لأن عدد المشاركين سيكون محدودًا.
وأشار بيسكوف إلى أن عدة وسائل إعلامية روسية وأجنبية ستشارك في هذا الحدث المهم، منوها إلى أنه سيتعين على المشاركين إجراء ثلاثة اختبارات PCR، وأن تسجيل الاعتماد لحضور المؤتمر سيبدأ في 1 كانون الأول/ ديسمبر.
ويعد المؤتمر الصحفي للرئيس بوتين حدثا سنويا مهما منذ عام 2001، حيث يعلن الرئيس الروسي من خلاله عن أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية التي تهم الشعب الروسي، فيما تتاح للصحفيين المشاركين الفرصة لطرح الأسئلة.
جدير بالذكر أنه في عام 2018 قدر عدد المشاركين بأكثر من 1700 صحفي، فيما تغيرت صيغة المؤتمر منذ بداية جائحة كورونا من حيث الحضور والمشاركة، فقد تحدث الرئيس بوتين مع الصحفيين في العام الماضي عبر تقنية الفيديو، وذلك من مقر الرئاسة في ضواحي موسكو.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
15:10 GMTالرئيس البيلاروسي: نقف بجانب روسيا حال تعرضها لعدوان أوكراني
15:04 GMTبسبب "أوميكرون"... المغرب يؤجل تدشين خط طيران مباشر إلى إسرائيل
15:02 GMTوزير خارجية أوكرانيا يدعو إلى ردع روسيا.. بعد اجتماع مع نظيرته البريطانية
14:52 GMTوكالة: 159 توغلا صينيا في المجال الجوي لتايوان خلال نوفمبر
14:42 GMTخبير: الغرب يسخن الجبهة الأوكرانية وربما يتكرر سيناريو جورجيا
14:37 GMTمتحور أوميكرون.. بين التحذيرات والأبحاث
14:32 GMTالرئيس الروسي يعقد مؤتمرا صحفيا موسعا في 23 كانون الأول/ ديسمبر
14:32 GMTاليمن.. هل سيشهد العام 2022 نهاية الحرب؟
14:29 GMTتذاكر مجانية لحضور "إكسبو دبي 2020" لجميع القادمين إلى الإمارات
14:28 GMTبلينكن: لا نعلم إذا كانت روسيا اتخذت قرارا بغزو أوكرانيا لكنها تجهز قواتها لذلك
14:26 GMTدراسة حديثة تكشف عن أغلى وأرخص مدينة في العالم... إحداهما عربية
14:26 GMTلأول مرة منذ توليه منصبه... بينيت يزور مقر إقامة رئيس الوزراء في بلفور... صورة
14:17 GMTنتائج الانتخابات العراقية تؤكد فوز الكتلة الصدرية.. مظاهرات حاشدة ضد الانقلاب العسكري في السودان
14:15 GMTمحتجون يطالبون بتأمين مادة الطحين في ريف دير الزور السوري الخاضع لسيطرة القوات الأمريكية
14:09 GMTوزيرة بريطانية تتجول بالدبابة عند حدود روسيا
14:08 GMTالاتحاد الأوروبي يخطط لإنفاق 340 مليار دولار في الدول النامية لمواجهة نفوذ الصين
14:03 GMTاستئناف الرحلات الجوية بين فرنسا ودول جنوب القارة الأفريقية السبت وفق شروط صحية صارمة
14:02 GMTالفطر السحري يحمل أخبارا سارة لمرضى السرطان المصابين بالاكتئاب
13:59 GMTالجزائر... تمديد نظام الوقاية من كورونا لمدة 10 أيام
13:57 GMTأمير قطر يتسلم رسالة خطية من الرئيس اليمني