https://arabic.sputniknews.com/20211201/الرئيس-الروسي-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-موسعا-في-23-كانون-الأول-ديسمبر--1053444626.html

الرئيس الروسي يعقد مؤتمرا صحفيا موسعا في 23 كانون الأول/ ديسمبر

الرئيس الروسي يعقد مؤتمرا صحفيا موسعا في 23 كانون الأول/ ديسمبر

صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن سيعقد المؤتمر الصحفي السنوي الكبير في 23 كانون الأول/ ديسمبر من هذا العام. 01.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-01T14:32+0000

2021-12-01T14:32+0000

2021-12-01T14:32+0000

روسيا

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ويقتصر عدد الصحفيين المشاركين في المؤتمر السنوي الكبير لهذا العام على 500 صحفي فقط، وذلك تبعاً للظروف المتعلقة بفيروس كورونا وإجرات الحماية المتبعة.وأكد بيسكوف أن الحدث سيعقد في ظل الظروف الراهنة لجائحة كورونا المستجد، ما يحتم على الجميع الالتزام التام بقواعد الحماية التي أقرتها هيئة حماية المستهلك الروسية.وأضاف أنه وبسبب تلك الظروف سينتقل موقع المؤتمر الصحفي من المركز الدولي للتجارة إلى مانيج، وذلك نظرا لأن عدد المشاركين سيكون محدودًا.وأشار بيسكوف إلى أن عدة وسائل إعلامية روسية وأجنبية ستشارك في هذا الحدث المهم، منوها إلى أنه سيتعين على المشاركين إجراء ثلاثة اختبارات PCR، وأن تسجيل الاعتماد لحضور المؤتمر سيبدأ في 1 كانون الأول/ ديسمبر.ويعد المؤتمر الصحفي للرئيس بوتين حدثا سنويا مهما منذ عام 2001، حيث يعلن الرئيس الروسي من خلاله عن أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية التي تهم الشعب الروسي، فيما تتاح للصحفيين المشاركين الفرصة لطرح الأسئلة.جدير بالذكر أنه في عام 2018 قدر عدد المشاركين بأكثر من 1700 صحفي، فيما تغيرت صيغة المؤتمر منذ بداية جائحة كورونا من حيث الحضور والمشاركة، فقد تحدث الرئيس بوتين مع الصحفيين في العام الماضي عبر تقنية الفيديو، وذلك من مقر الرئاسة في ضواحي موسكو.

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