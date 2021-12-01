السعودية ترصد أول حالة إصابة بمتحور "أوميكرون"

ونقلت قناة الإخبارية السعودية عن مصدر مسؤول في وزارة الصحة السعودية، قوله إنه "تم إجراء التقصي الوبائي وعزل المصاب والمخالطين له واستكمال الإجراءات الصحية المعتمدة".وشدد المصدر على ضرورة الإسراع لاستكمال تلقي جرعات اللقاح، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة، وكذلك أهمية التزام القادمين من السفر بالتعليمات المتعلقة بالحجر والفحص المخبري لسلامتهم وسلامة الجميع.وفي الأسبوع الماضي، أدرجت منظمة الصحة العالمية، المتحور الجديد ضمن قائمة "المتغيرات المثيرة للقلق"، حيث قال العلماء إنه يحمل عددا كبيرًا من الطفرات، ما قد يجعله أكثر خطورة وقابلية للانتقال.وأفادت المنظمة بأن أنباء وردت عن بدء نحو 65 دولة تطبيق إجراءات سفر للحيلولة دون وصول أوميكرون إليها اعتبارا من 28 نوفمبر/تشرين الثاني.تابع المزيد من أخبار السعودية اليوم عبر سبوتنيك عربي.
وشدد المصدر على ضرورة الإسراع لاستكمال تلقي جرعات اللقاح، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة، وكذلك أهمية التزام القادمين من السفر بالتعليمات المتعلقة بالحجر والفحص المخبري لسلامتهم وسلامة الجميع.
وفي الأسبوع الماضي، أدرجت منظمة الصحة العالمية، المتحور الجديد ضمن قائمة "المتغيرات المثيرة للقلق"، حيث قال العلماء إنه يحمل عددا كبيرًا من الطفرات، ما قد يجعله أكثر خطورة وقابلية للانتقال.
ونادت منظمة الصحة العالمية أمس الثلاثاء، بضرورة تطبيق الدول إجراءات تتناسب مع خطر متحور "أوميكرون" وأن تكون محددة المدة وأن تطبق مع احترام حقوق المسافرين. وقالت "حظر السفر الشامل لن يمنع الانتشار دوليا، ويضع عبئا ثقيلا على الحياة وسبل العيش".
وأفادت المنظمة بأن أنباء وردت عن بدء نحو 65 دولة تطبيق إجراءات سفر للحيلولة دون وصول أوميكرون إليها اعتبارا من 28 نوفمبر/تشرين الثاني.