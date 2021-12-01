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السعودية ترصد أول حالة إصابة بمتحور "أوميكرون"
السعودية ترصد أول حالة إصابة بمتحور "أوميكرون"
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، رصد أول حالة إصابة بالسلالة المتحورة "أوميكرون" من فيروس كورونا في المملكة، لمواطن قادم من إحدى دول شمال أفريقيا. 01.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-01T08:52+0000
2021-12-01T08:52+0000
وزارة الصحة السعودية
أخبار السعودية اليوم
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ونقلت قناة الإخبارية السعودية عن مصدر مسؤول في وزارة الصحة السعودية، قوله إنه "تم إجراء التقصي الوبائي وعزل المصاب والمخالطين له واستكمال الإجراءات الصحية المعتمدة".وشدد المصدر على ضرورة الإسراع لاستكمال تلقي جرعات اللقاح، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة، وكذلك أهمية التزام القادمين من السفر بالتعليمات المتعلقة بالحجر والفحص المخبري لسلامتهم وسلامة الجميع.وفي الأسبوع الماضي، أدرجت منظمة الصحة العالمية، المتحور الجديد ضمن قائمة "المتغيرات المثيرة للقلق"، حيث قال العلماء إنه يحمل عددا كبيرًا من الطفرات، ما قد يجعله أكثر خطورة وقابلية للانتقال.وأفادت المنظمة بأن أنباء وردت عن بدء نحو 65 دولة تطبيق إجراءات سفر للحيلولة دون وصول أوميكرون إليها اعتبارا من 28 نوفمبر/تشرين الثاني.تابع المزيد من أخبار السعودية اليوم عبر سبوتنيك عربي.
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وزارة الصحة السعودية, أخبار السعودية اليوم

السعودية ترصد أول حالة إصابة بمتحور "أوميكرون"

08:52 GMT 01.12.2021
© REUTERS / AHMED YOSRIركاب قادمون من الصين إلى السعودية ووزارة الصحة السعودية تقوم بالكشف عليهم في المطار بسبب فيروس كورونا
ركاب قادمون من الصين إلى السعودية ووزارة الصحة السعودية تقوم بالكشف عليهم في المطار بسبب فيروس كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
© REUTERS / AHMED YOSRI
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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، رصد أول حالة إصابة بالسلالة المتحورة "أوميكرون" من فيروس كورونا في المملكة، لمواطن قادم من إحدى دول شمال أفريقيا.
ونقلت قناة الإخبارية السعودية عن مصدر مسؤول في وزارة الصحة السعودية، قوله إنه "تم إجراء التقصي الوبائي وعزل المصاب والمخالطين له واستكمال الإجراءات الصحية المعتمدة".
وشدد المصدر على ضرورة الإسراع لاستكمال تلقي جرعات اللقاح، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة، وكذلك أهمية التزام القادمين من السفر بالتعليمات المتعلقة بالحجر والفحص المخبري لسلامتهم وسلامة الجميع.
وفي الأسبوع الماضي، أدرجت منظمة الصحة العالمية، المتحور الجديد ضمن قائمة "المتغيرات المثيرة للقلق"، حيث قال العلماء إنه يحمل عددا كبيرًا من الطفرات، ما قد يجعله أكثر خطورة وقابلية للانتقال.
ونادت منظمة الصحة العالمية أمس الثلاثاء، بضرورة تطبيق الدول إجراءات تتناسب مع خطر متحور "أوميكرون" وأن تكون محددة المدة وأن تطبق مع احترام حقوق المسافرين. وقالت "حظر السفر الشامل لن يمنع الانتشار دوليا، ويضع عبئا ثقيلا على الحياة وسبل العيش".
وأفادت المنظمة بأن أنباء وردت عن بدء نحو 65 دولة تطبيق إجراءات سفر للحيلولة دون وصول أوميكرون إليها اعتبارا من 28 نوفمبر/تشرين الثاني.
تابع المزيد من أخبار السعودية اليوم عبر سبوتنيك عربي.
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