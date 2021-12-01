السعودية تصدر بيانا بشأن ضبط مواطنين يتاجران بحيوانات مهددة بالانقراض

وقال المتحدث باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، إن الكائنات المهددة بالانقراض التي تم ضبطها هي 7 أسود، و3 ضباع، وذئبان وثعلبان ونمر، مشيرا إلى إحالة المواطنَين الاثنين إلى النيابة العامة، والتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لتسلم الكائنات.وأشار إلى أن عقوبة مخالفة بيع كائنات فطرية مهددة بالانقراض هي غرامة تصل إلى 30 مليون ريال، والسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، مشددا على أن نظام البيئة ولوائحه التنفيذية تجرم الإتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها.وكانت القوات الخاصة للأمن البيئي ضبطت منذ أيام مخالفين لنظام البيئة، لقيامهم بنقل رمال وتجريف تربة تعود ملكياتها لمواطنَين، دون ترخيص في منطقتي مكة المكرمة والجوف.تابع المزيد من أخبار السعودية اليوم عبر سبوتنيك عربي.
أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي في السعودية، ضبط مواطنَين اثنين مخالفَين لنظام البيئة لإتجارهما بكائنات فطرية مهددة بالانقراض في محافظة جدة.
وقال المتحدث باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، إن الكائنات المهددة بالانقراض التي تم ضبطها هي 7 أسود، و3 ضباع، وذئبان وثعلبان ونمر، مشيرا إلى إحالة المواطنَين الاثنين إلى النيابة العامة، والتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لتسلم الكائنات.
وأشار إلى أن عقوبة مخالفة بيع كائنات فطرية مهددة بالانقراض هي غرامة تصل إلى 30 مليون ريال، والسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، مشددا على أن نظام البيئة ولوائحه التنفيذية تجرم الإتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها.