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السعودية تصدر بيانا بشأن ضبط مواطنين يتاجران بحيوانات مهددة بالانقراض
السعودية تصدر بيانا بشأن ضبط مواطنين يتاجران بحيوانات مهددة بالانقراض
أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي في السعودية، ضبط مواطنَين اثنين مخالفَين لنظام البيئة لإتجارهما بكائنات فطرية مهددة بالانقراض في محافظة جدة. 01.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-01T11:41+0000
2021-12-01T11:41+0000
أخبار السعودية اليوم
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وقال المتحدث باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، إن الكائنات المهددة بالانقراض التي تم ضبطها هي 7 أسود، و3 ضباع، وذئبان وثعلبان ونمر، مشيرا إلى إحالة المواطنَين الاثنين إلى النيابة العامة، والتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لتسلم الكائنات.وأشار إلى أن عقوبة مخالفة بيع كائنات فطرية مهددة بالانقراض هي غرامة تصل إلى 30 مليون ريال، والسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، مشددا على أن نظام البيئة ولوائحه التنفيذية تجرم الإتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها.وكانت القوات الخاصة للأمن البيئي ضبطت منذ أيام مخالفين لنظام البيئة، لقيامهم بنقل رمال وتجريف تربة تعود ملكياتها لمواطنَين، دون ترخيص في منطقتي مكة المكرمة والجوف.تابع المزيد من أخبار السعودية اليوم عبر سبوتنيك عربي.
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أخبار السعودية اليوم

السعودية تصدر بيانا بشأن ضبط مواطنين يتاجران بحيوانات مهددة بالانقراض

11:41 GMT 01.12.2021
© AP Photo / Hassan Ammarأفراد من الشرطة السعودية في الرياض
أفراد من الشرطة السعودية في الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
© AP Photo / Hassan Ammar
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أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي في السعودية، ضبط مواطنَين اثنين مخالفَين لنظام البيئة لإتجارهما بكائنات فطرية مهددة بالانقراض في محافظة جدة.
وقال المتحدث باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، إن الكائنات المهددة بالانقراض التي تم ضبطها هي 7 أسود، و3 ضباع، وذئبان وثعلبان ونمر، مشيرا إلى إحالة المواطنَين الاثنين إلى النيابة العامة، والتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لتسلم الكائنات.
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وأشار إلى أن عقوبة مخالفة بيع كائنات فطرية مهددة بالانقراض هي غرامة تصل إلى 30 مليون ريال، والسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، مشددا على أن نظام البيئة ولوائحه التنفيذية تجرم الإتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها.
وكانت القوات الخاصة للأمن البيئي ضبطت منذ أيام مخالفين لنظام البيئة، لقيامهم بنقل رمال وتجريف تربة تعود ملكياتها لمواطنَين، دون ترخيص في منطقتي مكة المكرمة والجوف.
تابع المزيد من أخبار السعودية اليوم عبر سبوتنيك عربي.
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