https://arabic.sputniknews.com/20211201/السفارة-الأمريكية-في-ليبيا-تعرب-عن-قلقها-من-خطر-يهدد-إجراء-الانتخابات-الرئاسية-1053431614.html

السفارة الأمريكية في ليبيا تعرب عن قلقها من خطر يهدد إجراء الانتخابات الرئاسية

السفارة الأمريكية في ليبيا تعرب عن قلقها من خطر يهدد إجراء الانتخابات الرئاسية

نشرت السفارة الأمريكية في ليبيا، على حسابها الرسمي في تويتر، تغريدة أعربت فيها عن قلق الولايات المتحدة من خطر يهدد إجراء الانتخابات الرئاسية الليبية في موعدها... 01.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-01T10:26+0000

2021-12-01T10:26+0000

2021-12-01T10:26+0000

ليبيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/11/1050728380_0:213:3071:1940_1920x0_80_0_0_9e9c129f4416681014cd7ae0dbe8e7f2.jpg

ونقل حساب السفارة عن السفير الأمريكي في ليبيا، ريتشارد نورلاند، قوله: "تشارك الولايات المتحدة الليبيين والمجتمع الدولي مخاوفهم من السماح للعناصر المسلحة وما يمثلونه من خطر عنيف بتهديد الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر، كما تشارك الولايات المتحدة تطلعات ملايين الليبيين للإدلاء بأصواتهم".وفي وقت سابق، أكد نورلاد، أن موقف بلاده هو العمل على ضمان سلامة العملية الانتخابية بالشكل الذي يدفعها للسير قدما، مشددا على أن نزاهة العملية الانتخابية ستضمن للناس أن تكون هناك نتائج طيبة لليبيا، كما أعرب عن تفهمه للمخاوف حول بعض المرشحين للانتخابات الرئاسية والجدل الذي يدور حولهم، مؤكدا أن بلاده تؤيد إجراء الانتخابات دون أي إقصاء.وكشف نورلاد، أنه تحدث مع رئيس المفوضية الوطنية للانتخابات في ليبيا عماد السائح حول موضوع الإعداد الفني الذي يشهد تقدما مضطردا وبشكل مهني، كما عقد ندوة للمرشحين نظمتها إحدى المنظمات غير الحكومية لصالح مكتب ليبيا لوزارة الخارجية، حيث تحدثوا عن آرائهم حول العملية الانتخابية.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ليبيا