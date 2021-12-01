السفارة الأمريكية في ليبيا تعرب عن قلقها من خطر يهدد إجراء الانتخابات الرئاسية

ونقل حساب السفارة عن السفير الأمريكي في ليبيا، ريتشارد نورلاند، قوله: "تشارك الولايات المتحدة الليبيين والمجتمع الدولي مخاوفهم من السماح للعناصر المسلحة وما يمثلونه من خطر عنيف بتهديد الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر، كما تشارك الولايات المتحدة تطلعات ملايين الليبيين للإدلاء بأصواتهم".وفي وقت سابق، أكد نورلاد، أن موقف بلاده هو العمل على ضمان سلامة العملية الانتخابية بالشكل الذي يدفعها للسير قدما، مشددا على أن نزاهة العملية الانتخابية ستضمن للناس أن تكون هناك نتائج طيبة لليبيا، كما أعرب عن تفهمه للمخاوف حول بعض المرشحين للانتخابات الرئاسية والجدل الذي يدور حولهم، مؤكدا أن بلاده تؤيد إجراء الانتخابات دون أي إقصاء.وكشف نورلاد، أنه تحدث مع رئيس المفوضية الوطنية للانتخابات في ليبيا عماد السائح حول موضوع الإعداد الفني الذي يشهد تقدما مضطردا وبشكل مهني، كما عقد ندوة للمرشحين نظمتها إحدى المنظمات غير الحكومية لصالح مكتب ليبيا لوزارة الخارجية، حيث تحدثوا عن آرائهم حول العملية الانتخابية.
نشرت السفارة الأمريكية في ليبيا، على حسابها الرسمي في تويتر، تغريدة أعربت فيها عن قلق الولايات المتحدة من خطر يهدد إجراء الانتخابات الرئاسية الليبية في موعدها المقرر 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
ونقل حساب السفارة عن السفير الأمريكي في ليبيا، ريتشارد نورلاند، قوله: "تشارك الولايات المتحدة الليبيين والمجتمع الدولي مخاوفهم من السماح للعناصر المسلحة وما يمثلونه من خطر عنيف بتهديد الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر، كما تشارك الولايات المتحدة تطلعات ملايين الليبيين للإدلاء بأصواتهم".
1/2 Amb. Norland: “The United States shares the concerns of Libyans and the international community that armed actors and the risk of violence not be allowed to threaten elections scheduled to start Dec. 24 and the aspirations of millions of Libyans to cast their votes. #Libyapic.twitter.com/rzvDyDgw5v
واختتمت السفارة بيانها قائلة: "ندعو جميع الأطراف إلى تهدئة التوترات واحترام العملية الانتخابية القانونية والإدارية التي يقودها الليبيون في الفترة الحالية".
وفي وقت سابق، أكد نورلاد، أن موقف بلاده هو العمل على ضمان سلامة العملية الانتخابية بالشكل الذي يدفعها للسير قدما، مشددا على أن نزاهة العملية الانتخابية ستضمن للناس أن تكون هناك نتائج طيبة لليبيا، كما أعرب عن تفهمه للمخاوف حول بعض المرشحين للانتخابات الرئاسية والجدل الذي يدور حولهم، مؤكدا أن بلاده تؤيد إجراء الانتخابات دون أي إقصاء.
وكشف نورلاد، أنه تحدث مع رئيس المفوضية الوطنية للانتخابات في ليبيا عماد السائح حول موضوع الإعداد الفني الذي يشهد تقدما مضطردا وبشكل مهني، كما عقد ندوة للمرشحين نظمتها إحدى المنظمات غير الحكومية لصالح مكتب ليبيا لوزارة الخارجية، حيث تحدثوا عن آرائهم حول العملية الانتخابية.