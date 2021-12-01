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السيسي: أطلعت رئيس وزراء إسبانيا على موقف مصر الثابت تجاه قضية سد النهضة... فيديو
السيسي: أطلعت رئيس وزراء إسبانيا على موقف مصر الثابت تجاه قضية سد النهضة... فيديو
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إنه أطلع رئيس وزراء إسبانيا على آخر تطورات قضية سد النهضة. 01.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-01T12:19+0000
2021-12-01T12:19+0000
أخبار سد النهضة الإثيوبي
أخبار مصر الآن
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وشدد الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء إسبانيا، على موقف مصر الثابت للتمسك بصون أمنها المائي الآن وفي المستقبل.وأكد السيسي على أهمية التوصل اتفاق شامل وملزم وعادل بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.كما أكد على أهمية أن يدفع المجتمع الدولي بهذا الاتجاه، ويعمل على دعم ومساندة عملية تفاوضية فعالة لتحقيق هذا الهدف.
https://arabic.sputniknews.com/20211127/وزير-الطاقة-الإثيوبي-يؤكد-مواصلة-بلاده-بناء-سد-النهضة-جنبا-إلى-جنب-مع-محاربة-الإرهابيين-1053324282.html
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أخبار سد النهضة الإثيوبي, أخبار مصر الآن

السيسي: أطلعت رئيس وزراء إسبانيا على موقف مصر الثابت تجاه قضية سد النهضة... فيديو

12:19 GMT 01.12.2021
© REUTERS / BERNADETT SZABOالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في قمة فيتشغراد في بودابست، المجر، 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في قمة فيتشغراد في بودابست، المجر، 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
© REUTERS / BERNADETT SZABO
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قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إنه أطلع رئيس وزراء إسبانيا على آخر تطورات قضية سد النهضة.
وشدد الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء إسبانيا، على موقف مصر الثابت للتمسك بصون أمنها المائي الآن وفي المستقبل.
وأكد السيسي على أهمية التوصل اتفاق شامل وملزم وعادل بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
سد النهضة، إثيوبيا يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2021
وزير الطاقة الإثيوبي يؤكد مواصلة بلاده بناء سد النهضة جنبا إلى جنب مع "محاربة الإرهابيين"
27 نوفمبر, 11:35 GMT
كما أكد على أهمية أن يدفع المجتمع الدولي بهذا الاتجاه، ويعمل على دعم ومساندة عملية تفاوضية فعالة لتحقيق هذا الهدف.
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