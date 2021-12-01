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https://arabic.sputniknews.com/20211201/السيسي-أطلعت-رئيس-وزراء-إسبانيا-على-موقف-مصر-الثابت-تجاه-قضية-سد-النهضة-فيديو-1053438481.html
السيسي: أطلعت رئيس وزراء إسبانيا على موقف مصر الثابت تجاه قضية سد النهضة... فيديو
السيسي: أطلعت رئيس وزراء إسبانيا على موقف مصر الثابت تجاه قضية سد النهضة... فيديو
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إنه أطلع رئيس وزراء إسبانيا على آخر تطورات قضية سد النهضة. 01.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-01T12:19+0000
2021-12-01T12:19+0000
2021-12-01T12:19+0000
أخبار سد النهضة الإثيوبي
أخبار مصر الآن
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وشدد الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء إسبانيا، على موقف مصر الثابت للتمسك بصون أمنها المائي الآن وفي المستقبل.وأكد السيسي على أهمية التوصل اتفاق شامل وملزم وعادل بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.كما أكد على أهمية أن يدفع المجتمع الدولي بهذا الاتجاه، ويعمل على دعم ومساندة عملية تفاوضية فعالة لتحقيق هذا الهدف.
https://arabic.sputniknews.com/20211127/وزير-الطاقة-الإثيوبي-يؤكد-مواصلة-بلاده-بناء-سد-النهضة-جنبا-إلى-جنب-مع-محاربة-الإرهابيين-1053324282.html
أخبار سد النهضة الإثيوبي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سد النهضة الإثيوبي, أخبار مصر الآن
السيسي: أطلعت رئيس وزراء إسبانيا على موقف مصر الثابت تجاه قضية سد النهضة... فيديو
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إنه أطلع رئيس وزراء إسبانيا على آخر تطورات قضية سد النهضة.
وشدد الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء إسبانيا، على موقف مصر الثابت للتمسك بصون أمنها المائي الآن وفي المستقبل.
وأكد السيسي على أهمية التوصل اتفاق شامل وملزم وعادل بين كل من
مصر والسودان
وإثيوبيا حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
كما أكد على أهمية أن يدفع المجتمع الدولي بهذا الاتجاه، ويعمل على دعم ومساندة عملية تفاوضية فعالة لتحقيق هذا الهدف.