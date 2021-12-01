تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211201/الفطر-السحري-يحمل-أخبارا-سارة-لمرضى-السرطان-المصابين-بالاكتئاب-1053443866.html
الفطر السحري يحمل أخبارا سارة لمرضى السرطان المصابين بالاكتئاب
الفطر السحري يحمل أخبارا سارة لمرضى السرطان المصابين بالاكتئاب
أعلن مركز أكويلينو للسرطان في روكفيل بولاية ماريلاند الأمريكية عن نتائج جديدة واعدة في تجربة سريرية لاستخدام الأدوية المخدرة لعلاج الاكتئاب لدى مرضى السرطان. 01.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-01T14:02+0000
2021-12-01T14:02+0000
مجتمع
علوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103553/75/1035537551_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_d61c84172dc2c9026cd7997fd5face07.jpg
ووفقا لموقع "ويب ميد" الطبي الأمريكي، فإن العلاج النفسي الجديد بمساعدة السيلوسيبين، يجمع بين جرعة واحدة قدرها 25 ملليجرام من السيلوسيبين - المعروف أيضًا باسم الفطر السحري - مع عدة ساعات من العلاج النفسي قبل وأثناء وبعد "الجرعات".في التجربة السريرية، استغرقت كل جلسة جرعات فطر سحري حوالي 8 ساعات وتم إجراؤها في غرفة هادئة مع معالج. خلال الجلسة، ارتدى المشاركون سماعات مع موسيقى منظمة بعناية وظلال عيون مخصصة تمنع مرور الضوء تماما.أفاد الباحث الرئيسي في الدراسة مانيش أغراوال، دكتوراه في طب الأورام في ماريلاند في أكويلينو، أن 50 %من المشاركين في الدراسة كانوا في حالة خالية تماما من اكتئابهم بعد 8 أسابيع من جلسة الجرعات. علاوة على ذلك، رأى 80% من المشاركين انخفاضًا بنسبة 50%على الأقل في درجات اكتئابهم.وأكد أغراوال، أنه شارك في العلاجات المخدرة لأنه رأى الكثير من الناس يقعون في الاكتئاب بعد تشخيص السرطان، وقال إنه "متفائل للغاية" من هذه النتائج ويتوقع المزيد من النتائج التفصيلية في وقت لاحق من هذا العام.يذكر أن بسيلوسيبين هو العنصر النشط في الفطر السحري، والذي يظهر عند دمجه مع العلاج، نتائج واعدة في علاج مجموعة متنوعة من مشكلات الصحة العقلية، بما في ذلك الاكتئاب والقلق واضطراب الوسواس القهري وإدمان الكحول وحتى التدخين.كما تقوم العديد من الجامعات، بما في ذلك جامعة جونز هوبكنز وجامعة كاليفورنيا في سان دييغو وإمبريال كوليدج في المملكة المتحدة، بإجراء أبحاث معمقة حول هذه الأدوية الناشئة.
https://arabic.sputniknews.com/20211120/طبيب-يسمي-الأطعمة-المسببة-للاكتئاب-1050760282.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103553/75/1035537551_56:0:945:667_1920x0_80_0_0_1dac01b0712379361d2ffa85748f7fae.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع, علوم

الفطر السحري يحمل أخبارا سارة لمرضى السرطان المصابين بالاكتئاب

14:02 GMT 01.12.2021
© flickr.com / American Center for Biological Medicine اكتئاب، يأس
 اكتئاب، يأس - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
© flickr.com / American Center for Biological Medicine
تابعنا عبر
أعلن مركز أكويلينو للسرطان في روكفيل بولاية ماريلاند الأمريكية عن نتائج جديدة واعدة في تجربة سريرية لاستخدام الأدوية المخدرة لعلاج الاكتئاب لدى مرضى السرطان.
ووفقا لموقع "ويب ميد" الطبي الأمريكي، فإن العلاج النفسي الجديد بمساعدة السيلوسيبين، يجمع بين جرعة واحدة قدرها 25 ملليجرام من السيلوسيبين - المعروف أيضًا باسم الفطر السحري - مع عدة ساعات من العلاج النفسي قبل وأثناء وبعد "الجرعات".
في التجربة السريرية، استغرقت كل جلسة جرعات فطر سحري حوالي 8 ساعات وتم إجراؤها في غرفة هادئة مع معالج. خلال الجلسة، ارتدى المشاركون سماعات مع موسيقى منظمة بعناية وظلال عيون مخصصة تمنع مرور الضوء تماما.
اكتئاب - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2021
طبيب يسمي الأطعمة المسببة للاكتئاب
20 نوفمبر, 16:48 GMT
أفاد الباحث الرئيسي في الدراسة مانيش أغراوال، دكتوراه في طب الأورام في ماريلاند في أكويلينو، أن 50 %من المشاركين في الدراسة كانوا في حالة خالية تماما من اكتئابهم بعد 8 أسابيع من جلسة الجرعات. علاوة على ذلك، رأى 80% من المشاركين انخفاضًا بنسبة 50%على الأقل في درجات اكتئابهم.
وأكد أغراوال، أنه شارك في العلاجات المخدرة لأنه رأى الكثير من الناس يقعون في الاكتئاب بعد تشخيص السرطان، وقال إنه "متفائل للغاية" من هذه النتائج ويتوقع المزيد من النتائج التفصيلية في وقت لاحق من هذا العام.
قال: "هذه ليست مشكلة صغيرة، حوالي ربع 17 مليون شخص مصاب بالسرطان في الولايات المتحدة يعانون أيضًا من الاكتئاب الإكلينيكي - أي 4 ملايين شخص."
يذكر أن بسيلوسيبين هو العنصر النشط في الفطر السحري، والذي يظهر عند دمجه مع العلاج، نتائج واعدة في علاج مجموعة متنوعة من مشكلات الصحة العقلية، بما في ذلك الاكتئاب والقلق واضطراب الوسواس القهري وإدمان الكحول وحتى التدخين.
كما تقوم العديد من الجامعات، بما في ذلك جامعة جونز هوبكنز وجامعة كاليفورنيا في سان دييغو وإمبريال كوليدج في المملكة المتحدة، بإجراء أبحاث معمقة حول هذه الأدوية الناشئة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
15:10 GMTالرئيس البيلاروسي: نقف بجانب روسيا حال تعرضها لعدوان أوكراني
15:04 GMTبسبب "أوميكرون"... المغرب يؤجل تدشين خط طيران مباشر إلى إسرائيل
15:02 GMTوزير خارجية أوكرانيا يدعو إلى ردع روسيا.. بعد اجتماع مع نظيرته البريطانية
14:52 GMTوكالة: 159 توغلا صينيا في المجال الجوي لتايوان خلال نوفمبر
14:42 GMTخبير: الغرب يسخن الجبهة الأوكرانية وربما يتكرر سيناريو جورجيا
14:37 GMTمتحور أوميكرون.. بين التحذيرات والأبحاث
14:32 GMTالرئيس الروسي يعقد مؤتمرا صحفيا موسعا في 23 كانون الأول/ ديسمبر
14:32 GMTاليمن.. هل سيشهد العام 2022 نهاية الحرب؟
14:29 GMTتذاكر مجانية لحضور "إكسبو دبي 2020" لجميع القادمين إلى الإمارات
14:28 GMTبلينكن: لا نعلم إذا كانت روسيا اتخذت قرارا بغزو أوكرانيا لكنها تجهز قواتها لذلك
14:26 GMTدراسة حديثة تكشف عن أغلى وأرخص مدينة في العالم... إحداهما عربية
14:26 GMTلأول مرة منذ توليه منصبه... بينيت يزور مقر إقامة رئيس الوزراء في بلفور... صورة
14:17 GMTنتائج الانتخابات العراقية تؤكد فوز الكتلة الصدرية.. مظاهرات حاشدة ضد الانقلاب العسكري في السودان
14:15 GMTمحتجون يطالبون بتأمين مادة الطحين في ريف دير الزور السوري الخاضع لسيطرة القوات الأمريكية
14:09 GMTوزيرة بريطانية تتجول بالدبابة عند حدود روسيا
14:08 GMTالاتحاد الأوروبي يخطط لإنفاق 340 مليار دولار في الدول النامية لمواجهة نفوذ الصين
14:03 GMTاستئناف الرحلات الجوية بين فرنسا ودول جنوب القارة الأفريقية السبت وفق شروط صحية صارمة
14:02 GMTالفطر السحري يحمل أخبارا سارة لمرضى السرطان المصابين بالاكتئاب
13:59 GMTالجزائر... تمديد نظام الوقاية من كورونا لمدة 10 أيام
13:57 GMTأمير قطر يتسلم رسالة خطية من الرئيس اليمني