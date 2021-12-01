الفطر السحري يحمل أخبارا سارة لمرضى السرطان المصابين بالاكتئاب

ووفقا لموقع "ويب ميد" الطبي الأمريكي، فإن العلاج النفسي الجديد بمساعدة السيلوسيبين، يجمع بين جرعة واحدة قدرها 25 ملليجرام من السيلوسيبين - المعروف أيضًا باسم الفطر السحري - مع عدة ساعات من العلاج النفسي قبل وأثناء وبعد "الجرعات".في التجربة السريرية، استغرقت كل جلسة جرعات فطر سحري حوالي 8 ساعات وتم إجراؤها في غرفة هادئة مع معالج. خلال الجلسة، ارتدى المشاركون سماعات مع موسيقى منظمة بعناية وظلال عيون مخصصة تمنع مرور الضوء تماما.أفاد الباحث الرئيسي في الدراسة مانيش أغراوال، دكتوراه في طب الأورام في ماريلاند في أكويلينو، أن 50 %من المشاركين في الدراسة كانوا في حالة خالية تماما من اكتئابهم بعد 8 أسابيع من جلسة الجرعات. علاوة على ذلك، رأى 80% من المشاركين انخفاضًا بنسبة 50%على الأقل في درجات اكتئابهم.وأكد أغراوال، أنه شارك في العلاجات المخدرة لأنه رأى الكثير من الناس يقعون في الاكتئاب بعد تشخيص السرطان، وقال إنه "متفائل للغاية" من هذه النتائج ويتوقع المزيد من النتائج التفصيلية في وقت لاحق من هذا العام.يذكر أن بسيلوسيبين هو العنصر النشط في الفطر السحري، والذي يظهر عند دمجه مع العلاج، نتائج واعدة في علاج مجموعة متنوعة من مشكلات الصحة العقلية، بما في ذلك الاكتئاب والقلق واضطراب الوسواس القهري وإدمان الكحول وحتى التدخين.كما تقوم العديد من الجامعات، بما في ذلك جامعة جونز هوبكنز وجامعة كاليفورنيا في سان دييغو وإمبريال كوليدج في المملكة المتحدة، بإجراء أبحاث معمقة حول هذه الأدوية الناشئة.
أعلن مركز أكويلينو للسرطان في روكفيل بولاية ماريلاند الأمريكية عن نتائج جديدة واعدة في تجربة سريرية لاستخدام الأدوية المخدرة لعلاج الاكتئاب لدى مرضى السرطان.
ووفقا لموقع "ويب ميد" الطبي الأمريكي، فإن العلاج النفسي الجديد بمساعدة السيلوسيبين، يجمع بين جرعة واحدة قدرها 25 ملليجرام من السيلوسيبين - المعروف أيضًا باسم الفطر السحري - مع عدة ساعات من العلاج النفسي قبل وأثناء وبعد "الجرعات".
في التجربة السريرية، استغرقت كل جلسة جرعات فطر سحري حوالي 8 ساعات وتم إجراؤها في غرفة هادئة مع معالج. خلال الجلسة، ارتدى المشاركون سماعات مع موسيقى منظمة بعناية وظلال عيون مخصصة تمنع مرور الضوء تماما.
أفاد الباحث الرئيسي في الدراسة مانيش أغراوال، دكتوراه في طب الأورام في ماريلاند في أكويلينو، أن 50 %من المشاركين في الدراسة كانوا في حالة خالية تماما من اكتئابهم بعد 8 أسابيع من جلسة الجرعات. علاوة على ذلك، رأى 80% من المشاركين انخفاضًا بنسبة 50%على الأقل في درجات اكتئابهم.
وأكد أغراوال، أنه شارك في العلاجات المخدرة لأنه رأى الكثير من الناس يقعون في الاكتئاب بعد تشخيص السرطان، وقال إنه "متفائل للغاية" من هذه النتائج ويتوقع المزيد من النتائج التفصيلية في وقت لاحق من هذا العام.
قال: "هذه ليست مشكلة صغيرة، حوالي ربع 17 مليون شخص مصاب بالسرطان في الولايات المتحدة يعانون أيضًا من الاكتئاب الإكلينيكي - أي 4 ملايين شخص."
يذكر أن بسيلوسيبين هو العنصر النشط في الفطر السحري، والذي يظهر عند دمجه مع العلاج، نتائج واعدة في علاج مجموعة متنوعة من مشكلات الصحة العقلية، بما في ذلك الاكتئاب والقلق واضطراب الوسواس القهري وإدمان الكحول وحتى التدخين.
كما تقوم العديد من الجامعات، بما في ذلك جامعة جونز هوبكنز وجامعة كاليفورنيا في سان دييغو وإمبريال كوليدج في المملكة المتحدة، بإجراء أبحاث معمقة حول هذه الأدوية الناشئة.