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القوات المسلحة الروسية تتزود بتقنيات "حرب شبكات المعلومات"
القوات المسلحة الروسية تتزود بتقنيات "حرب شبكات المعلومات"
أفاد مصدر مطلع بظهور تشكيلات مزودة بتقنيات من الممكن أن تساعد الوحدات المقاتلة على تحقيق النصر السريع، للقوات المسلحة الروسية. 01.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-01T09:54+0000
2021-12-01T09:54+0000
رصد عسكري
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ويُفترض وفقا لنظرية "حرب نتورك سنتريك" التي ظهرت في تسعينات القرن الماضي أن يكون النصر في حروب العصر الحديث من نصيب مَن يستعين بتقنيات المعلومات والاتصالات المتطورة التي تمنح صاحبها تفوقًا على خصمه في ميدان القتال من خلال التنسيق بين كافة وحدات القوات المسلحة التي تخوض المعركة، وهو ما يتحقق عبر تزويدها بالمعلومات الوافية عن القوات الصديقة والقوات المعادية.وقد صنعت شركة "سوزفيزديه" الروسية منظومة التقنيات التي تمكّن قيادة القوات المسلحة من السيطرة على الوحدات المقاتلة في ميدان المعركة بتزويدها بالمعلومات اللازمة وإيصال الأوامر إلى المقاتلين في أسرع وقت، وهي منظومة تقنيات الإدارة الموحدة للوحدات التكتيكية أو "يي إس أو تي زي" باختصار.وكشف المصدر لوكالة "سبوتنيك" أن عدة تشكيلات في القوات المسلحة الروسية كانت قد حصلت على منظومة "يي إس أو تي زي".وقد بدأت روسيا تزود آليات جيشها بأجهزة تابعة لمنظومة "يي إس أو تي زي". وقال المصدر إن أجهزة تابعة لمنظومة "يي إس أو تي زي" توضع في دبابات "تي-14" و"تي-90إم" ومدافع "مستا-إس" الذاتية الحركة وقواذف اللهب "توسوتشكا" وراجمات الصواريخ "تورنادو" وطائرات "أورلان" المسيرة ومنظومات صواريخ "تور" و"بوك-إم3" المضادة للطائرات.
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رصد عسكري

القوات المسلحة الروسية تتزود بتقنيات "حرب شبكات المعلومات"

09:54 GMT 01.12.2021
© Sputnik . Alexey Filippov / الذهاب إلى بنك الصورتدريبات الجيش الروسي أحد الحقول العسكرية في ضواحي موسكو، روسيا 8 يوليو 2020
تدريبات الجيش الروسي أحد الحقول العسكرية في ضواحي موسكو، روسيا 8 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
© Sputnik . Alexey Filippov
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أفاد مصدر مطلع بظهور تشكيلات مزودة بتقنيات من الممكن أن تساعد الوحدات المقاتلة على تحقيق النصر السريع، للقوات المسلحة الروسية.
ويُفترض وفقا لنظرية "حرب نتورك سنتريك" التي ظهرت في تسعينات القرن الماضي أن يكون النصر في حروب العصر الحديث من نصيب مَن يستعين بتقنيات المعلومات والاتصالات المتطورة التي تمنح صاحبها تفوقًا على خصمه في ميدان القتال من خلال التنسيق بين كافة وحدات القوات المسلحة التي تخوض المعركة، وهو ما يتحقق عبر تزويدها بالمعلومات الوافية عن القوات الصديقة والقوات المعادية.
وقد صنعت شركة "سوزفيزديه" الروسية منظومة التقنيات التي تمكّن قيادة القوات المسلحة من السيطرة على الوحدات المقاتلة في ميدان المعركة بتزويدها بالمعلومات اللازمة وإيصال الأوامر إلى المقاتلين في أسرع وقت، وهي منظومة تقنيات الإدارة الموحدة للوحدات التكتيكية أو "يي إس أو تي زي" باختصار.
وكشف المصدر لوكالة "سبوتنيك" أن عدة تشكيلات في القوات المسلحة الروسية كانت قد حصلت على منظومة "يي إس أو تي زي".
وقد بدأت روسيا تزود آليات جيشها بأجهزة تابعة لمنظومة "يي إس أو تي زي". وقال المصدر إن أجهزة تابعة لمنظومة "يي إس أو تي زي" توضع في دبابات "تي-14" و"تي-90إم" ومدافع "مستا-إس" الذاتية الحركة وقواذف اللهب "توسوتشكا" وراجمات الصواريخ "تورنادو" وطائرات "أورلان" المسيرة ومنظومات صواريخ "تور" و"بوك-إم3" المضادة للطائرات.
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