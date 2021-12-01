اليمن.. هل سيشهد العام 2022 نهاية الحرب؟

وتتزامن تصريحات بن مبارك مع دعوة كل من رئيس مجلس الشورى أحمد بن دغر، ونائب رئيس مجلس النواب عبد العزيز جُباري، لتشكيل تحالف إنقاذ وطني لوقف فوري للحرب في البلاد، وأن الخيار العسكري انتهى إلى طريق مسدود.لكن الخبير في الشأن اليمني، نبيل البكيري، اعتبر أن تصريحات الوزير بن مبارك لم تحمل أي جديد، وتأتي في سياق الترويج لمواقف حكومة هادي، فضلا عن أن قرار وقف الحرب ليس في يد القوى اليمنية.من جانبه، أكد الإعلامي اليمني عادل العودي، أن تصريحات وزير الخارجية تأتي في وقت تتزايد فيه الضغوط على حكومة هادي، في ظل حالة التجاهل التي تتعرض لها من قبل التحالف السعودي والانسحابات من الساحل الغربي والحديدة، بالإضافة إلى معارك تحرير مأرب.التفاصيل في الملف الصوتيأجرى الحوار: فهيم الصوراني
تناقش الحلقة تصريحات أحمد عوض بن مبارك وزير الخارجية في حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، والتي قال فيها إن الحكومة اليمنية ترحّب بأي توافق بين دول المنطقة من شأنه إنهاء الحرب في البلاد.
وتتزامن تصريحات بن مبارك مع دعوة كل من رئيس مجلس الشورى أحمد بن دغر، ونائب رئيس مجلس النواب عبد العزيز جُباري، لتشكيل تحالف إنقاذ وطني لوقف فوري للحرب في البلاد، وأن الخيار العسكري انتهى إلى طريق مسدود.
لكن الخبير في الشأن اليمني، نبيل البكيري، اعتبر أن تصريحات الوزير بن مبارك لم تحمل أي جديد، وتأتي في سياق الترويج لمواقف حكومة هادي، فضلا عن أن قرار وقف الحرب ليس في يد القوى اليمنية.
من جانبه، أكد الإعلامي اليمني عادل العودي، أن تصريحات وزير الخارجية تأتي في وقت تتزايد فيه الضغوط على حكومة هادي، في ظل حالة التجاهل التي تتعرض لها من قبل التحالف السعودي والانسحابات من الساحل الغربي والحديدة، بالإضافة إلى معارك تحرير مأرب.