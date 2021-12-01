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https://arabic.sputniknews.com/20211201/انفجارعبوة-ناسفة-برتل-شاحنات-أمريكية-في-ريف-الحسكة-1053435462.html
انفجارعبوة ناسفة برتل شاحنات أمريكية في ريف الحسكة السورية
انفجارعبوة ناسفة برتل شاحنات أمريكية في ريف الحسكة السورية
أفادت أنباء بانفجار عبوة ناسفة برتل شاحنات تابعة للقوات الأمريكية في منطقة المالكية بريف الحسكة، شمال شرقي سوريا، ما أدى إلى احتراق شاحنتين منها. 01.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-01T11:38+0000
2021-12-01T11:38+0000
2021-12-01T12:03+0000
العالم العربي
الجيش الأمريكي في سوريا
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وأشارت مصادر محلية إلى أن الشاحنيتن المحملتين بمواد لوجستية، قد انفجرتا بالقرب من معبر سيمالكا في منطقة المالكية في ريف الحسكة، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".وأكدت تلك المصادر عدم امتلاكها معلومات بشأن وقوع خسائر بشرية في صفوف الجيش الأمريكي، الذي فرض طوقاً أمنياً في موقع التفجير.يذكر أنه في الثالث والعشرين من شهر نوفمبر/تشرين الأول الماضي، تم استهداف قاعدة أميركية بعدة قذائف صاروخية في مطار خراب الجير بريف الحسكة.
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العالم العربي, الجيش الأمريكي في سوريا
انفجارعبوة ناسفة برتل شاحنات أمريكية في ريف الحسكة السورية 11:38 GMT 01.12.2021 (تم التحديث: 12:03 GMT 01.12.2021)
أفادت أنباء بانفجار عبوة ناسفة برتل شاحنات تابعة للقوات الأمريكية في منطقة المالكية بريف الحسكة، شمال شرقي سوريا، ما أدى إلى احتراق شاحنتين منها.
وأشارت مصادر محلية إلى أن الشاحنيتن المحملتين بمواد لوجستية، قد انفجرتا بالقرب من معبر سيمالكا في منطقة المالكية في ريف الحسكة، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا". وأكدت تلك المصادر عدم امتلاكها معلومات بشأن وقوع خسائر بشرية في صفوف الجيش الأمريكي، الذي فرض طوقاً أمنياً في موقع التفجير. يذكر أنه في الثالث والعشرين من شهر نوفمبر/تشرين الأول الماضي، تم استهداف قاعدة أميركية بعدة قذائف صاروخية في مطار خراب الجير بريف الحسكة.