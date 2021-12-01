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https://arabic.sputniknews.com/20211201/بأكثر-من-328-مليون-ساعة-النشرة-الحمراء-يتصدر-قائمة-الأفلام-الأكثر-مشاهدة-على-نتفليكس-1053449501.html
بأكثر من 328 مليون ساعة.. "النشرة الحمراء" يتصدر قائمة الأفلام الأكثر مشاهدة على نتفليكس
بأكثر من 328 مليون ساعة.. "النشرة الحمراء" يتصدر قائمة الأفلام الأكثر مشاهدة على نتفليكس
تصدر فيلم "النشرة الحمراء" Red Notice وهو من بطولة الممثل والمصارع الأمريكي دواين جونسون، قائمة الأفلام الأكثر مشاهدة في تاريخ شركة نتفليكس. 01.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-01T15:49+0000
2021-12-01T15:49+0000
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وقالت "نتفليكس" في بيان لها إن الفيلم حقق 328.8 مليون ساعة مشاهدة حتى الآن، متجاوزا الرقم القياسي السابق الذي حققه فيلم "Bird Box" للمثلة بالوك وهو 282 مليون ساعة، وفق موقع "ذا فيرج" الأمريكي.وأوضح البيان أن نحو 50 % من إجمالي مشتركي "نتفليكس" شاهدوا فيلم جونسون حتى الآن، متجاوزا الرقم القياسي المسجل سابقا في 18 يوما فقط، على عكس فيلم "Bird Box" الذي استغرق 4 أسابيع.وبحسب الشبكة يروي فيلم "النشرة الحمراء" قصة محقق مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) الذي يلعبه جونسون، والذي يجب أن يشترك مع أخطر لص فني في العالم (رينولدز) في سرقة جريئة من أجل القبض على أكثر المجرمين المطلوبين وهو الدور الذي تلعبه غادوت، وتم عرض الفيلم أيضًا في دور العرض في نهاية الأسبوع الماضي.وبالنسبة للمسلسلات، حقق المسلسل الكوري الجنوبي "لعبة الحبار" رقما قياسيا في المشاهدة في تاريخ الشركة، التي توقعت في وقت سابق أن يحقق لها المسلسل عوائد تصل إلى نحو 900 مليون دولار العام الجاري.
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بأكثر من 328 مليون ساعة.. "النشرة الحمراء" يتصدر قائمة الأفلام الأكثر مشاهدة على نتفليكس

15:49 GMT 01.12.2021
© AP Photo / Paul Sakumaشبكة "نتفليكس" الأمريكية
شبكة نتفليكس الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
© AP Photo / Paul Sakuma
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تصدر فيلم "النشرة الحمراء" Red Notice وهو من بطولة الممثل والمصارع الأمريكي دواين جونسون، قائمة الأفلام الأكثر مشاهدة في تاريخ شركة نتفليكس.
وقالت "نتفليكس" في بيان لها إن الفيلم حقق 328.8 مليون ساعة مشاهدة حتى الآن، متجاوزا الرقم القياسي السابق الذي حققه فيلم "Bird Box" للمثلة بالوك وهو 282 مليون ساعة، وفق موقع "ذا فيرج" الأمريكي.
وأوضح البيان أن نحو 50 % من إجمالي مشتركي "نتفليكس" شاهدوا فيلم جونسون حتى الآن، متجاوزا الرقم القياسي المسجل سابقا في 18 يوما فقط، على عكس فيلم "Bird Box" الذي استغرق 4 أسابيع.
وبحسب الشبكة يروي فيلم "النشرة الحمراء" قصة محقق مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) الذي يلعبه جونسون، والذي يجب أن يشترك مع أخطر لص فني في العالم (رينولدز) في سرقة جريئة من أجل القبض على أكثر المجرمين المطلوبين وهو الدور الذي تلعبه غادوت، وتم عرض الفيلم أيضًا في دور العرض في نهاية الأسبوع الماضي.
وبالنسبة للمسلسلات، حقق المسلسل الكوري الجنوبي "لعبة الحبار" رقما قياسيا في المشاهدة في تاريخ الشركة، التي توقعت في وقت سابق أن يحقق لها المسلسل عوائد تصل إلى نحو 900 مليون دولار العام الجاري.
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