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https://arabic.sputniknews.com/20211201/باحثة-لـسبوتنيك-عدم-أخذ-لقاح-كورونا-وانتشار-الفيروس-مناخ-مناسب-لتحوره-1053442976.html
باحثة لـ"سبوتنيك": عدم أخذ لقاح كورونا وانتشار الفيروس مناخ مناسب لتحوره
باحثة لـ"سبوتنيك": عدم أخذ لقاح كورونا وانتشار الفيروس مناخ مناسب لتحوره
قالت مسؤولة الأبحاث والدراسات للدواء واللقاح في مستشفى جامعة تكساس قسم الصيدلة، هالة غصن، إن أسباب انتشار متحور أوميكرون "ليست معروفة حتى الآن وهي قيد... 01.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-01T13:49+0000
2021-12-01T13:49+0000
راديو سبوتنيك
أوميكرون
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وأشارت في حديثها لـ"راديو سبوتنيك"، إلى أن "فرص الفيروس تصبح أكبر من أي وقت مضى عندما تكثر الإصابات في منطقة ما فتكون له فرصة للتحور لذلك نحن نشجع على أخذ اللقاح الذي يساهم في إنهاء الوباء وحماية أنفسنا". وأكدت غصن أن "أخذ اللقاحات المضادة لفيروس كورونا تمنع تحور الفيروس وإنتاج متحورات جديدة مثل ألفا ودلتا وأوميكرون ومن الممكن أن ينتج عنه نوع جديد لا تكون لدى اللقاحات الحالية فعالية ضدها". وأضافت: "الخوف من ألا تكون اللقاحات الموجودة حاليا فاعلة مع أي متحور جديد، ولحسن الحظ فإن متحور دلتا رغم أنه كان سريع الانتشار وأعراضه أقوى بكثير من أي نوع آخر لكن علمت فعالية اللقاحات على عدم انتشاره ومواجهة أعراضه". وذكرت أن "العلماء في الوقت الحالي يقومون بدراسة متحور أوميكرون والفوراق مع المتحورات السابقة وقريبا سوف يتم الإجابة عن كل الأسئلة المتعلقة بهذا المتحور وما إن كانت اللقاحات الموجودة تستطيع فعالة معه".
https://arabic.sputniknews.com/20211201/مسؤول-بالصحة-العالمية-لا-دليل-على-تراجع-فاعلية-اللقاحات-بسبب-المتحور-أوميكرون-1053442274.html
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راديو سبوتنيك, أوميكرون

باحثة لـ"سبوتنيك": عدم أخذ لقاح كورونا وانتشار الفيروس مناخ مناسب لتحوره

13:49 GMT 01.12.2021
© REUTERS / SHAWN ROCCO/DUKE UNIVERSITYطفلة تتلقى تلقيحا لواحد من جرعتين مخفضتين 10 ميكروغرام من لقاح "فايزر-بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا خلال تجربة في جامعة ديوك في دورهام بولاية نورث كارولينا، الولايات المتحدة، 28 سبتمبر/ أيلول 2021
طفلة تتلقى تلقيحا لواحد من جرعتين مخفضتين 10 ميكروغرام من لقاح فايزر-بيونتيك المضاد لفيروس كورونا خلال تجربة في جامعة ديوك في دورهام بولاية نورث كارولينا، الولايات المتحدة، 28 سبتمبر/ أيلول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
© REUTERS / SHAWN ROCCO/DUKE UNIVERSITY
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قالت مسؤولة الأبحاث والدراسات للدواء واللقاح في مستشفى جامعة تكساس قسم الصيدلة، هالة غصن، إن أسباب انتشار متحور أوميكرون "ليست معروفة حتى الآن وهي قيد الدراسة"، لكنها لفتت إلى أن "انتشار المتحورات يأتي عن طريق الانتشار الكبير للفيروس ما يعطي مناخا جيدا لنشأة متحور جديد".
وأشارت في حديثها لـ"راديو سبوتنيك"، إلى أن "فرص الفيروس تصبح أكبر من أي وقت مضى عندما تكثر الإصابات في منطقة ما فتكون له فرصة للتحور لذلك نحن نشجع على أخذ اللقاح الذي يساهم في إنهاء الوباء وحماية أنفسنا".
شعار منظمة الصحة العالمية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
مسؤول بالصحة العالمية: لا دليل على تراجع فاعلية اللقاحات بسبب المتحور أوميكرون
13:28 GMT
وأكدت غصن أن "أخذ اللقاحات المضادة لفيروس كورونا تمنع تحور الفيروس وإنتاج متحورات جديدة مثل ألفا ودلتا وأوميكرون ومن الممكن أن ينتج عنه نوع جديد لا تكون لدى اللقاحات الحالية فعالية ضدها".
وأضافت: "الخوف من ألا تكون اللقاحات الموجودة حاليا فاعلة مع أي متحور جديد، ولحسن الحظ فإن متحور دلتا رغم أنه كان سريع الانتشار وأعراضه أقوى بكثير من أي نوع آخر لكن علمت فعالية اللقاحات على عدم انتشاره ومواجهة أعراضه".
وذكرت أن "العلماء في الوقت الحالي يقومون بدراسة متحور أوميكرون والفوراق مع المتحورات السابقة وقريبا سوف يتم الإجابة عن كل الأسئلة المتعلقة بهذا المتحور وما إن كانت اللقاحات الموجودة تستطيع فعالة معه".
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