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https://arabic.sputniknews.com/20211201/بالأسماء-السعودية-تكشف-17-دولة-يشملها-قرار-تمديد-صلاحية-التأشيرات-والإقامات-مجانا-1053433960.html
بالأسماء... السعودية تكشف 17 دولة يشملها قرار تمديد صلاحية التأشيرات والإقامات مجانا
بالأسماء... السعودية تكشف 17 دولة يشملها قرار تمديد صلاحية التأشيرات والإقامات مجانا
كشفت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، عن الدول التي يشملها قرار تمديد صلاحية إقامات مواطنيها وتأشيرات الخروج والعودة والزيارة، دون رسوم أو مقابل مالي. 01.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-01T10:54+0000
2021-12-01T10:54+0000
أخبار السعودية اليوم
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وقالت المديرية العامة للجوازات في السعودية، إن "التمديد يشمل الدول التي تم تعليق القدوم منها وهي: البرازيل، إندونيسيا، باكستان، تركيا، لبنان، مصر، الهند، إثيوبيا، فيتنام، أفغانستان، جنوب إفريقيا، زيمبابوي، ناميبيا، موزمبيق، بوتسوانا، ليسوتو، إسواتيني"، وذلك حسب صحيفة عكاظ السعودية.وأكدت أن العمل على التمديد سيكون آلياً دون مقابل بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، مشيرة إلى أنه لا يتطلب مراجعة مقار إدارات الجوازات أو مراجعة بعثات السعودية في الخارج.وكانت الجوازات، قد أعلنت الأحد الماضي، عن بدء تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة والزيارة من دون رسوم أو مقابل مالي إلى تاريخ 31 يناير/ كانون الثاني 2022، باستثناء الذين استكملوا تلقي جرعتي لقاح كورونا داخل السعودية قبل مغادرتهم لها.تابع المزيد من أخبار السعودية اليوم عبر سبوتنيك عربي.
https://arabic.sputniknews.com/20211128/السعودية-تقرر-تمديد-صلاحية-التأشيرات-والإقامات-مجانا-1053361629.html
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أخبار السعودية اليوم

بالأسماء... السعودية تكشف 17 دولة يشملها قرار تمديد صلاحية التأشيرات والإقامات مجانا

10:54 GMT 01.12.2021
© AP Photo / Amr Nabilالخطوط الجوية السعودية، مطار الملك عبدالعزيز الدولي، جدة، المملكة العربية السعودية يوليو 2020
الخطوط الجوية السعودية، مطار الملك عبدالعزيز الدولي، جدة، المملكة العربية السعودية يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
© AP Photo / Amr Nabil
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كشفت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، عن الدول التي يشملها قرار تمديد صلاحية إقامات مواطنيها وتأشيرات الخروج والعودة والزيارة، دون رسوم أو مقابل مالي.
وقالت المديرية العامة للجوازات في السعودية، إن "التمديد يشمل الدول التي تم تعليق القدوم منها وهي: البرازيل، إندونيسيا، باكستان، تركيا، لبنان، مصر، الهند، إثيوبيا، فيتنام، أفغانستان، جنوب إفريقيا، زيمبابوي، ناميبيا، موزمبيق، بوتسوانا، ليسوتو، إسواتيني"، وذلك حسب صحيفة عكاظ السعودية.
مدينة الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
السعودية تقرر تمديد صلاحية التأشيرات والإقامات مجانا
28 نوفمبر, 14:25 GMT
وأكدت أن العمل على التمديد سيكون آلياً دون مقابل بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، مشيرة إلى أنه لا يتطلب مراجعة مقار إدارات الجوازات أو مراجعة بعثات السعودية في الخارج.
وكانت الجوازات، قد أعلنت الأحد الماضي، عن بدء تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة والزيارة من دون رسوم أو مقابل مالي إلى تاريخ 31 يناير/ كانون الثاني 2022، باستثناء الذين استكملوا تلقي جرعتي لقاح كورونا داخل السعودية قبل مغادرتهم لها.
تابع المزيد من أخبار السعودية اليوم عبر سبوتنيك عربي.
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