تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211201/بسبب-أوميكرون-المغرب-يؤجل-تدشين-خط-طيران-مباشر-إلى-إسرائيل-1053447471.html
بسبب "أوميكرون"... المغرب يؤجل تدشين خط طيران مباشر إلى إسرائيل
بسبب "أوميكرون"... المغرب يؤجل تدشين خط طيران مباشر إلى إسرائيل
أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية (الطيران الوطني)، عن تأجيل تدشين الخط المباشر إلى إسرائيل، الذي كان من المقرر أن يتم في 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري. 01.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-01T15:04+0000
2021-12-01T15:04+0000
إسرائيل
أخبار المغرب اليوم
أوميكرون
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104329/48/1043294815_0:59:3077:1789_1920x0_80_0_0_54c0268575b6cb5cb2375def1d5602a8.jpg
وبحسب ما أفادت به صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن القرار المغربي جاء على خلفية تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا المعروفة باسم "أوميكرون".وأعلن المغرب إغلاق أجواء البلاد بالكامل حتى 14 ديسمبر خوفا من دخول المتحور الجديد أراضيه.وحتى الآن رصدت إسرائيل التي أغلقت هي الأخرى أجواءها، حالتي إصابة مؤكدة بـ "أوميكرون"، إضافة إلى 34 حالة مشتبه بإصابتها بالمتحور الجديد.وأواخر العام الماضي، أعلن المغرب استئناف العلاقات مع إسرائيل التي توقفت عام 2000 على خلفية الانتفاضة الفلسطينية الثانية.والجمعة الماضي، قالت منظمة الصحة العالمية إن اكتشاف المتحور الجديدة لـ "كوفيد - 19" لأول مرة في جنوب إفريقيا أمر مثير للقلق، وأطلقت عليه اسم "أوميكرون".ويمكن لهذا الفيروس المتحور تعديل نفسه حتى 30 مرة، ما يعني إمكانية سرعة انتشاره بحسب تقارير علمية عن الفيروس.للاطلاع على المزيد من أخبار إسرائيل اليوم عبر سبوتنيك
https://arabic.sputniknews.com/20211201/متحور-أوميكرون-بين-التحذيرات-والأبحاث-1053445076.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104329/48/1043294815_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_76c6a082c211afa487655a9d1dec7d32.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار المغرب اليوم, أوميكرون

بسبب "أوميكرون"... المغرب يؤجل تدشين خط طيران مباشر إلى إسرائيل

15:04 GMT 01.12.2021
© AFP 2021 / PASCAL PAVANIالخطوط الملكية المغربية
الخطوط الملكية المغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
© AFP 2021 / PASCAL PAVANI
تابعنا عبر
أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية (الطيران الوطني)، عن تأجيل تدشين الخط المباشر إلى إسرائيل، الذي كان من المقرر أن يتم في 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وبحسب ما أفادت به صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن القرار المغربي جاء على خلفية تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا المعروفة باسم "أوميكرون".
متحور أوميكرون.. بين التحذيرات والأبحاث - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
متحور أوميكرون.. بين التحذيرات والأبحاث
14:37 GMT
وأعلن المغرب إغلاق أجواء البلاد بالكامل حتى 14 ديسمبر خوفا من دخول المتحور الجديد أراضيه.
وحتى الآن رصدت إسرائيل التي أغلقت هي الأخرى أجواءها، حالتي إصابة مؤكدة بـ "أوميكرون"، إضافة إلى 34 حالة مشتبه بإصابتها بالمتحور الجديد.
وأواخر العام الماضي، أعلن المغرب استئناف العلاقات مع إسرائيل التي توقفت عام 2000 على خلفية الانتفاضة الفلسطينية الثانية.
والجمعة الماضي، قالت منظمة الصحة العالمية إن اكتشاف المتحور الجديدة لـ "كوفيد - 19" لأول مرة في جنوب إفريقيا أمر مثير للقلق، وأطلقت عليه اسم "أوميكرون".
ويمكن لهذا الفيروس المتحور تعديل نفسه حتى 30 مرة، ما يعني إمكانية سرعة انتشاره بحسب تقارير علمية عن الفيروس.
للاطلاع على المزيد من أخبار إسرائيل اليوم عبر سبوتنيك
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
15:10 GMTالرئيس البيلاروسي: نقف بجانب روسيا حال تعرضها لعدوان أوكراني
15:04 GMTبسبب "أوميكرون"... المغرب يؤجل تدشين خط طيران مباشر إلى إسرائيل
15:02 GMTوزير خارجية أوكرانيا يدعو إلى ردع روسيا.. بعد اجتماع مع نظيرته البريطانية
14:52 GMTوكالة: 159 توغلا صينيا في المجال الجوي لتايوان خلال نوفمبر
14:42 GMTخبير: الغرب يسخن الجبهة الأوكرانية وربما يتكرر سيناريو جورجيا
14:37 GMTمتحور أوميكرون.. بين التحذيرات والأبحاث
14:32 GMTالرئيس الروسي يعقد مؤتمرا صحفيا موسعا في 23 كانون الأول/ ديسمبر
14:32 GMTاليمن.. هل سيشهد العام 2022 نهاية الحرب؟
14:29 GMTتذاكر مجانية لحضور "إكسبو دبي 2020" لجميع القادمين إلى الإمارات
14:28 GMTبلينكن: لا نعلم إذا كانت روسيا اتخذت قرارا بغزو أوكرانيا لكنها تجهز قواتها لذلك
14:26 GMTدراسة حديثة تكشف عن أغلى وأرخص مدينة في العالم... إحداهما عربية
14:26 GMTلأول مرة منذ توليه منصبه... بينيت يزور مقر إقامة رئيس الوزراء في بلفور... صورة
14:17 GMTنتائج الانتخابات العراقية تؤكد فوز الكتلة الصدرية.. مظاهرات حاشدة ضد الانقلاب العسكري في السودان
14:15 GMTمحتجون يطالبون بتأمين مادة الطحين في ريف دير الزور السوري الخاضع لسيطرة القوات الأمريكية
14:09 GMTوزيرة بريطانية تتجول بالدبابة عند حدود روسيا
14:08 GMTالاتحاد الأوروبي يخطط لإنفاق 340 مليار دولار في الدول النامية لمواجهة نفوذ الصين
14:03 GMTاستئناف الرحلات الجوية بين فرنسا ودول جنوب القارة الأفريقية السبت وفق شروط صحية صارمة
14:02 GMTالفطر السحري يحمل أخبارا سارة لمرضى السرطان المصابين بالاكتئاب
13:59 GMTالجزائر... تمديد نظام الوقاية من كورونا لمدة 10 أيام
13:57 GMTأمير قطر يتسلم رسالة خطية من الرئيس اليمني