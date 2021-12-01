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https://arabic.sputniknews.com/20211201/بسبب-أوميكرون-المغرب-يؤجل-تدشين-خط-طيران-مباشر-إلى-إسرائيل-1053447471.html
بسبب "أوميكرون"... المغرب يؤجل تدشين خط طيران مباشر إلى إسرائيل
بسبب "أوميكرون"... المغرب يؤجل تدشين خط طيران مباشر إلى إسرائيل
أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية (الطيران الوطني)، عن تأجيل تدشين الخط المباشر إلى إسرائيل، الذي كان من المقرر أن يتم في 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري. 01.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-01T15:04+0000
2021-12-01T15:04+0000
2021-12-01T15:04+0000
إسرائيل
أخبار المغرب اليوم
أوميكرون
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وبحسب ما أفادت به صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن القرار المغربي جاء على خلفية تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا المعروفة باسم "أوميكرون".وأعلن المغرب إغلاق أجواء البلاد بالكامل حتى 14 ديسمبر خوفا من دخول المتحور الجديد أراضيه.وحتى الآن رصدت إسرائيل التي أغلقت هي الأخرى أجواءها، حالتي إصابة مؤكدة بـ "أوميكرون"، إضافة إلى 34 حالة مشتبه بإصابتها بالمتحور الجديد.وأواخر العام الماضي، أعلن المغرب استئناف العلاقات مع إسرائيل التي توقفت عام 2000 على خلفية الانتفاضة الفلسطينية الثانية.والجمعة الماضي، قالت منظمة الصحة العالمية إن اكتشاف المتحور الجديدة لـ "كوفيد - 19" لأول مرة في جنوب إفريقيا أمر مثير للقلق، وأطلقت عليه اسم "أوميكرون".ويمكن لهذا الفيروس المتحور تعديل نفسه حتى 30 مرة، ما يعني إمكانية سرعة انتشاره بحسب تقارير علمية عن الفيروس.للاطلاع على المزيد من أخبار إسرائيل اليوم عبر سبوتنيك
https://arabic.sputniknews.com/20211201/متحور-أوميكرون-بين-التحذيرات-والأبحاث-1053445076.html
أخبار المغرب اليوم
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار المغرب اليوم, أوميكرون
بسبب "أوميكرون"... المغرب يؤجل تدشين خط طيران مباشر إلى إسرائيل
أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية (الطيران الوطني)، عن تأجيل تدشين الخط المباشر إلى إسرائيل، الذي كان من المقرر أن يتم في 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وبحسب ما أفادت به صحيفة "
يديعوت أحرونوت
"، فإن القرار المغربي جاء على خلفية تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا المعروفة باسم "أوميكرون".
وأعلن المغرب إغلاق أجواء البلاد بالكامل حتى 14 ديسمبر خوفا من دخول المتحور الجديد أراضيه.
وحتى الآن رصدت إسرائيل التي أغلقت هي الأخرى أجواءها،
حالتي إصابة مؤكدة
بـ "أوميكرون"، إضافة إلى 34 حالة مشتبه بإصابتها بالمتحور الجديد.
وأواخر العام الماضي، أعلن المغرب استئناف العلاقات مع إسرائيل التي توقفت عام 2000 على خلفية الانتفاضة الفلسطينية الثانية.
والجمعة الماضي، قالت منظمة الصحة العالمية إن اكتشاف المتحور الجديدة لـ "كوفيد - 19" لأول مرة في جنوب إفريقيا أمر مثير للقلق، وأطلقت عليه اسم "أوميكرون".
ويمكن لهذا ا
لفيروس المتحور
تعديل نفسه حتى 30 مرة، ما يعني إمكانية سرعة انتشاره بحسب تقارير علمية عن الفيروس.
للاطلاع على المزيد من أخبار إسرائيل اليوم عبر سبوتنيك