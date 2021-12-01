https://arabic.sputniknews.com/20211201/بعد-رصد-أول-حالة-أوميكرون-في-المملكة-الصحة-السعودية-توجه-رسائل-عاجلة-1053452564.html

بعد رصد أول حالة "أوميكرون" في المملكة.. الصحة السعودية توجه رسائل عاجلة

بعد رصد أول حالة "أوميكرون" في المملكة.. الصحة السعودية توجه رسائل عاجلة

وجه المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية، محمد العبدالعالي، رسائل عاجلة للمواطنين والمقيمين، وذلك بعد تسجيل المملكة أول حالة إصابة بالسلالة المتحورة "أوميكرون"... 01.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-01T17:24+0000

2021-12-01T17:24+0000

2021-12-01T17:24+0000

السعودية

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ونقلت صحيفة عكاظ، مساء اليوم الأربعاء، عن العبد العالي، أن هناك خطوات محكمة دائمة لمتابعة الوضع الوبائي في المملكة، بشكل دائم، مناشدا المواطنين والمقيمين بحماية انفسهم من المتحور الجديد، من خلال التحصين بجرعتين أو بالجرعة التنشيطية.وطالبت الصحة السعودية عبر مؤتمر صحفي، مساء اليوم، بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة، فضلا عن وجوب غسل اليدين وتعقيمها، بشكل دوري، مع اتباع اشتراطات السفر للمسافرين.وذكر العبدالعالي أن لدى المملكة "ثقة بالله كبيرة.. ولدينا ثقة عالية بالكوادر الصحية والمساندة في المستشفيات والمنشآت الصحية، أو في القطاعات المختلفة المساعدة في مواجهة الجائحة".ولفت المسؤول السعودي إلى أن العالم كله يشعر بالقلق في ظل استمرار أزمة كورونا وظهور المتحورات الجديدة، وآخرها متحور "أوميكرون"، في وقت بعث برسالة إلى كل من يبث الشائعات المضللة، ضرورة الكَّف عن الإضرار بالآخرين، موضحا أن أفراد المجتمع هم الحصن لكل الإشاعات، مناشد أخذ المعلومة من مصدرها الرسمي.وكانت وزارة الصحة السعودية قد اعلنت، في وقت سابق اليوم الأربعاء، رصد أول حالة إصابة بالسلالة المتحورة "أوميكرون" من فيروس كورونا في المملكة، لمواطن قادم من إحدى دول شمال أفريقيا. ونقلت قناة الإخبارية السعودية عن مصدر مسؤول في وزارة الصحة السعودية، قوله إنه "تم إجراء التقصي الوبائي وعزل المصاب والمخالطين له واستكمال الإجراءات الصحية المعتمدة". وشدد المصدر على ضرورة الإسراع لاستكمال تلقي جرعات اللقاح، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة، وكذلك أهمية التزام القادمين من السفر بالتعليمات المتعلقة بالحجر والفحص المخبري لسلامتهم وسلامة الجميع.

https://arabic.sputniknews.com/20211128/هل-ظهر-أوميكرون-في-السعودية-السلطات-الصحية-تكشف-الحقيقة-1053370659.html

السعودية

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