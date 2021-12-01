https://arabic.sputniknews.com/20211201/بعد-مطربي-المهرجات-نقابة-المهن-الموسيقية-في-مصر-تتبرأ-من-هؤلاء-1053426069.html

بعد مطربي المهرجان... نقابة المهن الموسيقية في مصر تتبرأ من هؤلاء

بعد مطربي المهرجان... نقابة المهن الموسيقية في مصر تتبرأ من هؤلاء

أصدرت نقابة المهن الموسيقية في مصر، بيانا بشأن مطربي الراب، مؤكدة أن هؤلاء المطربين ليسوا أعضاء في النقابة، وغير مصرح لهم بتقديم حفلات عامة. 01.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-01T06:52+0000

2021-12-01T06:52+0000

2021-12-01T07:15+0000

الفنان هاني شاكر

أخبار الفنانين في مصر

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وأوضح نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر، أن "النقابة تفرض قانونها ولوائحها على من تعهد بالظهور اللائق وعدم الخروج عن القيم الاجتماعية بكافة أشكالها"، مؤكدا أن النقابة تتبرأ وتستنكر كل الكلام الخارج والألفاظ الموحية للعنف أو الجنس أو الكراهية.وأضاف أن النقابة تهيب لمن يرغب في الانضمام إليها تقديم أوراقه المبينة بلجنة القيد لاجتياز الاختبارات والالتزام بالقانون واللوائح المنظمة، مشيرا إلى انتشار عدة أغنيات تتضمن كلمات بذيئة ومخالفة للآداب العامة.وكانت نقابة المهن الموسيقية في مصر، أعلنت في وقت سابق عن منع 19 مطربا من الغناء في البلاد، مؤكدة أنهم "ممنوعون من الغناء، سواء على مسرح أو في إعلان أو برنامج".يشار إلى أن المغنين الممنوعين من الغناء هم: حمو بيكا، وحسن شاكوش، وكزبرة وحنجرة، ومصطفي زكريا الشهير بـ"مسلم"، وأبو ليلة، وأحمد قاسم الشهير بـ"فيلو"، وأحمد موزة، وحمو طيخة، وريشا كوستا وسمارة، وشواحة، وولاد سليم، و"العصابة"، و"الزعيم"، وعلاء فيفتي، وفرقة "الكعب العالي"، ومجدي شطة، و"وزة"، و"شكل"، وعمرو حاحا.تابع المزيد من أخبار الفنانين في مصر عبر سبوتنيك عربي.

https://arabic.sputniknews.com/20211118/بالأسماء-نقابة-المهن-الموسيقية-تمنع-19-مطربا-من-الغناء-في-مصر-1050734447.html

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الفنان هاني شاكر, أخبار الفنانين في مصر