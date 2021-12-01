https://arabic.sputniknews.com/20211201/بلينكن-لا-نعلم-إذا-كانت-روسيا-اتخذت-قرارا-بغزو-أوكرانيا-لكنهت-تجهز-قواتها-لذلك-1053445951.html

بلينكن: لا نعلم إذا كانت روسيا اتخذت قرارا بغزو أوكرانيا لكنها تجهز قواتها لذلك

بلينكن: لا نعلم إذا كانت روسيا اتخذت قرارا بغزو أوكرانيا لكنها تجهز قواتها لذلك

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إن بلاده ليست متأكدة مما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرر "غزو" أوكرانيا، لكنها تعلم أن... 01.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-01T14:28+0000

2021-12-01T14:28+0000

2021-12-01T14:59+0000

روسيا

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

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وجاء في حديث الوزير، في مؤتمر صحفي من لاتفيا، في ختام اجتماعات وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (الناتو): "قلقون من أدلة تشير إلى مخطط روسي لغزو وشيك لأوكرانيا، ولا نعرف ما إذا كان بوتين قرر ذلك".وأردف: "ما نعرفه هو أنه (بوتين) يتأكد من وجود القوة الكافية لديه لفعل ذلك. لدينا قلق إزاء النوايا والتوقيت، ونحن جاهزون في حال أي تحرك".وادعى الوزير الأمريكي أن روسيا سرعت خططها لعمل عسكري محتمل في أوكرانيا خلال الأسابيع الأخيرة، داعيا موسكو لوقف الحشد العسكري المزعوم والعودة لوقف إطلاق النار.وقال بلينكن إنه سيبحث الأمر مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، غدا الخميس، مضيفا: "على روسيا وأوكرانيا العودة للحوار في إطار اتفاقات مينسك، وندعو كييف لضبط النفس أمام استفزازات موسكو".نفت موسكو مرارا تشكيلها تهديدا على أي دولة، لكنها حذرت مرارا من التحركات الاستفزازية للناتو وكييف على حدودها الشرقية.بالأمس، أعلنت أوكرانيا أنها تعتزم إجراء 10 مناورات دولية كبيرة في عام 2022، فيما قال، سيرغي لافروف، الثلاثاء، إن دخول كييف في مناورات عسكرية يشكل خطرا على أمن روسيا.فيما حذر المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، مرارا، من أن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا لن يسهم في التوصل إلى تسوية في إقليم دونباس وتنفيذ اتفاقات مينسك.

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