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https://arabic.sputniknews.com/20211201/بلينكن-لا-نعلم-إذا-كانت-روسيا-اتخذت-قرارا-بغزو-أوكرانيا-لكنهت-تجهز-قواتها-لذلك-1053445951.html
بلينكن: لا نعلم إذا كانت روسيا اتخذت قرارا بغزو أوكرانيا لكنها تجهز قواتها لذلك
بلينكن: لا نعلم إذا كانت روسيا اتخذت قرارا بغزو أوكرانيا لكنها تجهز قواتها لذلك
قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إن بلاده ليست متأكدة مما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرر "غزو" أوكرانيا، لكنها تعلم أن... 01.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-01T14:28+0000
2021-12-01T14:59+0000
روسيا
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وجاء في حديث الوزير، في مؤتمر صحفي من لاتفيا، في ختام اجتماعات وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (الناتو): "قلقون من أدلة تشير إلى مخطط روسي لغزو وشيك لأوكرانيا، ولا نعرف ما إذا كان بوتين قرر ذلك".وأردف: "ما نعرفه هو أنه (بوتين) يتأكد من وجود القوة الكافية لديه لفعل ذلك. لدينا قلق إزاء النوايا والتوقيت، ونحن جاهزون في حال أي تحرك".وادعى الوزير الأمريكي أن روسيا سرعت خططها لعمل عسكري محتمل في أوكرانيا خلال الأسابيع الأخيرة، داعيا موسكو لوقف الحشد العسكري المزعوم والعودة لوقف إطلاق النار.وقال بلينكن إنه سيبحث الأمر مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، غدا الخميس، مضيفا: "على روسيا وأوكرانيا العودة للحوار في إطار اتفاقات مينسك، وندعو كييف لضبط النفس أمام استفزازات موسكو".نفت موسكو مرارا تشكيلها تهديدا على أي دولة، لكنها حذرت مرارا من التحركات الاستفزازية للناتو وكييف على حدودها الشرقية.بالأمس، أعلنت أوكرانيا أنها تعتزم إجراء 10 مناورات دولية كبيرة في عام 2022، فيما قال، سيرغي لافروف، الثلاثاء، إن دخول كييف في مناورات عسكرية يشكل خطرا على أمن روسيا.فيما حذر المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، مرارا، من أن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا لن يسهم في التوصل إلى تسوية في إقليم دونباس وتنفيذ اتفاقات مينسك.
https://arabic.sputniknews.com/20211130/بوتين-اختبرنا-صاروخا-بسرعة-9-ماخ-يصل-إلى-من-يصدر-الأوامر-لأوكرانيا-في-5-دقائق-1053410191.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

بلينكن: لا نعلم إذا كانت روسيا اتخذت قرارا بغزو أوكرانيا لكنها تجهز قواتها لذلك

14:28 GMT 01.12.2021 (تم التحديث: 14:59 GMT 01.12.2021)
© REUTERS / POOLوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في الدوحة، قطر 7 سبتمبر 2021
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في الدوحة، قطر 7 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
© REUTERS / POOL
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قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إن بلاده ليست متأكدة مما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرر "غزو" أوكرانيا، لكنها تعلم أن موسكو تجهز قواتها لتصبح مستعدة حال اتخاذ القرار.
وجاء في حديث الوزير، في مؤتمر صحفي من لاتفيا، في ختام اجتماعات وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (الناتو): "قلقون من أدلة تشير إلى مخطط روسي لغزو وشيك لأوكرانيا، ولا نعرف ما إذا كان بوتين قرر ذلك".
وأردف: "ما نعرفه هو أنه (بوتين) يتأكد من وجود القوة الكافية لديه لفعل ذلك. لدينا قلق إزاء النوايا والتوقيت، ونحن جاهزون في حال أي تحرك".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في سوتشي، روسيا 22 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2021
بوتين: اختبرنا صاروخا بسرعة 9 ماخ يصل إلى من يصدر الأوامر لأوكرانيا في 5 دقائق
أمس, 13:40 GMT
وادعى الوزير الأمريكي أن روسيا سرعت خططها لعمل عسكري محتمل في أوكرانيا خلال الأسابيع الأخيرة، داعيا موسكو لوقف الحشد العسكري المزعوم والعودة لوقف إطلاق النار.
وقال بلينكن إنه سيبحث الأمر مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، غدا الخميس، مضيفا: "على روسيا وأوكرانيا العودة للحوار في إطار اتفاقات مينسك، وندعو كييف لضبط النفس أمام استفزازات موسكو".
نفت موسكو مرارا تشكيلها تهديدا على أي دولة، لكنها حذرت مرارا من التحركات الاستفزازية للناتو وكييف على حدودها الشرقية.
الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2021
أوكرانيا تجري 10 مناورات كبرى.. ولافروف يعتبر ذلك تهديدا مباشرا لأمن روسيا
أمس, 13:00 GMT
بالأمس، أعلنت أوكرانيا أنها تعتزم إجراء 10 مناورات دولية كبيرة في عام 2022، فيما قال، سيرغي لافروف، الثلاثاء، إن دخول كييف في مناورات عسكرية يشكل خطرا على أمن روسيا.
فيما حذر المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، مرارا، من أن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا لن يسهم في التوصل إلى تسوية في إقليم دونباس وتنفيذ اتفاقات مينسك.
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