بلينكن يبحث مع نظرائه من بريطانيا وفرنسا وألمانيا "تحركات روسيا المقلقة" تجاه أوكرانيا

واشنطن - سبوتنيك. وبحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس،" ناقش بلينكن مع نظرائه من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، التهديدات المتعلقة بأوروبا، بما في ذلك التحركات المقلقة لروسيا تجاه أوكرانيا، والمخاوف بشأن برنامج إيران النووي.. وجهود العودة لتنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة..".يذكر أن الدول الغربية وأوكرانيا تتهم روسيا في الفترة الأخيرة بتحريك القوات باتجاه الحدود الأوكرانية. وترفض روسيا تلك الاتهامات، وقد نفت مرارا وجود أي خطط "عدوانية" لديها بشأن أوكرانيا.وانطلقت في العاصمة النمساوية فيينا، أمس الثلاثاء، محادثات الخبراء على هامش المفاوضات حول إحياء الاتفاق النووي الموقع بين إيران وقوى غربية عام 2015، وذلك مع التركيز على رفع العقوبات المفروضة على طهران.وكانت الجولة السادسة التي جرت في حزيران/يونيو الماضي، آخر جولات مفاوضات فيينا حول العودة للاتفاق الموقع بين إيران ومجموعة 5+1 [الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، وبريطانيا، وفرنسا، والصين، بالإضافة إلى ألمانيا] عام 2015، في صورته الأولى بعدما انسحبت الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في أيار/مايو 2018.
ناقش وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظرائه من بريطانيا وفرنسا وألمانيا على هامش اجتماعات وزراء خارجية الناتو في ريغا، يوم الثلاثاء، "تحركات روسيا المقلقة" تجاه أوكرانيا والملف النووي لإيران.
واشنطن - سبوتنيك. وبحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس،" ناقش بلينكن مع نظرائه من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، التهديدات المتعلقة بأوروبا، بما في ذلك التحركات المقلقة لروسيا تجاه أوكرانيا، والمخاوف بشأن برنامج إيران النووي.. وجهود العودة لتنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة..".
يذكر أن الدول الغربية وأوكرانيا تتهم روسيا في الفترة الأخيرة بتحريك القوات باتجاه الحدود الأوكرانية. وترفض روسيا تلك الاتهامات، وقد نفت مرارا وجود أي خطط "عدوانية" لديها بشأن أوكرانيا.
وانطلقت في العاصمة النمساوية فيينا، أمس الثلاثاء، محادثات الخبراء على هامش المفاوضات حول إحياء الاتفاق النووي الموقع بين إيران وقوى غربية عام 2015، وذلك مع التركيز على رفع العقوبات المفروضة على طهران.
وأوضحت وكالة إرنا الرسمية الإيرانية أن "مجموعة العمل لرفع العقوبات الأمريكية بدأت عملها في فيينا بحضور خبراء إيرانيين وأطراف أخرى في الاتفاق النووي".
وكانت الجولة السادسة التي جرت في حزيران/يونيو الماضي، آخر جولات مفاوضات فيينا حول العودة للاتفاق الموقع بين إيران ومجموعة 5+1 [الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، وبريطانيا، وفرنسا، والصين، بالإضافة إلى ألمانيا] عام 2015، في صورته الأولى بعدما انسحبت الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في أيار/مايو 2018.