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https://arabic.sputniknews.com/20211201/بوريل-أي-خطوة-عدائية-ضد-أوكرانيا-ستقابل-برد-فعل-قوي-1053434367.html
بوريل: أي خطوة عدائية ضد أوكرانيا ستقابل برد فعل قوي
بوريل: أي خطوة عدائية ضد أوكرانيا ستقابل برد فعل قوي
أكد مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن أي خطوة "عدائية" ضد أوكرانيا ستقابل بـ"رد فعل قوي"، لافتًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم وحدة... 01.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-01T11:02+0000
2021-12-01T11:02+0000
روسيا
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أمستردام - سبوتنيك. وقال بوريل، في تصريحات صحفية خلال اجتماع وزراء خارجية حلف "الناتو"، اليوم الأربعاء إن "أي فعل ضد أوكرانيا سيكون هناك رد فعل قوي من جانبنا".وشدد على "حرص الاتحاد الأوروبي على وحدة وسيادة أوكرانيا.. ووقوفه بجانب أوكرانيا ضد أي فعل لإخلال سلمها".وفي وقت سابق من صباح اليوم الأربعاء، علق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على إمكانية فرض عقوبات على كييف لعدم امتثالها لاتفاقيات مينسك بأن بلاده من حيث المبدأ تعارض العقوبات من جانب واحد. وأشار لافروف إلى أن كييف أصبحت "متغطرسة أكثر فأكثر، فيما يتعلق بروسيا، لكن موسكو لن تنهار".
https://arabic.sputniknews.com/20211201/لافروف-يعلق-على-إمكانية-فرض-عقوبات-على-كييف-1053430422.html
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روسيا

بوريل: أي خطوة عدائية ضد أوكرانيا ستقابل برد فعل قوي

11:02 GMT 01.12.2021
© AP Photo / CHRISTIAN LUTZجوزيب بوريل رئيس الدبلوماسية الأوروبية
جوزيب بوريل رئيس الدبلوماسية الأوروبية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
© AP Photo / CHRISTIAN LUTZ
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أكد مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن أي خطوة "عدائية" ضد أوكرانيا ستقابل بـ"رد فعل قوي"، لافتًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم وحدة وسيادة أوكرانيا.
أمستردام - سبوتنيك. وقال بوريل، في تصريحات صحفية خلال اجتماع وزراء خارجية حلف "الناتو"، اليوم الأربعاء إن "أي فعل ضد أوكرانيا سيكون هناك رد فعل قوي من جانبنا".

وشدد على "حرص الاتحاد الأوروبي على وحدة وسيادة أوكرانيا.. ووقوفه بجانب أوكرانيا ضد أي فعل لإخلال سلمها".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
لافروف يعلق على إمكانية فرض عقوبات على كييف
09:17 GMT
وفي وقت سابق من صباح اليوم الأربعاء، علق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على إمكانية فرض عقوبات على كييف لعدم امتثالها لاتفاقيات مينسك بأن بلاده من حيث المبدأ تعارض العقوبات من جانب واحد.
وأشار لافروف إلى أن كييف أصبحت "متغطرسة أكثر فأكثر، فيما يتعلق بروسيا، لكن موسكو لن تنهار".
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