بولندا تمدد حالة الطوارئ على الحدود مع بيلاروس لمدة 3 أشهر

وارسو - سبوتنيك. وكتب كامينسكي على تويتر:"بدء من الغد سيدخل حيز التنفيذ ثلاثة مراسيم تتعلق بحماية الحدود الشرقية لبولندا".وأضاف: "أهمها حظر الوصول للمناطق التي لا تزال خاضعة لحالة الطوارئ"، مشيرا إلى أن "هذه الإجراءات سيتم إدخالها لمدة 3 أشهر".وفرضت بولندا حالة طوارئ 30 يوما على القطاع الحدودي مع بيلاروس في 2 سبتمبر الماضي، ليتم تمديدها لاحقا إلى 60 يوما حتى 2 كانون الأول / ديسمبر، لتمنع أي أحد باستثناء حرس الحدود وقوات الأمن الأخرى من الوصول إلى المنطقة.وتعتبر بولندا أن بيلاروس تشن "حربا هجينة عليها لزعزعة استقرار الاتحاد الأوروبي".
أعلن وزير الداخلية البولندي، ماريوس كامينسكي، اليوم الأربعاء، تمديد حالة الطوارئ على الحدود مع بيلاروس لمدة ثلاثة أشهر، حتى آذار / مارس 2022.
وارسو - سبوتنيك. وكتب كامينسكي على تويتر:"بدء من الغد سيدخل حيز التنفيذ ثلاثة مراسيم تتعلق بحماية الحدود الشرقية لبولندا".
وأضاف: "أهمها حظر الوصول للمناطق التي لا تزال خاضعة لحالة الطوارئ"، مشيرا إلى أن "هذه الإجراءات سيتم إدخالها لمدة 3 أشهر".
وفرضت بولندا حالة طوارئ 30 يوما على القطاع الحدودي مع بيلاروس في 2 سبتمبر الماضي، ليتم تمديدها لاحقا إلى 60 يوما حتى 2 كانون الأول / ديسمبر، لتمنع أي أحد باستثناء حرس الحدود وقوات الأمن الأخرى من الوصول إلى المنطقة.
وتعتبر بولندا أن بيلاروس تشن "حربا هجينة عليها لزعزعة استقرار الاتحاد الأوروبي".