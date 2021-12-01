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بولندا تمدد حالة الطوارئ على الحدود مع بيلاروس لمدة 3 أشهر
بولندا تمدد حالة الطوارئ على الحدود مع بيلاروس لمدة 3 أشهر
أعلن وزير الداخلية البولندي، ماريوس كامينسكي، اليوم الأربعاء، تمديد حالة الطوارئ على الحدود مع بيلاروس لمدة ثلاثة أشهر، حتى آذار / مارس 2022. 01.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-01T02:46+0000
2021-12-01T02:46+0000
بولندا
بيلاروس
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وارسو - سبوتنيك. وكتب كامينسكي على تويتر:"بدء من الغد سيدخل حيز التنفيذ ثلاثة مراسيم تتعلق بحماية الحدود الشرقية لبولندا".وأضاف: "أهمها حظر الوصول للمناطق التي لا تزال خاضعة لحالة الطوارئ"، مشيرا إلى أن "هذه الإجراءات سيتم إدخالها لمدة 3 أشهر".وفرضت بولندا حالة طوارئ 30 يوما على القطاع الحدودي مع بيلاروس في 2 سبتمبر الماضي، ليتم تمديدها لاحقا إلى 60 يوما حتى 2 كانون الأول / ديسمبر، لتمنع أي أحد باستثناء حرس الحدود وقوات الأمن الأخرى من الوصول إلى المنطقة.وتعتبر بولندا أن بيلاروس تشن "حربا هجينة عليها لزعزعة استقرار الاتحاد الأوروبي".
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بولندا, بيلاروس

بولندا تمدد حالة الطوارئ على الحدود مع بيلاروس لمدة 3 أشهر

02:46 GMT 01.12.2021
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جنود بيلاروس - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
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أعلن وزير الداخلية البولندي، ماريوس كامينسكي، اليوم الأربعاء، تمديد حالة الطوارئ على الحدود مع بيلاروس لمدة ثلاثة أشهر، حتى آذار / مارس 2022.
وارسو - سبوتنيك. وكتب كامينسكي على تويتر:"بدء من الغد سيدخل حيز التنفيذ ثلاثة مراسيم تتعلق بحماية الحدود الشرقية لبولندا".
وأضاف: "أهمها حظر الوصول للمناطق التي لا تزال خاضعة لحالة الطوارئ"، مشيرا إلى أن "هذه الإجراءات سيتم إدخالها لمدة 3 أشهر".
وفرضت بولندا حالة طوارئ 30 يوما على القطاع الحدودي مع بيلاروس في 2 سبتمبر الماضي، ليتم تمديدها لاحقا إلى 60 يوما حتى 2 كانون الأول / ديسمبر، لتمنع أي أحد باستثناء حرس الحدود وقوات الأمن الأخرى من الوصول إلى المنطقة.
وتعتبر بولندا أن بيلاروس تشن "حربا هجينة عليها لزعزعة استقرار الاتحاد الأوروبي".
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